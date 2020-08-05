Бюджетные учреждения и пилотный проект ФСС: КБК, проводки, КОСГУ

Минфин в Письме от 26.12.2019 № 02-05-10/102478 разъяснил особенности применения в 2020 году кодов бюджетной классификации (КБК) в отношении отдельных расходов учреждений, участвующих в пилотном проекте ФСС. Такие затраты впоследствии подлежат возмещению территориальными органами фонда.

Расскажем, что это за расходы, каков порядок их возмещения и отражения в бюджетном учете.

Расходы, подлежащие возмещению из ФСС

Учреждения-участники пилотного проекта осуществляют некоторые расходы из собственных средств с их последующим возмещением из бюджета фонда. В частности, это расходы:

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

по выплате пособия на погребение;

на оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами;

на приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному проведению работ, а также хранение результатов такой фиксации;

на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение пенсии по старости.

Порядок возмещения расходов

📌 Реклама Отключить

Соответствующее возмещение можно получить в территориальном органе ФСС по месту регистрации страхователя (учреждения) на основании документов, которые перечислены ниже в таблице 1.

Таблица 1. Возмещение расходов от ФСС

Вид расходов Перечень документов Основание Расходы на предупредительные меры 1. Заявление по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 11.07.2011 № 709н. 2. Документы, подтверждающие произведенные расходы П. 4 Положения об особенностях возмещения расходов на предупредительные меры, п. 3 и 4 Правил № 580н Выплата пособия на погребение 1. Заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578. 2. Справка о смерти застрахованного лица (или несовершеннолетнего члена семьи), выданная органами ЗАГСа П.10 Положения об особенностях назначения и выплаты страхового обеспечения и иных выплат Оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом 1. Заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578. 2. Заверенная копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами П.11 Положения об особенностях назначения и выплаты страхового обеспечения и иных выплат

📌 Реклама Отключить

. Перечисление денег на расчетный счет страхователя осуществляется фондом в течение пяти рабочих дней со дня приема документов.

Объем средств, направляемых ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые страхователь начислил за предшествующий календарный год — за вычетом следующих расходов в предшествующем календарном году:

на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;

на оплату отпуска работника (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период его лечения;

на оплату проезда работника к месту лечения и обратно.

📌 Реклама Отключить

Наряду с этим объем финансирования за счет средств ФССТолькоесли эти дополнительные средства потрачены на приобретение путевок для «предпенсионеров» (абз. 4 п. 2 Правил № 580н).

Решение о возмещении расходов страхователю на выплату социального пособия на погребение и оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами принимается ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения документов. После чего средства в течение двух рабочих дней поступают на расчетный счет страхователя.

Бюджетный учет

📌 Реклама Отключить

В 2020 г. правила отнесения рассматриваемых расходов на соответствующие коды видов расходов (КВР) и коды КОСГУ, а также отражения в учете поступлений от возмещения этих расходов территориальным органом ФСС регулируются нормами Порядков № 85н, 209н и применяются с учетом разъяснений Минфина России, приведенных в Письме № 02-05-10/102478

Расходы на предупредительные меры, связанные с закупкой товаров, работ и услуг, подлежат отражению:

по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»;

по статьям (соответствующим подстатьям) 220 «Оплата работ, услуг», 267 «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме» (в части расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников), 310 «Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

📌 Реклама Отключить

Поступление от ФСС возмещения таких расходов в бюджеты бюджетной системы РФ следует отражать по соответствующим подстатьям и элементам доходов кода вида доходов бюджетов 000 1 13 02990 00 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат государства», увязанного в целях бюджетного учета с подстатьей 134 «Доходы от компенсации затрат» КОСГУ.

Обратите внимание: в Письме Минфина России № 02-05-10/102478 сообщается, что в скором времени для учета указанных доходов будет применяться новая подстатья 139 «Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации» КОСГУ. Соответствующие поправки планируется внести в Порядок № 209н.

Пример 1

В 2020 году в рамках предупредительных мер казенное учреждение оплатило расходы на обучение своих сотрудников. Стоимость обучения составила 50 000 руб.

