Чем может грозить возврат долга на банковскую карту

Как поступить, когда просят одолжить денег? Вопрос крайне щекотливый, а потому сложно найти универсальный ответ на все случаи жизни.

Но каждый юрист однозначно вам посоветует: если уж решились дать взаймы, то обязательно оформите договор, ну или хотя бы расписку. Хотя и это может не помочь, если долг возвращают на банковскую карту.

Рассмотрим один реальный случай, который наглядно иллюстрирует, чем рискует человек, который получает обратно свой заем с помощью перевода на карту.

К женщине обратился один ее знакомый с деликатной просьбой — одолжить ему 50 тысяч рублей. Как обычно это бывает, деньги срочно нужны, а времени оформлять кредит совсем нет.

Та вошла в положение молодого человека и дала деньги, но поступила при этом благоразумно — взяла с должника расписку.

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По истечении оговоренного срока мужчина позвонил своей кредиторше и попросил у нее номер банковской карты, чтобы вернуть ей долг переводом (объяснил, что нет нужной суммы наличными, а вот перечислить со счета на счет может прямо сейчас).

Женщина давала заем наличными деньгами, но, сами понимаете, когда должник согласен добровольно вернуть долг, хоть и банковским переводом — редкий кредитор от такого откажется. Ведь иначе денег можно и вовсе не дождаться, а тратить время на суды вряд ли кому-то хочется.

Поэтому женщина согласилась получить долг на карту — и вскоре ей пришло SMS, что деньги зачислены на счет. В тот же день должник заехал и забрал свою расписку.

А спустя некоторое время женщина получила повестку из суда. Как выяснилось, тот самый должник требовал взыскать с нее 50 тысяч рублей. Обоснование оказалось весьма любопытным.

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Оказывается, мужчина переводил деньги через интернет-банк и ошибся в реквизитах — в результате его 50 тысяч ушли на счет ответчицы. Банк отказался возвращать деньги, поскольку они уже были зачислены на указанный им счет.

Оставалось только одно — взыскивать с владельца того счета неосновательное обогащение. По закону человек, который получил какую-либо материальную выгоду за счет другого, должен все вернуть, если только не докажет, что получил ее обоснованно (т. е. в рамках исполнения некоего обязательства).

Неожиданно оказавшись в роли ответчика, женщине пришлось объяснять суду, что деньги, которые она получила на карту — это очень даже «основательное» обогащение, поскольку истец таким образом вернул ей свой долг.

Однако в таких делах действует особое правило доказывания: — если истец представил доказательства, что ответчик получил от него деньги необоснованно и не возвращает, то изначально предполагается, что так оно и есть.

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И чтобы защититься от взыскания, уже ответчик должен доказать, что деньги он получил по конкретному обязательству.

Такой порядок разрешения подобных споров уже неоднократно подтверждался Верховным судом РФ (например, определение от 18.12.2018 г. N 5-КГ18-287).

В данной ситуации требования истца подтверждались выпиской с банковского счета: что такого-то числа он перевел на счет ответчицы 50 тысяч рублей.

А вот у ответчицы не было доказательств, что до этого она давала истцу ту же сумму взаймы (передавала она наличные деньги, а расписку вернула). Поэтому доказать обоснованность получения денег на свой счет ей, увы, не удалось.

Суд взыскал с нее не только 50 тысяч рублей, но еще почти 8 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами и 2 тысячи судебных расходов (Ленинский р-й суд г. Екатеринбурга, дело № 2-6788/2018).

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А мораль отсюда такова: помимо того, что давать в долг нужно по договору или по расписке, еще необходимо соблюдать баланс форм расчета.

Если даете в долг наличные — требуйте, чтобы вернули тоже наличные. Если могут вернуть только безналичным переводом, обязательно возьмите с должника встречную расписку, что эти деньги он вам перевел в счет возврата долга.