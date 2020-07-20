Что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Что делать, если мошенники оформили кредит или заем? Как после этого исправить свою кредитную историю и как уберечь свои персональные данные?

Zaim.com поговорил с гостем портала о незаконных использованиях персональных данных. Гость — Риго Овчиян, генеральный директор ООО «Столичное кредитное бюро» и директор по развитию бизнеса ООО «Центр микрофинансовых технологий» (группа CRIF).

Появились ли новые виды мошенничества в финансовой сфере в период пандемии? Какие виды мошенничества сейчас наиболее популярны?

Несмотря на наличие специализированных программ поддержки пострадавших, мы в кредитном бюро специально не отслеживаем появление новых видов мошенничества.

Но совершенно точно можем сказать, что с начала пандемии на фоне перехода роста кредитования в сегменте дистанционных продаж быстро растет количество обращений граждан, пострадавших от якобы выданных им микрозаймов.

Здесь следует специально оговориться: рост таких мошеннических схем выявляется исключительно среди микрофинансовых организаций, занимающихся онлайн-кредитованием.

Кто больше подвержен влиянию мошенников — мужчины или женщины, молодые или пожилые люди?

Гендерные признаки роли совершенно не играют, страдают в одинаковой степени и мужчины и женщины. Если смотреть на возраст таких заемщиков, то это, как правило, молодые люди (до 35 лет), проявляющие экономическую и социальную активность.

Чтобы схема с фиктивным получением микрозаймов сработала, необходимо иметь хорошую кредитную историю, поэтому и пол, и возраст заемщиков для мошенников не имеют принципиального значения.

С каждым годом фактов мошенничества становится все больше, несмотря на то что ведется большая просветительская работа с населением. Почему так происходит?

Потому что на рынке циркулирует огромное количество персональных данных, которые, попадая не в те руки, создают предпосылки для мошенничества.

Зная Ф.И.О. человека, его дату рождения, паспортные данные и адрес регистрации/проживания, вполне можно оформить один или несколько микрозаймов и обеспечить перевод этих средств на банковские карты других лиц.

К сожалению, просветительская работа с населением не решает проблем с мошенничеством на этом поле.

До тех пор, пока надзорные органы, в данном случае это Роскомнадзор, не начнут принимать по-настоящему карательных мер, а Банк России не установит более жесткие правила идентификации заемщиков, ситуация будет только ухудшаться.

Почему не всегда заявление в полицию помогает избавиться от долгов, которые оформили мошенники?

Заявление в полицию еще нужно грамотно обосновать и доказать факт мошенничества. Кроме того, здесь многое зависит от географии.

Допустим, что потерпевший проживает в Москве, а кредитор находится в Кемерово. Обращение потерпевшего по месту жительства, безусловно, приведет к регистрации заявления и спровоцирует проведение проверок. Но, как правило, этот ком перекрестных запросов внутри одного ведомства сводит все усилия потерпевшего на нет и приводит к отказу в возбуждении уголовного дела.

Как исправить кредитную историю после того, как мошенники оформили заем/кредит? Как исключить эти записи из кредитной истории?

Первое, что необходимо сделать, это обратиться в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) — структуру внутри Банка России, для определения бюро кредитных историй (БКИ), хранящих кредитную историю заявителя.

После этого необходимо направить запросы на получение кредитных отчетов в каждое БКИ из этого перечня.

Гражданин РФ может два раза в год без взимания платы получить свой кредитный отчет, в том числе и дистанционно, с использованием средств идентификации на сайте «Госуслуги».

Если в этих кредитных отчетах содержатся сведения о фиктивных займах или о запросах пользователей кредитных историй (кредиторов), согласие на совершение которых заявитель (субъект кредитной истории) не давал, — это повод обращения в бюро кредитных историй для оспаривания сведений из кредитного отчета.

БКИ обязаны провести проверку и, как показывает наш опыт, большую часть оспариваемых сведений удается опротестовать и аннулировать, не обращаясь в вышестоящие инстанции.

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Если это не помогает, то следует уже писать жалобу в Службу по защите прав потребителей в сфере финансовых услуг Банка России. Служба располагает внушительным набором инструментов воздействия на таких кредиторов и в большинстве случаев удовлетворяет заявления пострадавших.

Но если и здесь результат остался неудовлетворительным, остается отстаивать свою позицию в суде.

Как часто потребителю финансовых услуг надо проверять свою кредитную историю? Нужнго это делать в одном БКИ или лучше в нескольких?

Чем чаще субъект проверяет свою кредитную историю — тем лучше.

Как я уже сказал, до проверки кредитной истории в одном или нескольких БКИ, стоит сначала сделать запрос в ЦККИ, чтобы быть уверенным, что ни одно БКИ, хранящее кредитную историю, не осталось вне поля зрения субъекта.

При этом обращать внимание нужно не только на выданные займы и кредиты, но и на запросы, совершенные пользователями кредитных историй. Несанкционированные запросы не менее опасны, чем уже «выданные» микрозаймы.

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Как обезопасить себя от мошенников?

Беречь свои персональные данные и не указывать их на сомнительных ресурсах.

А каким образом персональные данные могут утечь с несомнительных ресурсов, по вашему мнению?

Если человек зашел на какой-то сайт в интернете и сообщил исчерпывающие данные о себе, то существует огромная вероятность того, что ими могут завладеть мошенники. Это могут быть и кредитные брокеры, и сайты знакомств, и какие-то небольшие интернет-магазины.

Любые сайты-аккумуляторы персональных данных, если это не ресурсы национального масштаба, потенциально могут допустить неумышленную утечку персональных данных или их целенаправленную перепродажу.