Чем может грозить возврат долга на банковскую карту

Как поступить, когда просят одолжить денег? Вопрос крайне щекотливый, а потому сложно найти универсальный ответ на все случаи жизни.
Но каждый юрист однозначно вам посоветует: если уж решились дать взаймы, то обязательно оформите договор, ну или хотя бы расписку. Хотя и это может не помочь, если долг возвращают на банковскую карту.
Рассмотрим один реальный случай, который наглядно иллюстрирует, чем рискует человек, который получает обратно свой заем с помощью перевода на карту.К женщине обратился один ее знакомый с деликатной просьбой — одолжить ему 50 тысяч рублей. Как обычно это бывает, деньги срочно нужны, а времени оформлять кредит совсем нет.
Та вошла в положение молодого человека и дала деньги, но поступила при этом благоразумно — взяла с должника расписку.
По истечении оговоренного срока мужчина позвонил своей кредиторше и попросил у нее номер банковской карты, чтобы вернуть ей долг переводом (объяснил, что нет нужной суммы наличными, а вот перечислить со счета на счет может прямо сейчас).
Женщина давала заем наличными деньгами, но, сами понимаете, когда должник согласен добровольно вернуть долг, хоть и банковским переводом — редкий кредитор от такого откажется. Ведь иначе денег можно и вовсе не дождаться, а тратить время на суды вряд ли кому-то хочется.
Поэтому женщина согласилась получить долг на карту — и вскоре ей пришло SMS, что деньги зачислены на счет. В тот же день должник заехал и забрал свою расписку.
А спустя некоторое время женщина получила повестку из суда. Как выяснилось, тот самый должник требовал взыскать с нее 50 тысяч рублей. Обоснование оказалось весьма любопытным.
Оказывается, мужчина переводил деньги через интернет-банк и ошибся в реквизитах — в результате его 50 тысяч ушли на счет ответчицы. Банк отказался возвращать деньги, поскольку они уже были зачислены на указанный им счет.
Оставалось только одно — взыскивать с владельца того счета неосновательное обогащение. По закону человек, который получил какую-либо материальную выгоду за счет другого, должен все вернуть, если только не докажет, что получил ее обоснованно (т. е. в рамках исполнения некоего обязательства).
Неожиданно оказавшись в роли ответчика, женщине пришлось объяснять суду, что деньги, которые она получила на карту — это очень даже «основательное» обогащение, поскольку истец таким образом вернул ей свой долг.
Однако в таких делах действует особое правило доказывания:И чтобы защититься от взыскания, уже ответчик должен доказать, что деньги он получил по конкретному обязательству.
— если истец представил доказательства, что ответчик получил от него деньги необоснованно и не возвращает, то изначально предполагается, что так оно и есть.
Такой порядок разрешения подобных споров уже неоднократно подтверждался Верховным судом РФ (например, определение от 18.12.2018 г. N 5-КГ18-287).
В данной ситуации требования истца подтверждались выпиской с банковского счета: что такого-то числа он перевел на счет ответчицы 50 тысяч рублей.
А вот у ответчицы не было доказательств, что до этого она давала истцу ту же сумму взаймы (передавала она наличные деньги, а расписку вернула). Поэтому доказать обоснованность получения денег на свой счет ей, увы, не удалось.
Суд взыскал с нее не только 50 тысяч рублей, но еще почти 8 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами и 2 тысячи судебных расходов (Ленинский р-й суд г. Екатеринбурга, дело № 2-6788/2018).
А мораль отсюда такова: помимо того, что давать в долг нужно по договору или по расписке, еще необходимо соблюдать баланс форм расчета.Если даете в долг наличные — требуйте, чтобы вернули тоже наличные. Если могут вернуть только безналичным переводом, обязательно возьмите с должника встречную расписку, что эти деньги он вам перевел в счет возврата долга.