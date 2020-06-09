Исполнение договора стало невыгодным: как изменить или расторгнуть его по статье 451 ГК

В ситуации, когда деятельность ряда отраслей уже два месяца фактически находится под запретом, компаниям приходится пересматривать свои бизнес-планы. Это касается в том числе договоров, которые стали слишком обременительными. Можно ли расторгнуть или изменить такие договоры? Как обосновать свои требования? Что учитывать, обращаясь в суд?
Что делать с договорами, исполнить которые не получается из-за введенных ограничений?
Прежде всего, попытаться избежать ответственности за неисполнение обязательства. Здесь на помощь придет ст. 401 ГК РФ.
Затем нужно понять, есть ли возможность исполнить обязательства в принципе. Здесь возможны два варианта:
- обязательство исполнить невозможно. Тогда оно прекращается (ст. 416 и 417 ГК РФ);
- обязательство исполнить возможно, однако это будет слишком обременительно для исполнителя, и лучшим вариантом будет расторгнуть договор. В этом случае стоит обратить внимание на ст. 451 ГК РФ.
Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) отличается от прекращения обязательств (ст. 416 и 417 ГК РФ) тем, что возможность сохранить договор остается. Но в отношениях возникает существенный дисбаланс — исполнение становится крайне невыгодным для одной стороны.
Расторгнуть договор по ст. 451 ГК РФ можно только в судебном порядке.
Что нужно доказать?
Чтобы расторгнуть договор, ставший невыгодным, истцу надо доказать следующие обстоятельства (п. 1 и 2 ст. 451 ГК РФ):
- невозможность преодоления сложившейся ситуации. Если очевидно, что через некоторое время обстоятельства, сделавшие договор невыгодным, изменятся, суд его не расторгнет;
- непредвидимость. В частности, не получится расторгнуть договор, заключенный после введения ограничений из-за коронавируса, даже если они повлияли на возможность его исполнить;
- подрыв баланса интересов сторон;
- ситуация не охватывается деловым обычаем / стороны не урегулировали в договоре, что этот риск несет кто-то один.
Надо сказать, что ранее суды предъявляли высокие требования к доказыванию существенного изменения обстоятельств.
Сложившаяся судебная практика не признает существенным изменением обстоятельств:
- финансовый кризис, инфляцию, девальвацию, изменение валютной политики
(Постановление 9ААС от 29.03.2016 по делу № А40-83845/15, Определение ВС РФ от 16.08.2016 № 57-КГ16-70
- банкротство стороны по договору
(Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2011 по делу № А41-14941/10, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.01.2016 по делу №‌ А32-18989/2015).
- увеличение арендной платы на рынке за имущество аналогичной категории
(Постановление АС Дальневосточного округа 12.04.2016 по делу № А51-1763/2014, Постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2016 по делу № А56-37869/2015).
- ухудшение финансового состояния стороны по договору
(Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10).
- увеличение индекса цен на материалы
(Постановление АС Волго-Вятского округа 20.05.2019 по делу № А82-16636/2018).
Но есть и положительные примеры.
Сложившаяся судебная практика признает существенным изменением обстоятельств:
- изменение целевого назначения земельного участка
(Определение ВС РФ от 29.10.2014 № 305-ЭС14-3504)
- изменение вида разрешенного использования земельного участка
(Постановление АС Московского округа от 18.02.2016 по делу № А40-4581/2015).
- банкротство контрагента
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.06.2011 по делу № А03-6192/2010).
- количественное и качественное изменение характеристик участка
(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2018 по делу № А33-34394/2017).
- необходимость выполнения дополнительных работ по усилению конструкций
(Постановление АС Дальневосточного округа от 17.05.2017 по делу № А73-11129/2016).
Можно проследить общую логику решений, вынесенных в пользу истца, — изменение целевого назначения, вида разрешенного использования участка связаны с действиями властей. Эти примеры помогут обосновать позицию, если существенное изменение обстоятельств стало результатом ограничительных мер, принятых властями.
Сложившаяся из-за коронавируса ситуация не имеет аналогов и не исключено, что подходы судов изменятся в пользу пострадавшей стороны.
Когда договор будет считаться расторгнутым?
Четкого ответа на вопрос, с какого момента договор считается расторгнутым, ст. 451 ГК РФ не дает, но подсказывает, что последствия наступают с момента вступления решения суда в законную силу.
При этом судебное разбирательство может растянуться на длительный период. С учетом срока обжалования минимум на год. Во многих случаях это подрывает смысл использования ст. 451 ГК РФ.
Можно попробовать обосновать ретроспективное применение этой нормы и потребовать признать договор расторгнутым хотя бы с момента подачи иска. Есть шанс, что такое требование удовлетворят, если контрагент без оснований уклонялся от изменения договора, у него нет экономически обоснованных мотивов для отказа (Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10).
Для соблюдения досудебного порядка важно, чтобы условия изменения или расторжения договора, которые компания пыталась согласовать с контрагентом, совпадали с исковыми требованиями.
Каковы последствия расторжения?
Статья 451 ГК РФ предусматривает, что последствия расторжения договора определяет суд.
Практика показывает, что как минимум к договорам подряда суд может применить концепцию сальдо — соотнести все взаимные предоставления сторон по договору и определить финальную обязанность одной из сторон в денежной форме (определения ВС РФ от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075, от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946).
Рассмотрим пример с договором подряда, когда подрядчик не выполнил часть работ или выполнил их некачественно. У заказчика возникли убытки. По этой причине он не выплатил вознаграждение подрядчику и оставил у себя гарантийное удержание. В этом случае суд учтет все взаимные предоставления сторон и определит, в чью пользу присудить некую денежную сумму.
Но здесь есть серьезный риск, который стоит учитывать. Он связан с тем, что суды в рамках спора о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств не всегда рассматривают требования о взыскании убытков.
Так, некоторые суды разграничивают основания расторжения договора. Если есть нарушения со стороны подрядчика (ст. 715 ГК РФ), то требование о взыскании убытков можно предъявить одновременно с требованием о расторжении договора. Если же требования заявлены на основании ст. 451 ГК РФ, то заявлять требование о взыскании убытков, по мнению некоторых судов, нельзя.
Расторжение или изменение?
Статья 451 ГК РФ отдает приоритет расторжению договора, а не изменению. Такое регулирование не способствует стабильности оборота, отмечает Андрей Мазуркевич.
Чтобы суд удовлетворил требование об изменении договора, надо доказать не только существенность изменения обстоятельств, но и еще два условия (п. 4 ст. 451 ГК РФ):
- что расторжение договора противоречит общественным интересам,
- что расторжение значительно убыточнее, чем изменение.
В итоге до рассмотрения вопроса о возможности изменить договор суды доходят редко. В большинстве случаев они просто не признают изменение обстоятельств существенным.
Сейчас прогнозировать, по какому пути пойдет практика, сложно. Можно лишь надеяться, что суды начнут толковать нормы расширительно и будут отдавать приоритет сохранению договора.
Рекомендуем: если в приоритете именно изменение договора, требовать изменение. У истца всегда остается возможность изменить предмет иска и потребовать расторжения.
На заметку. ВС РФ во втором Обзоре судебной практики по коронавирусу дал понять, что как минимум в отношении договоров аренды в приоритете будет изменение условий о размере арендной платы, а не расторжение. Кроме того, в этом обзоре ВС РФ прямо указал, что уменьшаться арендная плата должна не с момента вступления в силу решения суда, а с момента невозможности использовать имущество по назначению. Распространятся ли эти правила на другие договоры, увидим в ближайшее время.