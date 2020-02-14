Штрафы за репост: что еще нам готовит новый КоАП

Очередной искрометный материал нашей финансовой музы Александры Баязитовой: о штрафах в новом КоАП: за нарушение ПДД, репосты и даже рептилоидов.
Дмитрий Медведев уже не в правительстве, но дело его живет. Год назад он заметил, что оказывается, примерно за 20 лет существования Кодекса об административных правонарушениях туда столько поправок навносили, что чёрт ногу сломит...
И попросил Минюст немножно его причесать систематизировать актуализировать, ну, сделать документ, с которым можно работать. И вот Минюст представил на всенародное обсуждение проект КоАПа.
И тут произошло самое странное: секретарь Единой России — тот самый Турчак, которого подозревают в заказе на Кашина, заявил, что поправки являются репрессивными...
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