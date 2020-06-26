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Простая или квалифицированная электронная подпись: в чем разница и когда использовать?

События 2020 года усилили ранее наметившуюся тенденцию перехода бизнеса к электронному документообороту. Основным инструментом для его внедрения является электронная подпись. В чем разница между простой, квалифицированной и неквалифицированной электронными подписями? Как они работают на практике? Как оценивают простую электронную подпись суды? Что изменится в законодательстве об электронных подписях с 1 июля 2020 года?

Основу законодательства об электронной подписи (ЭП) формирует Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Он определяет ключевые принципы использования ЭП:

  • любое лицо вправе использовать любую ЭП – простую, неквалифицированную и квалифицированную — по своему усмотрению;
  • для ЭП можно использовать любую информационную технологию и любые технические средства, в том числе коммерческие сервисы;
  • ЭП или подписанный ею документ нельзя признать не имеющим юридической силы только потому, что ЭП создана не собственноручно.

В чем отличия простой электронной подписи от неквалифицированной и квалифицированной?

Простая ЭП позволяет только определить лицо, подписавшее электронный документ. Но она не гарантирует неизменность содержания документа. Это могут быть sms-коды, пароли, электронная почта. Простую ЭП можно получить во многих коммерческих сервисах.

В отличие от простой, в неквалифицированной ЭП используются определенные элементы криптографии, чтобы можно было подтвердить неизменность документа после его подписания. Ее тоже можно получить в коммерческом сервисе. Но в основном неквалифицированную ЭП выдают удостоверяющие центры.

Квалифицированная ЭП выдается только удостоверяющим центром. В ней используются средства криптографической защиты информации, утвержденные ФСБ при участии ФСТЭК. На квалифицированную ЭП выдается сертификат, а сама она содержится на электронном носителе и требует установки специальной программы на рабочем месте.

Где применяется каждый из типов электронных подписей?

Не стоит рассматривать все три вида электронных подписей как конкурирующие между собой – это просто три разных инструмента, которые бизнес может использовать в разных сегментах, отмечает Александр Бокадоров.

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что квалифицированная электронная подпись используется преимущественно в сегменте b2g (в отношениях с властью). Речь идет о работе с:

  • госуслугами,
  • ФНС России,
  • Порталом поставщиков,
  • системой «Мой Арбитр»,
  • системой «Электронное правосудие» и др.

Не стоит рассматривать все три вида электронных подписей как конкурирующие между собой – это просто три инструмента, которые бизнес может использовать в разных сегментах

Простая и неквалифицированная ЭП используются преимущественно в сегментах b2c (в отношениях с потребителями) и b2b (в отношениях с бизнесом).

Неквалифицированная ЭП в основном используется:

  • для внутреннего и внешнего электронного документооборота,
  • для взаимодействия с ФНС России.

В отношении простой ЭП существует позиция, что она не имеет юридической силы. Александр Бокадоров убежден, что это не так.

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В интернете пользователи практически ежедневно вступают в правоотношения и заключают сделки посредством именно простой ЭП.

На практике простая ЭП активно применяется в таких сферах, как:

  • онлайн-банкинг и страхование,
  • интернет-сервисы,
  • заключение сделок с контрагентами,
  • электронные торги.

Например, в интернет-сервисах обычно есть пользовательское соглашение, лицензионный договор, которые пользователи акцептуют с помощью простой ЭП.

Законодательство практически не препятствует использованию простой ЭП при заключении гражданско-правовых сделок. Более того, простую ЭП можно применять и при электронных торгах. Конечно, речь идет не о госзакупках. Но, например, сервис B2B-Center использует простую ЭП для большинства коммерческих торгов.

Какая юридическая сила у простой электронной подписи?

Конечно, использовать простую ЭП везде не получится. Для разных задач предусмотрены разные инструменты. Если необходимо взаимодействовать с госорганами, надо использовать квалифицированный сертификат.

