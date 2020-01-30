По каким хитрым схемам обналичивают деньги и как государство с этим борется

Еще 5–6 лет назад основным каналом обналичивания средств были банки. Но после того как новое руководство Банка России начало активную борьбу с этим незаконным бизнесом, он начал искать альтернативные варианты.

Недавно Росфинмониторинг признал, что не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов.

За 10 месяцев 2019 года объем таких сомнительных сделок достиг 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Если человек получает на банковскую карту заработную плату, а затем обналичивает ее в банкомате, то такое снятие наличных незаконным не является.

Когда клиент оплачивает товары и услуги безналичным способом, то все его траты становятся прозрачными. Банкам и связанным с ними структурам становится видно, какие суммы и на что тратит покупатель. И это не всех устраивает. Рассчитываться с продавцами пластиковой картой или наличными — это выбор каждого конкретного гражданина. Главное, чтобы источник дохода человека был легальным: заработная плата, перечисленная работодателем, или прибыль от ведения собственной предпринимательской деятельности.

Вопросы к гражданину со стороны банков и силовых ведомств могут появиться только тогда, когда источник его дохода неясен. Допустим, человеку на банковскую карту приходит перевод (чаще всего — на крупную сумму) и он тут же его полностью снимает. Еще одна ситуация, когда ИП уплачивает налоги и оставшиеся суммы выдает работникам наличными в виде премий в конвертах.

Также негативно относятся банки к ситуации, когда физическое лицо получает доход за рубежом (например, от сделок с криптовалютами или сдачи недвижимости в аренду) и переводит средства назад в Россию на карту. Такие переводы вызывают подозрение, потому что эти деньги могут быть потрачены на покупку запрещенных законом товаров или уведены из-под налогообложения.

Оплату наличными практикуют и бизнесмены, которые укрываются от уплаты налогов. У государства нет возможности контролировать доходы и расходы предприятий, не проходящие через счета в банках. Пользуясь этим, некоторые предприниматели ведут «теневую» деятельность, не платят государству налоги и таким образом увеличивают свою прибыль. А бюджет, как следствие, недополучает доходы. Поэтому правоохранительные органы с подозрением относятся к снятию крупных сумм наличными.

Молдавское дело

Офшор-пустышка со счетом в Moldindconbank заключала с другим офшором-пустышкой фиктивный договор займа на сотни миллионов долларов. Гарантом сделки выступал гражданин Молдавии, чтобы разбирательства шли в местных судах. Также поручителями выступали российские фирмы-однодневки со счетами в российских банках, которые тоже участвовали в схеме.

Когда офшор-должник допускал просрочку по фиктивному займу, кредитор обращался с иском в молдавский суд по месту прописки гаранта сделки. Судья выносил решение, по которому деньги с российских счетов фирм-однодневок переводились за рубеж.

Банк не пропустил бы формально незаконную транзакцию.

Надо было придать этой транзакции легальную форму. А что может быть более легальным, чем решение суда?

По исполнительному листу фирма-однодневка должна сотни миллионов долларов. Таким образом, российский банк имел вполне законные основания пропустить деньги за рубеж.

В «молдавской схеме» участвовало около 60 российских банков. Миллиарды переводились на счета приставов в Moldindconbank. Там рубли конвертировали в валюту и отправляли в латвийский Trasta Komercbanka на счета зарубежных компаний, которые якобы выдали кредит.

Судебные приставы

Существует модификация «молдавской» схемы, но ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Суть ее в следующем: два юридических лица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

Уникальность новой схемы заключается в том, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. «Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований, для того чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, — указывают в Банке России. — Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний».

При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально.

Свои рекомендации по борьбе с этим способом легализации преступных доходов в феврале 2017 года выпустил Банк России. Регулятор предложил банкам действовать по жесткому сценарию: в случае возникновения подозрений отказывать в таких транзакциях и уделять усиленное внимание ко всем операциям этих юрлиц в дальнейшем. Если клиент прибегал к сомнительным схемам дважды в течение года, то отношения с ним надлежит прервать. ЦБ указывал, что по счетам таких «должников» и «взыскателей» расходные операции, как правило, не проводятся либо они имеют нерегулярный характер.

