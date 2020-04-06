Бизнес в России объявлен несуществующим

2 апреля добрый Путин выступил с обращением и объявил продление вынужденных выходных в России до конца месяца. Все должны сидеть по домам. Предприятия прекращают работу. Но зарплата сохраняется…. При этом, откуда возьмутся деньги, если предприятия прекращают работу – не сказал!

Самозанятые, индивидуальные предприниматели и бизнесмены возмутились – это разорение для бизнеса!

Вслед за начальником выступил строгий Собянин, и все стало ясно. Он строго предупредил, что раздавать бюджетные деньги людям никто не будет – бюджет треснет! И это было не оскорбление москвичей, а объяснение для них. В постановлении мэра ясно написано: «Большинство предприятий в Москве продолжают работу…».

Большинство предприятий продолжают работу, заработная плата продолжает начисляться… Что вам еще надо? Куда вам еще и деньги раздавать? У нас жирка столько нет! Сидите дома, отдыхайте, читайте книги…

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Самозанятые, индивидуальные предприниматели и бизнесмены несколько замерли в безмолвном офигивании от того, что их попросту проигнорировали! Всех.

Ведь и в обращении Путина и в постановлении Собянина речь идет исключительно о госслужащих. Поэтому и дополнительных пояснений не требуется. Как, то есть, кто будет продолжать платить зарплату? Государство конечно! Зачем тупые вопросы задавать… Невольно вспоминаешь, что в 70-х годах, таких понятных Путину, Брежнев тоже не уточнял, как будут компенсированы потери фарцовщиков, если очередное постановление съезда лишит их доходов…

Так что, администрация обновленного Путина и все три штаба по борьбе с короновирусом, явно собираются просто свести расходы из-за эпидемии к минимуму. Построят одну больницу (в Москве), освободят еще несколько (в регионах), закажут у китайцев несколько миллионов масок (если не сопрут по дороге), отпустят на месяц часть госслужащих в отпуск с содержанием и по паре тыщ перечислят пенсионерам.

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Что там будут делать самозанятые, индивидуальные предприниматели и бизнесмены – не так важно. Их же немного. Сказано же – большая часть предприятий в Москве продолжает работу! Всякие там барыжные кафе, рестораны, частные магазины, клубы и прочая инфраструктура услуг не в счет. Как-нибудь справятся. А разорятся – так и что? Откроются заново. Возьмут кредиты и потом отдадут с процентами. Тоже мне проблема… Или уедут – границы никто закрывать не собирается!

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И я думаю, что понимаю, зачем Путин и его администрация задумали такую широкомасштабную экономию бюджетных средств. Да! Это, как мне кажется, именно экономия на прямых выплатах и поддержке бизнеса, а вовсе не отсутствие денег и не страх низкой цены на нефть. Как например предполагает Геннадий Гудков. Эти деньги запланированы на реализацию путинских госпроектов!

Вы что, думаете, что про новую конституцию и обнуление забудут? Сомневаюсь. Новая конституция, новая страна, новая экономика, состоящая из государственно-частных монополий под руководством личных друзей Путина. И все это под руководством обновленного президента Путина. И все это до 2036 года будет усиленно выполнять планы и проекты, сформулированные новым Путиным! Это ж целая эпоха запланирована! Куда ж весь этот план теперь девать? Зачем новая конституция, если нет новой экономики? А как выполнять планы, если нет денег?

Так что, короновирус, конечно, малость подпортил обедню. Но ведь он закончится? А пока подождем и попридержим Фонд Национального Благосостояния. А вы, товарищи самозанятые со всем вашим очень малым бизнесом, как-нибудь сами. Не справитесь – вставайте на биржу труда и поступайте на госслужбу.

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И запомните, наконец, простую вещь – Владимир Путин не президент, а главный чиновник в стране. У него есть администрация, правительство и прочие подчиненные. А еще у него есть несколько десятков миллионов госслужащих, о которых он как может заботится. Остальные самозанятые сами по себе…

Есть тут, правда, одна проблема. «Самозанячтых» несколько больше, чем кажется Путину и они нуждаются в президенте, а не в начальнике. И они сейчас всё это видят и слышат.

Источник: Эхо Москвы