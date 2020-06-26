События 2020 года усилили ранее наметившуюся тенденцию перехода бизнеса к электронному документообороту. Основным инструментом для его внедрения является электронная подпись. В чем разница между простой, квалифицированной и неквалифицированной электронными подписями? Как они работают на практике? Как оценивают простую электронную подпись суды? Что изменится в законодательстве об электронных подписях с 1 июля 2020 года?

Основу законодательства об электронной подписи (ЭП) формирует Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Он определяет ключевые принципы использования ЭП:

любое лицо вправе использовать любую ЭП – простую, неквалифицированную и квалифицированную — по своему усмотрению;

для ЭП можно использовать любую информационную технологию и любые технические средства, в том числе коммерческие сервисы;

ЭП или подписанный ею документ нельзя признать не имеющим юридической силы только потому, что ЭП создана не собственноручно.

В чем отличия простой электронной подписи от неквалифицированной и квалифицированной?

Простая ЭП позволяет только определить лицо, подписавшее электронный документ. Но она не гарантирует неизменность содержания документа. Это могут быть sms-коды, пароли, электронная почта. Простую ЭП можно получить во многих коммерческих сервисах.

В отличие от простой, в неквалифицированной ЭП используются определенные элементы криптографии, чтобы можно было подтвердить неизменность документа после его подписания. Ее тоже можно получить в коммерческом сервисе. Но в основном неквалифицированную ЭП выдают удостоверяющие центры.

Квалифицированная ЭП выдается только удостоверяющим центром. В ней используются средства криптографической защиты информации, утвержденные ФСБ при участии ФСТЭК. На квалифицированную ЭП выдается сертификат, а сама она содержится на электронном носителе и требует установки специальной программы на рабочем месте.

Где применяется каждый из типов электронных подписей?

Не стоит рассматривать все три вида электронных подписей как конкурирующие между собой – это просто три разных инструмента, которые бизнес может использовать в разных сегментах, отмечает Александр Бокадоров.

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что квалифицированная электронная подпись используется преимущественно в сегменте b2g (в отношениях с властью). Речь идет о работе с:

госуслугами,

ФНС России,

Порталом поставщиков,

системой «Мой Арбитр»,

системой «Электронное правосудие» и др.

Не стоит рассматривать все три вида электронных подписей как конкурирующие между собой – это просто три инструмента, которые бизнес может использовать в разных сегментах

Простая и неквалифицированная ЭП используются преимущественно в сегментах b2c (в отношениях с потребителями) и b2b (в отношениях с бизнесом).

Неквалифицированная ЭП в основном используется:

для внутреннего и внешнего электронного документооборота,

для взаимодействия с ФНС России.

В отношении простой ЭП существует позиция, что она не имеет юридической силы. Александр Бокадоров убежден, что это не так.