Есть две новости и как обычно одна хорошая, а вторая не очень.

Хорошая новость — с 1 июня в регионах начали смягчать режим самоизоляции и разрешили начать работу предприятиям отдельных видов деятельности, в каждом регионе имеются свои особенности.

Не очень хорошая — Роспотребнадзор начал массовые проверки, как бизнес выполняет новые санитарные требования из-за коронавируса. За нарушения штрафуют и останавливают работу компаний.

Если вы относитесь с субъектам малого и среднего бизнеса и надеетесь что к вам не придут с проверкой, то это заблуждение

Внеплановые проверки никто не отменял, и чаще всего Роспотребнадзор приходит с внеплановой проверкой по требованию прокурора. На такие проверки не распространяется мораторий, который вводило Правительство — это значит, что прийти с проверкой могут и к субъектам малого и среднего бизнеса (п.3 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008г., пп. «в» п.1 постановления Правительства № 438 от 03.04.2020г.).

Другая распространенная ситуация — Роспотребнадзор приходит, когда сам получает информацию про нарушения, связанные с новыми санитарными требованиями. Обычно это обращения муниципальных органов или конкретных граждан.

На что будут обращать внимание проверяющие:

На предприятии уборка проводится без дезинфекции. По рекомендациям Роспотребнадзора организации обязаны проводить регулярную уборку с дезинфекцией (п. 2.5 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, п. 2.10 рекомендаций РПН от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27 и др.). Контролеры потребуют показать журнал или график, в котором зафиксированы все уборки, а также журнал приготовления раствора дезинфекции.

Если документов нет — проверяющие могут сделать вывод, что уборка не проводится. Не поможет, если компания проведет дезинфекцию во время внеплановой проверки — Роспотребнадзор укажет, что невозможно проверить, проводили ли уборку с нужной регулярностью до проверки.

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Нет приборов для обеззараживания воздуха. Роспотребнадзор указывал в письмах, что компании обязаны использовать специальные приборы для обеззараживания воздуха в местах, где постоянно находятся работники (например, в п. 2.8 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, п. 2.12 рекомендаций РПН от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27).

На практике проверяющие толкуют это требование шире — обеззараживатели нужны не только в местах нахождения работников, но и посетителей организации, например, в торговых залах («местах массового скопления людей»). У каждого обеззараживателя ограниченная зона действия, и контролеры требуют, чтобы приборы покрывали всю площадь помещений.

Чиновники проверят сертификат на обеззараживатель — если прибор нельзя использовать в присутствии людей, то это тоже нарушение.

Недостаточный запас масок. Компании обязаны обеспечить как минимум 5-дневный запас одноразовых масок для работников. Запас нужно рассчитать с учетом смены масок не реже чем каждые три часа (п. 2.7 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, п. 2.11 рекомендаций РПН от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27 и др.).

Конкретных правил, как делать расчет, нет. Но можно сделать вывод, что если в компании обычный 8-часовой рабочий день, то на каждого работника должно быть в запасе не меньше 15 масок. Первую маску работник получает в начале рабочего дня в 9 утра, затем меняет маску в 12 и 15 часов, в 18 часов рабочий день заканчивается — и так все пять дней.

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В ходе проверки чиновники потребуют показать сам запас масок и документы, которые подтверждают закупку.

Нет антисептиков. Если организация должна по рекомендациям Роспотребнадзора предоставить работникам антисептики — контролеры это проверят. Например, такие требования были для организаций торговли и строительных организаций (п. 1.3, 2.3 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, п. 1.4 рекомендаций РПН от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27).

Антисептики должны быть зарегистрированы — обычные влажные салфетки не подойдут. Проверяющие попросят показать сертификат на антисептик.

Нет сертификата на средство дезинфекции. Для дезинфекции компания обязана использовать только средства, которые прошли государственную регистрацию. Инспекторы просят представить сертификат качества и свидетельство о госрегистрации вещества. Обычные моющие или чистящие средства не подойдут — это нарушение. Если в компании есть сертифицированное средство, но упаковка не вскрывалась или истек срок годности —контролеры тоже зафиксируют нарушение.

Нет журнала измерения температуры. Проверяющие требуют, чтобы организация показала журнал, в котором зафиксированы ежедневные измерения температуры работников. Если журнала термометрии нет — Роспотребнадзор сделает вывод, что компания не выполняет профилактические меры. Еще у чиновников возникнут вопросы, если по журналу видно, что температуру измеряли не всем работникам.

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Не маркирован или неправильно хранят уборочный инвентарь. По санитарным правилам инвентарь для уборки туалетов должен иметь красную маркировку и храниться отдельно от остального (п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10). Роспотребнадзор считает нарушением, если одной и той же шваброй убирают санитарный узел и рабочие помещения для профилактики коронавируса.

Недостаточный запас средств дезинфекции. Если в организации нет запаса средств дезинфекции минимум на пять дней — это нарушение. Запасы проверят с учетом того, сколько раз в день и в каких местах организация обязана проводить дезинфекцию. Во многих рекомендациях Роспотребнадзор указывал, что дезинфекцию служебных помещений нужно проводить ежедневно, а разных контактных поверхностей — каждые 2 — 4 часа (п. 2.5 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, п. 2.10 рекомендаций РПН от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27).

Не организован входной фильтр. Чиновники проверят, измеряет ли компания температуру у работников на входе в организацию. Организации должны отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой или признаками ОРВИ ( п. 1.2 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32).

В ряде проверок Роспотребнадзор просил показать специальный локальный акт — инструкцию о порядке входного контроля.

Сотрудники не носят маски и перчатки . Контролеры фиксируют это нарушение, если видят сотрудников без масок. Еще одна ситуация — если в компании на момент проверки нет использованных масок. Чиновники делают вывод, что в организации нарушают режим смены масок. По рекомендациям Роспотребнадзора маски нужно менять не реже, чем каждые три часа. Использованные маски компания должна собирать и герметично упаковывать в два полиэтиленовых пакета (п. 4.10 рекомендаций РПН от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24).

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Не обеспечили социальное дистанцирование. В организациях торговли Роспотребнадзор проверяет, есть ли специальная разметка для посетителей. Разметка должна обеспечить дистанцию между людьми не менее 1 — 1,5 метров — требования могут различаться в разных регионах. В федеральных рекомендациях Роспотребнадзор указал на дистанцию в 1,5 метра (п. 2.12 рекомендаций РПН от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32).

Не назначили ответственного за профилактику. Некоторые контролеры считают нарушением, если в компании нет приказа о назначении ответственного за профилактические меры. Рекомендую подготовить такой приказ, чтобы не возникло лишних вопросов.

Что будет если найдут такие нарушения

Оштрафуют организацию и директора. Как правило, протоколы составляют сразу в отношении организации и ее генерального директора. Материалы передадут в суд, который может назначить штраф. По части 2 статьи 6.3 КоАП суд может оштрафовать:

должностное лицо, индивидуального предпринимателя — от 50 до 150 тысяч рублей;

организацию — от 200 до 500 тысяч рублей.

Вывод

Проверка может прийти в любой день, и лучше проверить себя заранее. Опасно все откладывать на последний момент. Если в компанию уже придет распоряжение о внеплановой проверке — на подготовку будет всего 24 часа. А в некоторых случаях инспекторы придут без предупреждения. Например, если проверяющие решат, что деятельность организации создает угрозу здоровью людей.