Исполнение договора стало невыгодным: как изменить или расторгнуть его по статье 451 ГК

В ситуации, когда деятельность ряда отраслей уже два месяца фактически находится под запретом, компаниям приходится пересматривать свои бизнес-планы. Это касается в том числе договоров, которые стали слишком обременительными. Можно ли расторгнуть или изменить такие договоры? Как обосновать свои требования? Что учитывать, обращаясь в суд?

Что делать с договорами, исполнить которые не получается из-за введенных ограничений?

Прежде всего, попытаться избежать ответственности за неисполнение обязательства. Здесь на помощь придет ст. 401 ГК РФ.

Затем нужно понять, есть ли возможность исполнить обязательства в принципе. Здесь возможны два варианта:

обязательство исполнить невозможно. Тогда оно прекращается (ст. 416 и 417 ГК РФ);

обязательство исполнить возможно, однако это будет слишком обременительно для исполнителя, и лучшим вариантом будет расторгнуть договор. В этом случае стоит обратить внимание на ст. 451 ГК РФ.

Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) отличается от прекращения обязательств (ст. 416 и 417 ГК РФ) тем, что возможность сохранить договор остается. Но в отношениях возникает существенный дисбаланс — исполнение становится крайне невыгодным для одной стороны.

Расторгнуть договор по ст. 451 ГК РФ можно только в судебном порядке.

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Что нужно доказать?

Чтобы расторгнуть договор, ставший невыгодным, истцу надо доказать следующие обстоятельства (п. 1 и 2 ст. 451 ГК РФ):

невозможность преодоления сложившейся ситуации. Если очевидно, что через некоторое время обстоятельства, сделавшие договор невыгодным, изменятся, суд его не расторгнет;

непредвидимость. В частности, не получится расторгнуть договор, заключенный после введения ограничений из-за коронавируса, даже если они повлияли на возможность его исполнить;

подрыв баланса интересов сторон;

ситуация не охватывается деловым обычаем / стороны не урегулировали в договоре, что этот риск несет кто-то один.

Надо сказать, что ранее суды предъявляли высокие требования к доказыванию существенного изменения обстоятельств.

Сложившаяся судебная практика не признает существенным изменением обстоятельств:

финансовый кризис, инфляцию, девальвацию, изменение валютной политики

(Постановление 9ААС от 29.03.2016 по делу № А40-83845/15, Определение ВС РФ от 16.08.2016 № 57-КГ16-70

банкротство стороны по договору

(Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2011 по делу № А41-14941/10, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.01.2016 по делу №‌ А32-18989/2015).

увеличение арендной платы на рынке за имущество аналогичной категории

(Постановление АС Дальневосточного округа 12.04.2016 по делу № А51-1763/2014, Постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2016 по делу № А56-37869/2015).

ухудшение финансового состояния стороны по договору

(Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10).

увеличение индекса цен на материалы

(Постановление АС Волго-Вятского округа 20.05.2019 по делу № А82-16636/2018).

Но есть и положительные примеры.

Сложившаяся судебная практика признает существенным изменением обстоятельств:

изменение целевого назначения земельного участка

(Определение ВС РФ от 29.10.2014 № 305-ЭС14-3504)

изменение вида разрешенного использования земельного участка

(Постановление АС Московского округа от 18.02.2016 по делу № А40-4581/2015).

банкротство контрагента

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.06.2011 по делу № А03-6192/2010).

количественное и качественное изменение характеристик участка

(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2018 по делу № А33-34394/2017).

необходимость выполнения дополнительных работ по усилению конструкций

(Постановление АС Дальневосточного округа от 17.05.2017 по делу № А73-11129/2016).

Можно проследить общую логику решений, вынесенных в пользу истца, — изменение целевого назначения, вида разрешенного использования участка связаны с действиями властей. Эти примеры помогут обосновать позицию, если существенное изменение обстоятельств стало результатом ограничительных мер, принятых властями.

Сложившаяся из-за коронавируса ситуация не имеет аналогов и не исключено, что подходы судов изменятся в пользу пострадавшей стороны.

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Когда договор будет считаться расторгнутым?

Четкого ответа на вопрос, с какого момента договор считается расторгнутым, ст. 451 ГК РФ не дает, но подсказывает, что последствия наступают с момента вступления решения суда в законную силу.

При этом судебное разбирательство может растянуться на длительный период. С учетом срока обжалования минимум на год. Во многих случаях это подрывает смысл использования ст. 451 ГК РФ.

Можно попробовать обосновать ретроспективное применение этой нормы и потребовать признать договор расторгнутым хотя бы с момента подачи иска. Есть шанс, что такое требование удовлетворят, если контрагент без оснований уклонялся от изменения договора, у него нет экономически обоснованных мотивов для отказа (Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10).

Для соблюдения досудебного порядка важно, чтобы условия изменения или расторжения договора, которые компания пыталась согласовать с контрагентом, совпадали с исковыми требованиями.

Каковы последствия расторжения?

Статья 451 ГК РФ предусматривает, что последствия расторжения договора определяет суд.

Практика показывает, что как минимум к договорам подряда суд может применить концепцию сальдо — соотнести все взаимные предоставления сторон по договору и определить финальную обязанность одной из сторон в денежной форме (определения ВС РФ от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075, от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946).

Рассмотрим пример с договором подряда, когда подрядчик не выполнил часть работ или выполнил их некачественно. У заказчика возникли убытки. По этой причине он не выплатил вознаграждение подрядчику и оставил у себя гарантийное удержание. В этом случае суд учтет все взаимные предоставления сторон и определит, в чью пользу присудить некую денежную сумму.

Но здесь есть серьезный риск, который стоит учитывать. Он связан с тем, что суды в рамках спора о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств не всегда рассматривают требования о взыскании убытков.

Так, некоторые суды разграничивают основания расторжения договора. Если есть нарушения со стороны подрядчика (ст. 715 ГК РФ), то требование о взыскании убытков можно предъявить одновременно с требованием о расторжении договора. Если же требования заявлены на основании ст. 451 ГК РФ, то заявлять требование о взыскании убытков, по мнению некоторых судов, нельзя.

Расторжение или изменение?

Статья 451 ГК РФ отдает приоритет расторжению договора, а не изменению. Такое регулирование не способствует стабильности оборота, отмечает Андрей Мазуркевич.

Чтобы суд удовлетворил требование об изменении договора, надо доказать не только существенность изменения обстоятельств, но и еще два условия (п. 4 ст. 451 ГК РФ):

что расторжение договора противоречит общественным интересам,

что расторжение значительно убыточнее, чем изменение.

В итоге до рассмотрения вопроса о возможности изменить договор суды доходят редко. В большинстве случаев они просто не признают изменение обстоятельств существенным.

Сейчас прогнозировать, по какому пути пойдет практика, сложно. Можно лишь надеяться, что суды начнут толковать нормы расширительно и будут отдавать приоритет сохранению договора.

Рекомендуем: если в приоритете именно изменение договора, требовать изменение. У истца всегда остается возможность изменить предмет иска и потребовать расторжения.

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На заметку. ВС РФ во втором Обзоре судебной практики по коронавирусу дал понять, что как минимум в отношении договоров аренды в приоритете будет изменение условий о размере арендной платы, а не расторжение. Кроме того, в этом обзоре ВС РФ прямо указал, что уменьшаться арендная плата должна не с момента вступления в силу решения суда, а с момента невозможности использовать имущество по назначению. Распространятся ли эти правила на другие договоры, увидим в ближайшее время.