Но если компания работает в сегменте e-commerce и большинство потребителей взаимодействуют с ней при помощи, например, интернет-магазина, она может использовать именно простую ЭП. Нет оснований считать, что у таких отношений не будет юридической силы.

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Простую ЭП саму по себе можно условно разделить на два вида:

  • когда соглашения нет,
  • когда соглашение между сторонами есть.

Можно предположить, что простая ЭП без соглашения сторон не имеет юридической силы. Но это не так.

Из формулировки закона следует, что простая ЭП без соглашения между сторонами не обладает свойствами бумажного документа и не является аналогом собственноручной подписи.

В то же время гражданское законодательство допускает заключение договора посредством конклюдентных действий. В частности, п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 говорит о том, что при заключении договора путем обмена документами подпись оферента не требуется.

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Таким образом, речь идет об акцепте оферты путем конклюдентных действий (click-wrap соглашении).

Так или иначе, в интернете происходит идентификация пользователя:

  • по IP-адресу,
  • по ХЭШ-ID,
  • по cookies,
  • по регистрационным данным,
  • по привязке почты и телефона,
  • по соцсетям.

Заходя в сервис, загружая страницу, пользователь автоматически получает оферту. Используя сайт, пользователь эту оферту акцептует. Таким образом, стороны даже без физического подписания документа становятся участниками правоотношения.

Простая электронная подпись имеет юридическую силу и может применяться. Но существует определенный миф, который многих останавливает от ее использования

Простая ЭП приобретает свойства бумажного документа, если есть соглашение сторон об этом.

В соглашении указываются:

  • правила определения лица, подписавшего электронный документ,
  • порядок проверки ЭП,
  • обязанность сохранять конфиденциальность ключа.

На сегодняшний день наработана обширная практика, когда суды признавали документы, подписанные с помощью sms-кода юридически значимыми.

Судебная практика

  • sms-код признается простой ЭП

Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 30.08.2016 по делу № 33-10994/2016

  • суд признал факт правомерного принятия к исполнению поступавших в адрес банка платежных поручений, подписанных простой ЭП

Определение Приморского краевого суда от 07.04.2015 по делу № 33-2865

  • выписка из ИС подтверждает факт направления sms-сообщений, содержащих одноразовые пароли, необходимые для генерации простых ЭП, используемых для заверения платежных поручений

Постановление 13 ААС от 08.12.2016 по делу № А56-5002/2016

  • направление абоненту на указанный телефонный номер sms-сообщения с указанием индивидуального пароля является подтверждением авторства и легитимности электронных документов

Постановление 8 ААС от 25.07.2017 по делу № А70-1038/2017

Какие изменения принесет реформа квалифицированной электронной подписи?

С 1 июля 2020 г. вступит в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ, серьезно реформирующий законодательство о квалифицированной ЭП.

Среди основных изменений:

  • появляются новые требования к удостоверяющим центрам. На данный момент в РФ около 500 аккредитованных удостоверяющих центров, а после реформы останется около 20. Во многом это связано с новыми требованиями к их оборотному капиталу – раньше это было 7 млн рублей, а теперь 1 млрд рублей. В целом намечается тенденция к государственной монополии в этой сфере;
  • появляются понятия «метка доверенного времени» (информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа ЭП) и «доверенная третья сторона» (юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке ЭП в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ);
  • изменяется схема получения квалифицированной ЭП – теперь ее невозможно будет получить по доверенности;
  • вводится принцип недискриминации ЭП. Он заключается в том, что участники электронного взаимодействия, операторы электронных систем не могут устанавливать условия, которые ограничивали бы применение электронного сертификата. Ранее не во все государственные инстанции можно было обратиться с одним сертификатом. Сейчас же госорганы не смогут устанавливать иные требования к квалифицированной ЭП. Одну ЭП можно будет использовать везде, и любые госорганы обязаны будут ее принять.

Подготовлено юридическим онлайн журналом «Шортрид» по материалам онлайн-конференции «Электронная подпись документов — инструмент цифровизации компании» Союза «Московская торгово-промышленная палата», проведенного при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы.

 

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