Всё, что нужно знать о договорах займа

Нередко у организаций возникает необходимость в дополнительных оборотных средствах для разных целей — закупка товара, выплата зарплаты или на другие потребности. Тут же возникает вопрос, где их взять?

Первое, что приходит на ум: взять кредит в банке. Но, как правило, выясняется, что процент за пользование кредитом высокий, да и банки не всегда готовы нам его предоставить: сначала требуют внушительный пакет документов за всю историю существования организации и заполнение разнообразных анкет, а затем, проанализировав всё это дело, нередко отвечают отказом.

В итоге получается замкнутый круг — организации нужны оборотные средства для вывода бизнеса на новый уровень, кредит этой организации банк не предоставляет, предполагая, что возникнут проблемы с его возвратом.