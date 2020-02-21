Коронавирус инфицирует рубль и отравляет нефть

Очередной искрометный материал нашей финансовой музы Александры Баязитовой: о корановирусе, коллекторах, разъяснительной кампании ПФР за сотни миллионов рублей.
Коронавирус из Китая может стать самой дорогой болезнью последнего времени. Китай сворачивает производство, снижает закупки сырья, что сразу бьет по всем нашим крупнейшим компаниям. Нефть дешевеет, доллар — дорожает, чего ожидать дальше? Это и другие атаки на наши финансы за неделю — в свежем выпуске «Адских бабок».
Другие материалы нашей финансовой музы смотрите тут.