Мутная сделка с контрольным пакетом Сбера: «У Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну»

Российский предприниматель Сергей Васильев опубликовал на своей странице в Facebook рассуждения о Фонде национального благосостояния и сделке с акциями Сбербанка.

Сделка по покупке Правительством на деньги ФНБ контрольного пакета Сбербанка означает, кроме всего прочего, один печальный факт — у Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну.

Долгие и длинные разговоры про новые инфраструктурные проекты, в которые наконец-то Правительство начнет вкладывать деньги, после достижения 7%-го порога ФНБ, закончились этой странной и малопонятной сделкой.

Последние годы, благодаря хорошей конъюктуре нефтяных цен, Правительство складывало свои сверхдоходы в ФНБ (Фонд национального благосостояния), объясняя это «бюджетное правило», необходимостью иметь подушку безопасности, если нефтяные цены сильно упадут.

При этом пороговой цифрой определили — 7% ВВП, как предельную сумму этой подушки. На сегодня, когда ВВП России примерно 100 трл руб, это составляет около 7 трл. Этого порога Правительство достигло еще прошлым летом, а к концу года запасы ФНБ превысили 8 трл. руб, что перевалило за 8% ВВП.

В общем, у Правительства наконец-то, появился СВЕРХ сверх излишек, который можно было начать тратить на новые инфраструктурные проекты внутри страны. Именно НОВЫЕ, т.к. все старые инфраструктурные проекты, которые были запланированы в рамках национальных проектов, уже финансировались в рамках обычных бюджетных трат, были уже в бюджете.

По большому счету, это и есть тот самый инвестиционный потенциал, «длинные» инвестиционные деньги, которые ждет страна. Об этих новых «длинных» деньгах, вроде бы и говорили постоянно Путин и Правительство, как о надежде на прорыв для достижений темпов роста ВВП выше среднемировых.

И вот как только Правительство ФНБ перевалил за эти долгожданные 7%-в, вдруг, откуда не возьмись появилась это странная мутная сделка, по покупке контрольного пакета Сбербанка.

Сумма этой сделки столь велика, что одним разом 50% 1 акций Сбербанка невозможно купить в ФНБ, излишков над пороговыми 7%-ми не хватает. Поэтому Правительство и ЦБ договорились, что они будут оплачивать сделку траншами, по мере того, как ФНБ будет пополняться свежими деньгами.

По предварительным прикидкам, на это уйдет весь 2020-й год, т.е. все излишки над 7%-м порогом в 2020-м и возможно частью 2021-го будут уходить на эту сделку.

О НОВЫХ инфраструктурных проектах Правительству можно теперь будет думать только через год, а может и позже.

Странность этой «сделки» именно в том, что ничего НОВОГО с инвестиционной и инфраструктурной точки зрения она не дает российскому рынку.

Контрольный пакет Сбербанка итак был у российского государства. Дивиденды от этого пакета итак ежегодно попадали в бюджет Правительства.

Ничего нового и прорывного эта сделка Правительству не даст, а лишь отсрочит еще на год, надежды на то, что может потом Правительство что-то все-таки придумает?

Но эта сделка говорит еще и том, что в Правительстве и ЦБ сидят искусные придумщики. Скажем, в собственности ЦБ сейчас находятся под санацией еще два крупных банка: ФК «Открытие» и БИН Банк. Почему бы и их не продать Правительству на деньги ФНБ, через год как раз подойдет время, когда ЦБ обещало вывести акции «Открытия» на рынок.

В общем, к сожалению, пока сильных достойных идей, куда инвестировать эти деньги у Путина и Правительства нет.

Потому и придумывают, что попало...