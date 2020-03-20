Сбербанк относит к среднему классу 47% населения, а не 70%, как Путин

Из всех возможных способов оценки кремлевские спичрайтеры выбрали самый выгодный для власти, но и его исказили.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент выразил мнение, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей. «Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», — резюмировал глава государства.

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Это заявление президента стало самым резонансным из тех, что он сделал в ходе серии интервью ТАСС: из этих оценок следует, что к среднему классу российский лидер относит всех граждан с доходами от 16 тыс. руб. — от 200 долларов по нынешнему курсу. Специалист по фактчекингу Сырлыбай Айбусинов по просьбе «Открытых медиа» объясняет, что не так в выкладках Путина.

Методики Всемирного банка

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Сразу отметим, что из всех возможных способов оценки нижнего порога для среднего класса президентские спичрайтеры выбрали самый выгодный для власти. Однако и при его применении допустили ошибку. По методике Всемирного банка, основой для определения черты бедности (national poverty level), к которой применяют множитель 1,5 для определения нижней границы среднего класса,

МРОТ в России на текущий год устанавливают в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. То есть в условиях инфляции МРОТ будет ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Еще одна натяжка состоит в том, что прожиточный минимум устанавливается на основе потребительской корзины, а та рассчитывается по устаревшим методикам. Это, кстати, признаёт и сам президент.

«Потребительская корзина в России должна быть пересмотрена, сейчас в ней овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места. <...> Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура её нуждается в совершенствовании», — сказал Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

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Президент обратил внимание, что большую часть потребительской корзины занимают сейчас хлебобулочные изделия. Ранее при Минтруде была создана рабочая группа по уточнению потребительской корзины к 2021 году. Вице-премьер Татьяна Голикова в ноябре 2018 года заявляла, что планируется улучшить качество минимального набора продуктов в корзине и «приблизить его к рациональным нормам здорового питания».

Нижние границы доходов, используемые различными экспертами и международными организациями, существенно различаются. У Всемирного банка, возможно, самые скромные критерии. Однако в страновых обзорах и он предпочитает использовать конкретные цифры для оценки нижней границы среднего класса. Так, для региона Латинской Америки и Карибского бассейна домохозяйства относились к среднему классу при душевом заработке не менее 10−50 долларов в день (по паритету покупательной способности и в зависимости от страны). А в США нижний порог для отнесения к среднему классу в 2019 году составил для домохозяйства из одного человека 26 093 долларов в год, из двух человек — 36 902, из трёх человек — 45 195.

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В отчете «О перспективах мировой экономики за 2007 г.» Всемирный банк характеризует средний класс как группу населения, способную покупать импортные товары высокого качества, импортные автомобили, осуществлять зарубежные поездки, а также имеющую возможность пользоваться услугами иностранных компаний и имеющую доступ к образованию, включая высшее.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) устанавливает ещё более высокие пороговые величины для отнесения к среднему классу, что соотносится с оценками, принятыми в развитых экономиках.

Когда-то Россия стремилась попасть в ОЭСР и ставила перед собой более амбициозные цели. Вот что писала «Российская газета» в марте 2008 года: «принадлежность к среднему классу в Минэкономразвития определяют приблизительно так: лица со среднедушевым доходом свыше шести прожиточных минимумов, имеющие автомобиль, сбережения, возможность регулярного отдыха за границей».

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То есть за 12 лет множитель с шести уменьшился до полутора.

Оценки российских банков

Доля среднего класса в России оценивается двумя крупными банками: Сбербанком и Альфа-банком. Эксперты первого основываются не только на информации о доходах. Специалисты исходят из того, что понятие «средний класс» — категория одновременно экономическая и социально-психологическая: учитывается и то, как сам гражданин оценивает уровень своего благосостояния.

Исследовательское агентство Cint по поручению Sberbank CIB регулярно проводит опросы среди населения, и по его результатам Sberbank Investment Research выпускает обзоры потребительской уверенности россиян: «Потребительский индекс Иванова». В описании методики сказано: «В исследовании средний класс измеряется по уровню дохода (уровень образования и прочее не учитывается). При этом респондентам предоставляется возможность самостоятельно причислить себя к тому или иному классу».

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Выводы исследователей таковы: «Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьёзно ударили по среднему классу. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г.».

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Свой отчёт «Российский средний класс. Снижая аппетиты к риску» в июне 2019 года выпустил и Альфа-банк, но уже с опорой на статистические данные. Здесь средний класс определяют как группу с доходом 39 000−99 000 руб. в месяц на человека (110−250% от медианного дохода), представители которой могут покупать товары длительного пользования. В 2000-е годы средний класс рос, и к 2014 г. составил 37% населения. Однако за четыре года весь рост был потерян: в 2017 г. к среднему классу можно было отнести лишь 30% населения, меньше, чем в 2003 г. (34%).

Кому верить?

Как видим, оценки Sberbank CIB и Альфа-банка разнятся в полтора раза. В середину между ними (буквально) вклинились исследователи из НИУ ВШЭ, представив в октябре 2019 года доклад «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика», согласно которому доля среднего класса составляет 38,2%. При оценке учитывалось соответствие 16 социально-экономическим характеристикам.

Итак, мы имеем следующие цифры: «больше 70%» (В.Путин), 47% (Sberbank CIB), 30% (Альфа-банк), 38,2% (НИУ ВШЭ).

Какой же из них можно доверять?

Скорее, следует полагаться на самоощущение людей, а не на цифры. В 2009 году вопросу о дефиниции термина «средний класс» была посвящена работа тогдашней аспирантки МГУ А. Х. Аглиулловой. С целью проверки эмпирической работоспособности термина в современном российском социуме для исследования был выбран конкретный российский регион — Ульяновская область. Оказалось, что если применять в качестве главного материально-имущественный критерий, то доля среднего класса в регионе составит лишь 3% взрослого населения. Но учёт таких показателей, как социально-профессиональный статус, самоидентификации индивидов, социокультурные критерии, приводит к тому, что доля среднего класса вырастает до 27−28%.

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При таком подходе самой релевантной оказывается оценка Сбербанка — 47%. И это в полтора раза ниже, чем у Путина.