Однако подход регулятора банкиров не устроил: согласно законодательству о судебной системе и исполнительном производстве они не имеют права отказать в списании по исполнительному листу. Кроме того, это чревато претензиями со стороны оказавшихся добросовестными клиентов.

Решение, которое согласовано с Росфинмониторингом, менее рискованно. Получив запрос на подозрительную транзакцию, банк проводит ее, после чего информирует об операции финразведку. А в дальнейшем действует в соответствии с требованиями антиотмывочного закона (115-ФЗ).

Когда приставам запрещено взыскивать долги

Есть несколько исключительных случаев, когда закон запрещает взыскивать долги, несмотря на то, что они все еще не погашены.

1. Долг перед налоговой

Взысканные органами налоговой службы недоимка, пени и штрафы могут быть признаны безнадежными к взысканию. Тогда они подлежат списанию в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом (ст. 59), и взыскание прекращается.

ФНС списывает долг с граждан-должников, если:

· судебный пристав вернул исполнительный документ, то есть не удалось найти должника, либо его имущество, либо у должника нет имущества, за счет которого можно погасить задолженность;

· с момента его возникновения прошло уже 5 лет, а суммы недостаточно для банкротства (500 тысяч рублей и больше);

· суд отказал в возбуждении дела о банкротстве должника, так как у него недостаточно средств для оплаты всех необходимых процедур, либо должника признали банкротом.

2. Административный штраф

Для исполнения административного наказания установлен жесткий срок — 2 года со дня, когда постановление вступило в законную силу. После этого запрещено взыскивать штраф или же применять другое наказание, которое было назначено в соответствии с КоАП РФ.

Но если должник специально «тянет время», уклоняясь от оплаты штрафа, то истечение двух лет ему не поможет: срок приостанавливается до тех пор, пока не будут устранены препятствия к взысканию штрафа.

3. Полное отсутствие средств

Нельзя забрать то, чего нет, поэтому пристав должен окончить исполнительное производство и вернуть лист взыскателю, если у должника нет имущества. Сюда же относятся и те случаи, когда имущество есть, но по закону на него нельзя обращать взыскание по долгам.

Исполнительное производство прекратится лишь в одном случае: если взыскатель пропустит трехлетний срок для предъявления листа к исполнению. А этот срок возобновляется, если пристав вернул лист ввиду невозможности взыскания. Получив исполнительный документ обратно, взыскатель вправе предъявить его приставам снова, но не раньше чем через 6 месяцев. И так может продолжаться до бесконечности, если взыскатель будет соблюдать трехлетний срок.

Лишь в одном случае этот срок не возобновляется: если взыскатель сам отозвал исполнительный лист. Тогда 3 года отсчитываются со дня, когда он предъявил лист приставам.

4. Банкротство

Можно обратиться в суд с заявлением о признании банкротства. В этом случае взыскать средства будет невозможно.

Суды

Мошенническая схема связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего — «в качестве оплаты консультационных услуг».

После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами, — на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходит сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет.

В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре. Компания открывает счет, на него переводятся средства от иных юрлиц. Если просто снимать поступающие суммы со счетов, это вызовет подозрения у кредитных организаций. Мошенники в этом случае рискуют засветиться. За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов (выданных судами на законных основаниях) схема легализуется. Иски в суды подают граждане на компании, открывшие в банках счета. Ответчики признают иски. Таким образом, суды выносят решения в пользу истцов. Банки при этом не могут не исполнять судебные решения, когда к ним поступают подлинные исполнительные листы.

Ликвидация этой мошеннической схемы необходима в свете борьбы с отмыванием денежных средств и незаконным финансированием терроризма. Регулятору известно о мошеннической схеме с использованием исполнительных листов, он точечно рассылал внутренние письма банкам в 2013–2014 годах, где просил обратить внимание на существование этой проблемы. ЦБ также напоминал банкам, что те вправе не проводить операции, вызывающие у них подозрения, ссылаясь на закон № 115-ФЗ.

Проблема в том, что суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника. В Верховном суде отказались от комментариев относительно участия судов в схеме, а в ФССП отметили, что служба не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

Банк России планирует рекомендовать банкам квалифицировать подобные операции как подозрительные и проявлять повышенное внимание ко всем действиям подобного клиента. Есть мнение, что главную роль в пресечении работы схемы должны играть не банки, а правоохранительные органы, которые необходимо оперативно подключать к расследованию сомнительных операций.

