Новое правительство, Конституция и комиссии: обзор атак на наши финансы

А если робот накосячит, ответственность есть? Должностная инструкция. ...
Теперь понятно, почему до их бухгалтерии дозвониться не могу....
Полностью поддерживаю автора, искренне недоумеваю -- почему молчит бизнес сообщество? Загорелся к...
Я отсюда буду уезжать. Реально: КАРАУЛ! Супер-демократия! Еще чуть-чуть и война начнется. ...
А за каким рожном гражданам сдалось получать сведения о своей трудовой деятельности?Дроздов приду...
Ещё добавлю, что многожёнство ничего не спасёт и вообще никак на демографию не повлияет, так как ...
Извиняюсь, не успел прочитать про машину времени в банке...
Извиняюсь, не успел прочитать про машину времени в банке...
"... И закрыта она в середине февраля 2020 г. ..." Видимо автор готовился написать, но не удержал...
Наукообразное выражение "проверка и учет кассовых операций" на самом деле выглядит бессмысленным ...
Да, получается или наличка или альтернатива наличке. Весь даркнет на такой альтернативе держится....
Есть нюанс. В рабы никто добровольно не идёт. А вот в содержанки очередь стоит. Откройте любой са...
Это будет касаться только новых договоров или пролонгацию старых тоже затронет?...
И так не только в Псковской области. Так по всей России ,за пределами МКАД . Ни медицинской помо...
Вы правы. Открыто призывают жить только инстиктами.,как животные. Здравомыслие никому не нужно. ...
Проституция и торговля рабами фактически существуют, давайте узаконим, будем брать налоги. Чё так...
У моей знакомой у директора в подотчете было очень ( очень) много миллионов. Когда пришла проверк...
Заметьте, только г*вно берём в пример. Аууу, правительство,хватит безумствовать. Воровать прекращ...
Тогда надо вводить НДФЛ при снятии вкладов. А почему нет? Теперь все можно и НДФЛ с доходов, уже ...
Конечно все эти регламенты - чушь. Если на вашем поставщике оборвался НДС (он помойка или проклад...
К сожалению, возможности ИП и самозанятых сильно отличаются, и иногда самозанятым быть просто нев...
Было бы смешно утверждать обратное, именно с целью облегчить труд бухгалтера, избавить от рутины ...
Это будет. Но немного позже. В общем, первые попытки такой деверсификации уже опробуются....
Как же ж не знают? Знамо дело, знают, в бумаги США ж вкладывают......
Скажите директору что ему придется с них заплатить ндфл и страх взносы или принести отчетные доку...
Да легко начнут. "Докажут" в суде, что все неработающие члены семьи этого ИП задействованы в семе...
А как же равные права? Если уж вводить много-, то почему только для одной стороны? Давайте И мног...
Ну почему же, например ип арендодатель крупной недвижимости и никаких расходов, сопутствующих дан...
Просто этому "инициативному гражданину" не хватает женской ласки (женского тела), вот он и решил ...
Ну да, многожёнство фактически и так существует. Полно ситуаций, когда мужик имеет бабу на сторон...
Предполагаемое. Потом, можно сделать перерегистрацию без замены ФН и указать фактическое....
Лучше расскажите что делать с двумя-тремя лимонами, которые директор снял с р,с, себе в подотчет ...
Интересный опыт. Но в статье все написано общими словами. а между тем интересно вот что:- как это...
декларируют, что одной декларацией будет меньше... а головной боли?Вот пример по Пенс фонду.Все м...
Проститутки очень обрадуются - из статуса любовницы перейдут в разряд второй жены, или восьмой - ...
Интересно, а сама налоговая записи со своих камер хранит лет десять?...