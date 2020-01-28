Новое правительство, Конституция и комиссии: обзор атак на наши финансы

Очередной искрометный материал нашей финансовой музы Саши Баязитовой.

В России — новое правительство и скоро будет новая Конституция. Авторитетная рабочая группа скрупулезно и ответственно подошла к разработке поправок к Основному закону.

Новое правительство готовится всерьез заняться доходами и расходами россиян. И почти незаметно прошла новость о том, что Банк России потребовал от банков придумать для россиян новые комиссии, чтобы компенсировать слишком уж низкие ставки по ипотеке.

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