ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?

Обратил внимание на совершенно очаровательное в своей наивной циничности (или циничной наивности — это как посмотреть) письмо Минфина России от 17.03.2020 № 03-15-05/19894.

Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.

В письме, которое подписал заместитель директора Департамента налоговой и таможенной политики Р.А.Саакян, подобным наглым побуждениям дан категорический отлуп и разъяснено, что все это сделано для непосредственного блага самих индивидуальных предпринимателей. Цитирую дословно: — уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, позволяет этим лицам (то есть ИП) сформировать пенсионные права в большем объеме, так как размер выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Увеличение порога годового дохода для индивидуальных предпринимателей для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с 300 000 рублей до 1 000 000 рублей повлечет уплату страховых взносов индивидуальными предпринимателями в меньшем размере сверх пороговой величины, что приведет к возможным рискам, связанным с уменьшением объема пенсионных прав для данной категории застрахованных лиц.

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А если перевести с чиновничьего на русский, то открытым текстом сказано: — Тогда в бюджет ПФР будет поступать меньше денег.

Хотя, если вспомнить, как всё начиналось, то дело было так.

Если не ошибаюсь, то где-то с 2013 года для ИП, не имеющих работников, порядок уплаты фиксированных взносов на пенсионное и обязательное медицинское страхование стал вполне логичным и понятным.

Величина этих взносов за год (тогда она была порядка 18 тыс.) не зависит от полученного дохода предпринимателя, и уменьшает сумму налога по упрощенной системе. И если заработал за год меньше 300 тысяч, то государству уже будешь отдавать не 6% от дохода (а 94% — оставлять себе), а несколько больше. Если заработок превысил эти 300 тыс., то дополнительно платишь в ПФР еще 1%, налог фактически составит еще 5%, но 94% все равно остаются себе.

Но с каждым годом сумму фиксированных взносов стали увеличивать, и в нынешнем году она составляет уже 40 874 руб. (32 448 руб. в ПФР и 8 426 руб. в ФОМС).

И для того, чтобы ИП чистыми заработал свои 94% от полученного им дохода, на расчетный счет или в кассу ему должны упасть как минимум 681 тыс. руб. (40 874 руб. : 6%).

Но порог дохода в 300 тыс., преодолев который нужно дополнительно перечислить в ПФР еще 1% дохода, повысить так никто и не удосужился. Таким образом, предприниматель, не имеющий работников, и выбравший объект налогообложения «доходы» фактически в 2020 году может отдать в закрома отчества не 6% от полученного дохода, а больше.

Давайте посчитаем.

Допустим, за этот год удастся заработать только 500 тыс. руб.

Взносы в этом случае составят 42 874 руб.(40 874 руб. 2000* руб.).

*200 тыс. руб. х 1%.

В бюджет платить ничего не придется, так как сумма налога (30 тыс. руб.) меньше, чем сумма взносов.

Если я, как честный налогоплательщик, заботящийся о полном и своевременном пополнении закромов отчества, всю эту сумму перечислю в фонды также в 2020 году, то лично мне останется 457 126 руб. (500 000 руб. — 42 874 руб.). А это не 94% от полученного мной дохода (500 000 руб. х 94% = 470 000 руб.), а только 91% (ну, чуть больше). Так что почти 3% дохода, почти 13 тыс. руб., у меня отобрали.

Фиксированные взносы (40 874 руб.) от дохода никак не зависят и тут винить, кроме себя, некого. Но вот 2 тыс. руб., которые пришлось отдать с «дополнительного» дохода, хотя и весь он не дает возможность без ущерба для себя оплатить фиксированные взносы, явно лишние.

Таким образом, при доходе в 2020 году, меньше, чем 700 тыс. руб., предприниматель теряет в деньгах.

Можно, конечно, взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. оплатить, как это допускается законодательством, в следующем году, до 1 июля. Но хотелось бюджет (и фонды) пополнять своевременно, а не откладывать на потом. Да и неизвестно, как в следующем году будут дела складываться. Кроме того, можно еще немного словчить, и взносы, превышающие 30 тыс. руб., перечислить не в этом году, а в первые рабочие дни 2021 года. Будет начислена небольшая пеня, но на эту сумму можно будет уменьшить сумму налога следующего года.

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И почему каждый год, вместе с увеличением суммы фиксированных взносов, не повышать и порог дохода, с которого надо уплачивать этот пресловутый 1%?

Но нам ответили: это приведет к возможным рискам, связанным с уменьшением объема пенсионных прав для данной категории застрахованных лиц.

Сделаем вид, что поверили.