Сейчас у банков, как и прежде, есть возможность отсрочить списание по «сомнительному» исполнительному листу на основании п. 6 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве» на срок не более 7 дней. Но в случае подлинного исполнительного листа это проблемы не решает. За 7 дней к расследованию обстоятельств должны подключиться правоохранительные органы и обеспечить оперативное пресечение действия схемы при наличии безусловных оснований для оценки операций как мошеннических.

Нотариусы

За последнее время резко выросло количество сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов. С начала 2019 года в России с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания денег произошел во II квартале 2019 года, тогда объем сомнительных сделок достиг без малого 2 млрд руб.

Суть схемы в следующем: некая компания покупает товар фиктивно. Когда приходит время платежа, продавец идет к нотариусу и заявляет, что ему не выплачивают определенную сумму. Нотариус убеждается, что обязательство существует в указанном объеме, и ставит исполнительную надпись.

Из-за пробела в законодательстве нотариусы не проверяют реальность обязательств между заемщиками и кредиторами и спокойно заверяют фиктивную задолженность. В настоящий момент нотариус при совершении исполнительной надписи проверяет лишь подлинность ранее удостоверенного договора, на основании которого возникает впоследствии невыплаченный долг. Полномочий проверить, действительно ли на основании этого договора перечислялись средства или передавалось имущество, нотариус не имеет, соответственно, не имеет возможности отказать в совершении нотариального действия.

А так как исполнительная надпись нотариуса имеет статус исполнительного документа (ст. 12 закона «Об исполнительном производстве») и отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП), то мошенники охотно используют схему принудительного взыскания для обналичивания.

Некоторые нотариусы, возможно, не особо вникают в детали, ставят исполнительную надпись в договор. Они могут идти сразу к приставам, чтобы денежные средства были списаны с банковского счета одной стороны, и банк будет обязан провести эту транзакцию. Таким образом, легализуются операции, которые могут иметь своей целью обналичивание средств.

Как только будут приняты поправки к законодательству, нотариус сможет на законных основаниях не только проверять действительность долговых обязательств, но и отказывать в совершении нотариального действия при возникновении каких-либо сомнений. При этом в законе планируется прямым образом указать наличие оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях отмывания нелегальных доходов.

Минюст уже работает над этим законопроектом. Документ находится на согласовании в профильных ведомствах. РБК направил запрос в Минюст, ЦБ и Федеральную нотариальную палату. В ноябре 2019 года Минюст сообщил о работе над законопроектом, который усилил бы контроль за составлением и оборотом документов о перечислении задолженности по зарплате, которые выдают комиссии по трудовым спорам (КТС). Осенью банки обращали внимание на то, что КТС нередко используются для обналичивания и вывода средств. С такой проблемой в сентябре, в частности, столкнулся Тинькофф Банк: со счета его клиента вывели 5,5 млн руб. по КТС.

Механизм проверки неясен, и решение больше похоже на перекладывание обязательств из-за бессилия или нежелания перекрывать схему по обналичиванию. Если нотариусов обяжут проверять реальность обязательств, они крайне неохотно будут совершать исполнительные надписи. Также подобные меры добросовестным участникам затруднят использование этого инструмента.

С другой стороны, нотариусы знают, по каким критериям определять сомнительные сделки и какие доказательства требовать от кредиторов и должников. Это могут быть платежные документы о перечислении денежных средств, акты приема, передачи, расписки и так далее. Существуют методики, которые позволяют установить признаки сомнительности сделки, когда на очень короткий, например, срок якобы передаются очень большие суммы, и это даст возможность нотариусу отказать в совершении исполнительной надписи по такой сделке.

Что подписывают нотариусы

В июле 2016 года были внесены поправки в Основы законодательства о нотариате, которые расширили возможности кредиторов по взысканию долгов в упрощенном порядке: без суда, на основании исполнительной надписи нотариуса. Исполнительная надпись может быть проставлена нотариусом на следующих документах: нотариально удостоверенный договор займа, кредитный договор, а также залоговый билет ломбарда, договор хранения и договор проката.

