Три триллиона за акции Сбербанка – не многовато ли?

Очередной искрометный материал нашей финансовой музы Александры Баязитовой: о комиссиях с наших пенсионных накоплений, индексации социальных выплат и продаже акций Сбербанка за 2,8 трл рублей.

А не дороговато ли для того, чтобы переложить Сбер из одного кармана в другой?

Для оплаты этой сделки Минфин готов распечатать Фонд национального благосостояния.

А между тем, когда ЦБ продавал другой госбанк — ВТБ — речь о такой крупной сумме не шла, да и оплата была не деньгами, а ОФЗ.

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