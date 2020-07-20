РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

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Как считать взносы с учетом нового тарифа, ФНС подробно разъяснила в письме № БС-4-11/7300@ от 29.04.2020.

Формула Результат База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ x 30% (База (за 4 месяца) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — март = страховые взносы, исчисленные за апрель База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 2 месяца x 30% (База (за 5 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 2 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — апрель = страховые взносы, исчисленные за май База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 3 месяца x 30% (База (за 6 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 3 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — май = страховые взносы, исчисленные за июнь

Новые коды для МСП

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Это недоразумение ФНС исправила в письме № БС-4-11/5850@ от 07.04.2020.

Пока налоговики разрабатывают новый Приказ с порядком заполнения РСВ, рекомендовано применять новый код тарифа 20 — в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной федерального МРОТ.

Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, превышающим МРОТ, рекомендации следующие: «МС» — российские граждане; «ВЖМС» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы); «ВПМС» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).

Новый нулевой тариф для пострадавших МСП

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Проверить, имеет ли право ваша компания на обнуленный тариф, можно в специальном сервисе ФНС.

Новые коды для пострадавших МСП

До внесения соответствующих поправок в новый Порядок заполнения расчета (который, как было сказано выше, едва вступив в силу, уже нуждается в поправках), рекомендовано применять код тарифа 21.

Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, облагаемым по ставке 0%, рекомендации следующие: «КВ» — российские граждане; «ВЖКВ» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы); «ВПКВ» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ).

Новые контрольные соотношения

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Новые контрольные соотношения необходимы, чтобы проверить правильность заполнения РСВ в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ, которые облагаются пониженными страховыми взносами.

В частности, будет сверяться, находится ли страхователь, применяющий пониженные тарифы, в реестре МСП и т.д.

Кроме того, позже вышло еще одно письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 с дополнениями к контрольным соотношениям. В этот раз в них учли нулевой тариф.

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