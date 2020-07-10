Как исключить неустойку по срокам: формулируем договор подряда правильно

В процессе исполнения договора строительного подряда часто возникают спорные ситуации, о которых стороны и подумать не могли при его заключении. Одну из таких спорных ситуаций суды разбирали в рамках резонансного дела компании «Роскосмос» — Определение ВС РФ от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786.

Типичное, на первый взгляд, условие о моменте, когда подрядчик считается исполнившим обязательства по этапам работ, стороны договора истолковали совершенно по-разному.

Ситуация: подрядчик передал заказчику акт выполненных работ в последний день срока. А заказчик подписал его уже за пределом этого срока, поскольку по договору у него было 35 дней на приемку. Заказчик потребовал с подрядчика неустойку. Подрядчику удалось ее отыграть только в ВС РФ.

Чтобы не столкнуться с такой же проблемой, нужно правильно формулировать условия о моменте исполнения обязательств подрядчика по договору строительного подряда.

Обстоятельства дела

Проблемой оказалось то, что подрядчик направил акты выполненных работ в последний день срока, а заказчик получил их и в итоге принял работы уже по истечении этого срока. Хотя фактически подрядчик выполнил работы без просрочки, заказчик потребовал заплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ.

Стороны заключили госконтракт на выполнение работ по госзаказу. В приложении они предусмотрели отдельные этапы работ и согласовали сроки их выполнения. За нарушение сроков выполнения работ по соответствующим этапам подрядчик должен был заплатить неустойку.

В договоре было условие о том, что датой исполнения обязательств подрядчика по соответствующим этапам является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа работ. В итоге весь спор строился вокруг толкования этого пункта.

Как выстраивались контрактные отношения сторон?

В договоре были установлены сроки выполнения подрядчиком этапов работ, а также срок на приемку и подписание акта заказчиком — 35 календарных дней.

В последний день выполнения работ по этапу подрядчик отправил заказчику отчетные документы и акты сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 25 дней принимал работы, а затем подписал акты. В итоге получилось, что акты были подписаны на 25 дней позже предусмотренного договором срока выполнения работ.

Заказчик посчитал, что подрядчик должен был отправить акты не в последний день выполнения работ, а с учетом времени на их приемку. В итоге 25 дней, в течение которых заказчик принимал работы, он посчитал просрочкой подрядчика и начислил неустойку.

Претензий по качеству работ у заказчика не было.

Позиции подрядчика и заказчика

Заказчик считал, что подрядчик просрочил сдачу работ на 25 дней — срок, в течение которого заказчик принимал работы и подписывал акты.

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Подрядчик же утверждал, что выполнил свои обязательства в срок. По его мнению, спорное условие договора ставит период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в зависимость от усмотрения заказчика. Иными словами, если бы заказчик подписал акты не через 25 дней, а, например, через 35, неустойка была бы еще больше, хотя подрядчик выполнил работы.

Еще один аргумент подрядчика: договор не предусматривал обязанность подрядчика до наступления срока окончания этапов работ предоставить заказчику документацию для утверждения. То есть неустойка за нарушение промежуточных сроков вообще не должна начисляться.

Аргументы судов в пользу заказчика

Суд первой инстанции удовлетворил иск заказчика и взыскал с подрядчика неустойку. Аргументы были следующими:

подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по каждому из этапов в пределах установленного срока и передать заказчику отчетные документы и акты с учетом срока приемки работ;

оформление актов приемки и отчетных документов является завершающей стадией выполнения работ по каждому этапу;

определив условие о сроке на приемку работ (35 дней), стороны исключили возможность неограниченного усмотрения заказчика в этом вопросе.

Апелляция и кассация поддержали это решение.

Позиции ВС РФ в защиту подрядчика

ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и отказал заказчику во взыскании неустойки. Также он ответил на ряд важных вопросов, касающихся момента исполнения обязательств подрядчика.

Вопрос: В какой момент обязательства подрядчика исполнены надлежащим образом: • в момент предъявления результата работ к приемке? • в момент, когда акт приемки подписал заказчик?

Позиция ВС РФ

Cрок выполнения работы следует отличать от срока ее приемки. Эти сроки разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения последствий их нарушения.

Дата исполнения обязательств подрядчика может определяться датой подписания заказчиком акта приемки работ. В то же время период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ не должен зависеть от усмотрения заказчика.

Иными словами, у исполнителя есть право предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на ее приемку заказчиком.

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Вопрос: Если исходить из того, что подрядчик исполнил обязательства надлежащим образом, то как быть с условием о том, что датой выполнения работ считается дата их приемки заказчиком? • Следует ли признать это условие несправедливым и применить п. 2 ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, позволяющий изменить несправедливое условие? • Если это условие не нарушает баланс интересов сторон, то как его следует толковать и применять?

Позиция ВС РФ

ВС РФ признал спорное условие договора действительным. Он указал, что условие контракта о том, что датой исполнения обязательств подрядчика является дата утверждения заказчиком акта приемки работ, может быть истолковано как условие о приемке работы без недостатков. В любом случае, толкование этого условия не может приводить к тому, что срок выполнения работ автоматически уменьшается на срок, установленный для их приемки.

Ответственность за нарушение промежуточных сроков

Из текста Определения ВС РФ вытекал еще один вопрос: нужно ли прямо указывать в договоре, что за нарушение промежуточных сроков тоже предусмотрен штраф? Явно выраженной позиции в Определении не было. Этот вопрос рассмотрим отдельно.

По общему правилу подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Буквальное толкование этой нормы может создать впечатление, что подрядчик отвечает за нарушение каждого из приведенных в договоре сроков производства работ. Между тем на практике таких этапов и, соответственно, сроков может быть больше тысячи. Разумно ли полагать, что штрафовать подрядчика будут за нарушение каждого из них?

Правильнее было бы толковать эту норму по-другому. Промежуточными следует считать сроки завершения этапов работ, имеющих для заказчика самостоятельную потребительскую ценность. Эту позицию можно встретить и в судебной практике (Решение АС Ростовской области от 22.05.2018 по делу № А53-6689/18).

Возможен и другой подход — подрядчика можно привлечь к ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, только если в договоре прямо прописано, что эти сроки штрафуемые.