В этом же году учреждению были возмещены средства из ФСС в сумме 7 000 руб. в счет произведенных в 2019 г. расходов на оплату предупредительных мер. Данные средства были перечислены территориальным отделением фонда напрямую в доход бюджета. Казенное учреждение является участником пилотного проекта ФСС и наделено отдельными полномочиями по начислению и учету платежей в бюджет. 📌 Реклама Отключить

В соответствии с Инструкцией № 162н в бюджетном учете учреждения будут сделаны следующие проводки, указанные в таблице 2.

Таблица 2. Проводки к примеру 1

Содержание операции Дебет Кредит Сумма Отражены расходы на обучение сотрудников в рамках предупредительных мер 244.1.401.20.226 244.1.302.26.734 50000 Оплачено обучение сотрудников 244.1.302.26.834 244.1.304.05.226 50000 Начислена компенсация затрат, произведенных учреждением в рамках предупредительных мер 134.1.209.34.561 134.1.401.10.134 7000 Отражено возмещение средств из ФСС (поступили средства в доход бюджета) 134.1.304.04.134 134.1.303.05.731 7000 134.1.303.05.831 134.1.209.34.661

📌 Реклама Отключить

После внесения поправок в Порядок № 209н и Инструкцию № 162н данные операции будут отражаться в учете с применением подстатьи 139 КОСГУ и счета 1 209 39 000.

В адрес администратора кассовых поступлений казенное учреждение направляет извещение (ф. 0504805) в двух экземплярах с информацией об ожидаемом поступлении доходов бюджета.

Расходы, связанные с выплатой пособия на погребение и оплатой дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, следует относить:

на КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», 149 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов»;

на подстатью 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» КОСГУ.

📌 Реклама Отключить

Возмещение ФСС в текущем финансовом году указанных расходов, произведенных в том же финансовом году, следует учитывать, как восстановление кассовой выплаты и отражать по тем же КБК, по которым она была произведена. Это предусмотрено п. 2.5.4 Порядка № 8н.

Пример 2

В феврале 2020 г. казенное учреждение (участник пилотного проекта ФСС) выдало из кассы пособие на погребение сыну умершего работника в размере 6 124,86 руб. В марте территориальный орган ФСС возместил учреждению соответствующие расходы в полной сумме. Деньги были перечислены на лицевой счет учреждения и отражены как восстановление кассового расхода.

Данные операции отразятся в бюджетном учете следующими проводками, указанными в таблице 3.

Таблица 3. Проводки к примеру 2

Содержание операции Дебет Кредит Сумма Начислено пособие на погребение 119.1.303.02.831 119.1.302.13.737 6 124,86 Выдано пособие на погребение из кассы учреждения 119.1.302.13.837 119.1.201.34.610 Заб. 18 6 124,86 Отражено возмещение средств из ФСС (поступили средства на лицевой счет учреждения) 119.1.304.05.213 119.1.303.02.731 6 124,86

📌 Реклама Отключить

В рамках пилотного проекта выплата социальных пособий работникам осуществляется через территориальные органы ФСС, а не через работодателя.

Наряду с этим расходы на предупредительные меры, выплату пособия на погребение и оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами работодатель осуществляет за счет собственных средств с их последующим возмещением из бюджета ФСС.

Приобретение товаров, работ и услуг в целях предупредительных мер страхователь отражает по КВР 244 в увязке со статьями (соответствующими подстатьями) 220, 267, 310, 340 КОСГУ. Поступление от ФСС возмещения указанных расходов следует признавать по соответствующим подстатьям и элементам доходов кода вида доходов бюджетов 000 1 13 02990 00 0000 130, увязанного с подстатьей 134 КОСГУ. Предполагается, что после внесения поправок в Порядок № 209н данные поступления будут учитываться по новой подстатье 139 КОСГУ.

Расходы, связанные с выплатой пособия на погребение и оплатой дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, относятся на соответствующие КВР 119, 129, 149 и подстатью 213 КОСГУ. Возмещение фондом в текущем финансовом году этих расходов, осуществленных в том же финансовом году, учитывается как восстановление кассовой выплаты и отражается по тем же КБК, по которым она была произведена.