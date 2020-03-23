Коронавирус – очередной этап пенсионной реформы?

17 тыс. руб – средний класс, Амаффи из Балашихи, и кремлевская стратегия борьбы с коронавирусом: вирус поражает старых и больных. Так это ж отлично для бюджета! Больше денег останется тем, кому надо.

Предлагаем посмотреть свежий выпуск программы «Код доступа» Юлии Латыниной, журналистки и политического, экономического обозревателя.

Понятно, на что взят в России реальный курс – на максимально жёсткий вариант, при котором население переболеет: кто умрет – тот умрет. Коронавирус поражает в основном подилых и больных, а не молодых и здоровых. С точки зрения Кремля – в чем проблема? Старики больны, быстро вымрут – большая помощь бюджету. Неужели люди, которые только что обнулили рубль всерьез будут задумываться о том, что умрут старики и больные.

Его обнуличество сделал грандиозное социологичество открытие, которое тянет на нобелевку по экономике. Оказалось, что в России 70% среднего класса. Причем вы не думайте, что Владимир Владимирович оговорился, оказывается есть методика Мирового банка. Должна отметить, что после того как Владимир Владимирович это сказал, видимо даже кремлевские пиарщики вспомнили знаменитые слова Мария-Антуанетты : «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!».

Латынина сравнивает, что может купить американский средний класс, что себе может позволить русский.

Как себе представляет население России президент, который за мороженное платит 5-тысячной купюрой, и просит сдачу оставить охраннику…

Как они обнулили цены на нефть;

Как у нас тестируют на коронавирус;

Горячее про предпринимателя Худайнатова;

Губернатор Беглов и случайная покупательница-актриса.