Центробанк & инвалиды & 14 миллионов рублей

Очередной искрометный материал нашей финансовой музы Александры Баязитовой: о кагоцеле, Цетробанке, инвалидах, бедных и чиновниках.
Казалось бы: пока в мире бушует коронавирус, самое время вывести на мировой рынок отечественный нано-препарат от любых вирусов, в который Роснано под руководством Анатолия Чубайса инвестировало сотни миллионов рублей. И тут выяснилось, что Кагоцел — не только не лечит от вирусов, но и немного вредит... Это и другие атаки на наши финансы за неделю — в свежем выпуске «Адских бабок».
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