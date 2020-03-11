Поправки в Конституцию принесут Путину новую должность

Новый и традиционно ироничный материал нашей финансовой музы Александры Баязитовой – про поправки в Конституцию.

На фоне гуляющего по миру коронавируса, в России началась конституционная лихорадка. Скоро наш Основной закон заиграет новыми красками: в нем упомянут и и историю, и детей, и религию. Появится даже Бог всех! религий.

А раз Президент в России – это Гарант Конституции, то после принятия поправок он станет в том числе и Защитником Веры.

Но самое интересное начнется тогда, когда все поправки будут приняты, и новые нормы будут уточнены и расшифрованы в соответствующих законах. А за ними следом полетят новые атаки на наши финансы.

Другие материалы нашей финансовой музы бережно хранятся.