Как сэкономить на налогах в кризис

Бизнес трясет не на шутку и сейчас как никогда важно изыскивать резервы для экономии. В этом материале расскажу о нескольких актуальных способах, которые работают именно сейчас.

Валютные операции лучше проводить там, где кассовый метод

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Если у вас есть дебиторка в валюте или деньги на валютных счетах, то из-за падения рубля на общей системе у вас образуются дополнительные внереализационные доходы в виде курсовых разниц, и из-за этого растет налог на прибыль. Поэтому сейчас выгоднее валютные операции проводить через упрощенцев, но для этого придется регистрировать новую компанию на УСН, а это придется хорошо обосновать, чтобы не обвинили в дроблении. У упрощенцев кассовый метод учета и курсовые разницы на налоговую базу не влияют (п.5 ст. 346.17НК РФ).

Если ОСНО с кассовым методом, то там тоже валютные обязательства не пересчитываются и момента признания дохода в виде курсовой разницы в статье 273 НК РФ нет.

Цены ниже рыночных

Сейчас не так опасно перераспределять прибыль в группе компаний, как раньше. Сэкономить на налоге можно если прибыльная организация продает товар убыточной по сниженной цене. Если у налоговиков будут вопросы по низким ценам, кризис в помощь —

Экономия на страховых взносах и НДФЛ

Сейчас, когда почти все работают на удаленке, уже не будет выглядеть так подозрительно, что вместо штатного сотрудника вы нанимаете самозанятного, ИП или физлицо по договору ГПХ.

Можно провернуть схему с золотым паршютом, когда вы увольняете сотрудника и выплачиваете ему компенсацию. Золотой парашют нужно только обосновать — доказать, что вам было выгодно экономически уволить сотрудника с выплатой, чем оставить его. В пределах трех заработков такая выплата не облагается НДФЛ (п. 3 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). НДФЛ и взносы платят только с выходных пособий сверх норматива.

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Еще вариант — экономить на взносах выплачивая матпомощь. Взносы не платят, если помощь прописана в колдоговоре или другом локальном документе. А обосновать такую помощь работникам как раз сейчас в период эпидемии и кризиса проще всего.

И зарплатных комиссий пока можно не бояться.

Замена части стоимости выплатами, которые не облагаются НДС

Принцип такой — продаете товар дешевле и, соответственно, платите меньше НДС. Разницу добираете в виде штрафов за нарушение условий договора, процентов за отсрочку платежа (коммерческий кредит) — эти суммы НДС не облагаются.

Это все делается по договоренности с покупателем и не систематически, чтобы не привлекать внимания.