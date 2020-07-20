Главная → Бухгалтеру → Статьи для бухгалтера РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений Стартовала новая отчетная кампания, поэтому поговорим об изменениях в порядке заполнения расчета по страховым взносам. Сдать РСВ надо до 30 июля. Время еще есть, но давайте разберемся, какие нюансы надо учесть при составлении отчета за полугодие 2020 года. С 1 квартала 2020 года применяется новая форма отчета, которая утверждена Приказом ФНС № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019. Во втором квартале по РСВ нововведений очень много. Новый пониженный тариф для МСП Со 2 квартала 2020 года введены пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса с выплат, превышающих МРОТ: на ОПС — 10%; на ОСС — 0%; на ОМС — 5%. Соответственно, малому бизнесу в одном расчете надо отразить начисления взносов по двум разным тарифам — 30 % (с выплат до размера МРОТ) и 15 % (с выплат, превышающих МРОТ). Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама Мероприятие Бесплатный вебинар про последние поправки в НК Про то, как теперь платить налоги и сдавать отчетность в 2020 году. Антон Свирякин Узнать больше Как считать взносы с учетом нового тарифа, ФНС подробно разъяснила в письме № БС-4-11/7300@ от 29.04.2020. Формула Результат База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ x 30% (База (за 4 месяца) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — март = страховые взносы, исчисленные за апрель База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 2 месяца x 30% (База (за 5 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 2 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — апрель = страховые взносы, исчисленные за май База (за 3 месяца) x 30% выплаты МРОТ за 3 месяца x 30% (База (за 6 месяцев) — База (за 3 месяца) — выплаты МРОТ за 3 месяца) x 15% — страховые взносы, исчисленные за январь — май = страховые взносы, исчисленные за июнь Новые коды для МСП Не успела новая форма РСВ вступить в силу, как уже порядок ее заполнения морально устарел. В нем не предусмотрены коды для новых пониженных тарифов, установленных для малого бизнеса. 📌 Реклама Отключить Это недоразумение ФНС исправила в письме № БС-4-11/5850@ от 07.04.2020. Пока налоговики разрабатывают новый Приказ с порядком заполнения РСВ, рекомендовано применять новый код тарифа 20 — в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной федерального МРОТ. Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, превышающим МРОТ, рекомендации следующие:«МС» — российские граждане;«ВЖМС» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);«ВПМС» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ). Новый нулевой тариф для пострадавших МСП Во 2 квартале для субъектов МСП из пострадавших отраслей установлены тарифы страховых взносов в размере 0 %. 📌 Реклама Отключить Проверить, имеет ли право ваша компания на обнуленный тариф, можно в специальном сервисе ФНС. Новые коды для пострадавших МСП Как заполнить РСВ в случае применения нулевых ставок, ФНС разъяснила в письме от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@. До внесения соответствующих поправок в новый Порядок заполнения расчета (который, как было сказано выше, едва вступив в силу, уже нуждается в поправках), рекомендовано применять код тарифа 21. Что касается кодов категории застрахованного лица, то по выплатам, облагаемым по ставке 0%, рекомендации следующие:«КВ» — российские граждане;«ВЖКВ» — застрахованные в системе ОПС иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, которым предоставлено временное убежище (беженцы);«ВПКВ» — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ). Новые контрольные соотношения ФНС выпустила Письмо от 29.05.2020 № БС-4-11/8821, которым изменило контрольные соотношения для проверки РСВ, утвержденные письмом ФНС от 07.02.2020 № БС-4-11/2002. 📌 Реклама Отключить Новые контрольные соотношения необходимы, чтобы проверить правильность заполнения РСВ в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ, которые облагаются пониженными страховыми взносами. В частности, будет сверяться, находится ли страхователь, применяющий пониженные тарифы, в реестре МСП и т.д. Кроме того, позже вышло еще одно письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 с дополнениями к контрольным соотношениям. В этот раз в них учли нулевой тариф. Все изменения Итак, резюмируем, какие изменения произошли со 2 квартала 2020 года в части формирования РСВ за полугодие. Ввели пониженный тариф 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ. Ввели новый код тарифа («20») по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 15 % для МСП с выплат, превышающих МРОТ: МС, ВЖМС, ВПМС. Ввели тариф 0 % для пострадавших МСП. Ввели новый код тарифа («21») по тарифу 0 % для пострадавших МСП. Ввели новые коды категории застрахованного лица по тарифу 0 % для пострадавших МСП: КВ, ВЖКВ, ВПКВ. Два раза поменялись контрольные соотношения для проверки правильности заполнения РСВ. Подборка полезных мероприятий Разместить 📌 Реклама Отключить