Чтобы получить исполнительную надпись, необходимо обратиться к нотариусу и предоставить договор, его копию, расчет суммы долга, а также документы, которые подтверждают, что долг просрочен и должник был об этом предупрежден. Причем кредитор должен уведомить должника о том, что собирается обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, за 2 недели.

Федеральная нотариальная палата разъяснила, что обратиться за исполнительной надписью кредитор может к любому нотариусу, а не только по месту выдачи кредита или месту жительства должника. Еще одно правило: если должник не согласен с тем, что взыскивать с него долг будут во внесудебном порядке по исполнительной надписи, он может оспорить это нотариальное действие в суде в течение 10 дней.

Тариф при обращении за исполнительной надписью установлен государством и составляет полпроцента от суммы долга, но не менее 1500 и не более 300 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за услуги правового и технического характера (в среднем от 2000 до 5000 рублей).

При этом закон не разрешает осуществлять взыскание пеней на основании исполнительной надписи нотариуса. При такой процедуре человека обязывают вернуть только долг и проценты. Соответственно, если взыскание суммы пеней является значимым для банка и банк высоко оценивает вероятность их взыскания, то ему выгоднее использовать «традиционную» судебную форму принудительного взыскания и отказаться от использования исполнительной надписи. Там же, где пени не так велики, то проще обратиться к нотариусу. Гражданину же в таком случае придется меньше платить.

За чем должны следить нотариусы

Центробанк, естественно, не может не уделять повышенное внимание к отдельным операциям. А если вы осуществляете сделку, то важно ознакомиться с Информационным письмом от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов».

Росфинмониторинг разъяснил нотариусам, что они должны информировать о схемах выведения денег с помощью исполнительной надписи Росфинмониторинга. Но в качестве признаков сомнительных операций госорган указал и те, которые могут быть и у добросовестных лиц. Ведомство выпустило Информационное письмо от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов».

Росфинмониторинг разъяснил, что нотариусы обязаны принимать меры по идентификации клиентов, а также информировать его о совершении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов, и финансирования терроризма (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В частности, нотариусы должны анализировать информацию:

размещенную на официальных сайтах ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП России «Сервисы» (о наличии исполнительных производств);

с помощью сервисов российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, например, информационного агентства ЗАО «Интерфакс» (система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной информации», «Проверка контрагента»), ООО «Интерфакс — Ди энд Би» (система DBAI, GRS, отчеты «Знай своего клиента»), ЗАО «СКРИН», Dow Jones Risk and Compliance (Factiva);

из иных источников, доступных на законном основании.

В случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента нотариусам следует уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке).

Также нотариусы должны обращать особое внимание на следующие признаки:

признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;

совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;

намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

Как государство пытается бороться

Государство борется с обналичкой через налоговую, Роструд, банки и МВД.

Налоговики проверяют фирмы на предмет подозрительных операций, которые могут быть похожи на обналичивание. Руководителя могут привлечь к ответственности.

Роструд проверяет, чтобы сотрудникам платили зарплату по закону.

Банки должны внимательно контролировать счета своих клиентов и искать подозрительные операции. В любом уважающем себя банке есть специальный отдел, который ищет среди платежей и поступлений потенциальную обналичку. Если компания подозревается в обналичивании, банк бьет тревогу. Если сам банк подозревается в обналичке, Центробанк отзывает у него лицензию.

В МВД есть отдел по борьбе с экономическими преступлениями, который расследует схемы обналичивания и раскрывает связанные с обналичкой преступные группы.

И естественно, предусмотрено уголовное наказание. К статьям, предусматривающим уголовное наказание, относится, например, ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Есть еще ряд статей, связанных с обналичкой, которые косвенно также могут быть применены:

· Уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).

· Легализация денежных средств, полученных преступным путем: ст. 159 и 159.4 УК РФ, а сама легализация — ст. 174,174.1 УК РФ.

· Фиктивный документооборот — ч. 3 ст. 327 УК РФ.

· Создание преступного сообщества и участия в нем (ст. 210 УК РФ), пособничество в совершении преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов (например, ст. 199 УК РФ).

Таким образом, государство создало достаточно много структур и механизмов для борьбы с обналичиванием денежных средств, но победить пока полностью негативные тенденции не удалось.