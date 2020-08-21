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Всё, что нужно знать о договорах займа

Нередко у организаций возникает необходимость в дополнительных оборотных средствах для разных целей — закупка товара, выплата зарплаты или на другие потребности. Тут же возникает вопрос, где их взять?

Первое, что приходит на ум: взять кредит в банке. Но, как правило, выясняется, что процент за пользование кредитом высокий, да и банки не всегда готовы нам его предоставить: сначала требуют внушительный пакет документов за всю историю существования организации и заполнение разнообразных анкет, а затем, проанализировав всё это дело, нередко отвечают отказом.

В итоге получается замкнутый круг — организации нужны оборотные средства для вывода бизнеса на новый уровень, кредит этой организации банк не предоставляет, предполагая, что возникнут проблемы с его возвратом.

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Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации — взять денежный заём у субъекта, не являющегося финансовой организацией (банком) — другого юридического лица, ИП или физлица. Что, если у организации (или некоего физлица) есть деньги, которые можно было бы одолжить за процент другой организации или ИП во временное пользование? Рассмотрим такие ситуации подробнее в статье.

Формат договора

Стандартными реквизитами договора, который заключается письменно, являются:

  • стороны договора: заимодавец и заемщик, где заимодавец — это тот, кто предоставляет денежные средства в заём, а заемщик — это получатель денег;
  • сроки и условия возврата займа;
(Если в договоре не указан срок, когда сумма займа должна быть возвращена, то заём считается предоставленным «до востребования», о чем нам сообщается в ст. 809 ГК РФ.

Сумма займа может быть возвращена досрочно, полностью или частично, если иное не предусмотрено условиями договора, при этом, проценты, начисленные до даты возврата займа, в т.ч. его части, заимодавец вправе получить).

  • процент за пользование займом, сроки и порядок их уплаты;
(Если в договоре не указан размер процента, но и нет прямого указания на то, что процент не взимается, то такой договор не считается беспроцентным, проценты по нему начисляются согласно действующей ключевой ставке ЦБ РФ на последнее число месяца до даты окончания действия договора включительно и выплачиваются заимодавцу так же, ежемесячно, если иное не предусмотрено условиями договора).

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  • ответственность сторон;
  • другие условия, которые стороны договора считают необходимым зафиксировать в договоре.

Договор процентного займа между двумя юрлицами или между юрлицом и ИП

Если ваша организация является заимодавцем, и вы планируете получить доход в виде процентов, не стоит забывать, что полученный доход облагается налогом на прибыль (налогом на доход). НДС не облагается. Сумма выданного займа (тело займа) к расходам не принимается и не снижает вашу налоговую базу, а значит, и налог к уплате.

Заём считается выданным в момент фактической передачи денег.

Безналичные расчеты

При предоставлении займа путем перечисления денег с вашего расчетного счета в банке на счет заёмщика средства с вашего счета списаны, а значит, для вас эти деньги фактически переданы. Но бывает так, что деньги списаны, а к заёмщику они поступили не в день списания с вашего расчетного счета, а позднее.

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Чтобы избежать споров и недопонимания с заёмщиком, следует четко прописать этот момент в договоре: начисляются ли проценты со дня списания денежных средств с вашего расчетного счета или со дня поступления денег на расчетный счет заёмщика. По правилам хорошего тона обычно фиксируется второй вариант.

Выдача займа наличными

Она содержит в себе некоторые подводные камни:

  • нельзя выдать заём наличными из выручки, полученной от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Для целей выдачи займа деньги обязательно должны пройти через банк, т.е. наличная выручка сдается в банк, а затем снова снимается в сумме, необходимой для займа, или, если организация не ведет расчеты наличными и не имеет кассы, то деньги могут быть сняты с расчетного счета в банке по чековой книжке;
  • ограничение по сумме расчетов по одному договору между юрлицами или ИП и юрлицом — 100 000 руб. Данное ограничение распространяется не только на договоры займа, но и в целом, при любых взаимоотношениях, при которых расчеты ведутся наличными. Поэтому необходимо заранее просчитать причитающуюся сумму процентов по договору, чтобы сумма займа и процентов уложились в этот лимит. Не стоит строить иллюзий на счет заключения нескольких договоров с одним юридическим субъектом, где каждый договор будет укладываться в лимит. При проверке налоговой таких договоров скорее всего они будут признаны единой сделкой;
  • при указании в договоре целей получения займа — оплата товаров, работ, услуг — необходимо пробивать чеки. Если цели выдачи займа не указаны в договоре, то он считается нецелевым и ККТ не применяется;
  • за снятие наличных с расчетного счета в банке, а также за внесение наличных банк взимает комиссию по своим тарифам и в случае снятия такая комиссия может быть значительной. Поэтому не будет лишним поинтересоваться у банка о размерах комиссии заранее.

Если ваша компания — заёмщик

Когда ваша организация выступает в качестве заёмщика и вам предоставляется заём другим юрлицом или ИП, проценты по договору к уплате начисляются в вашем учете ежемесячно, а выплачиваются в зависимости от условий договора — ежемесячно или при возврате займа. Сумма начисленных процентов полностью принимается в налоговом учете (что означает снижение налоговой базы в части этих процентов и, как итог, меньший налог на прибыль/налог на доход).

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Сама сумма займа, поступившая в ваше распоряжение, не принимается к доходам (налоговая база не увеличивается и налог на прибыль/доход — тоже).Что касается получения займа наличными, нюансы аналогичны рассмотренным на примере заимодавца.

Заключение договора займа между физлицом и юрлицом, физлицом и ИП

Если юрлицо или ИП выступают в качестве заимодавца и предоставляют процентный заём физлицу, то нежелательно, чтобы процент был ниже, чем 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ или проходил по «нижней границе», т.к. ставка ЦБ РФ — величина непостоянная. Если процент по договору ниже, чем 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, то у физлица возникает материальная выгода. С суммы материальной выгоды физлицо должно заплатить НДФЛ.

В случаях, когда физлицо является работником юрлица или ИП, которые выдали заём, то заимодавец, как налоговый агент, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет.

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Если физлицо не является работником заимодавца, то должно самостоятельно уплатить налог и отчитаться по полученной материальной выгоде, А заимодавец, как юридический субъект, — предоставить информацию ФНС о невозможности удержать НДФЛ у физлица до 1 февраля года следующего за истекшим, когда была получена мат. выгода.

При ориентировании на минимальные значения 2/3 текущей ключевой ставки ЦБ РФ, при выдаче займа необходимо ежемесячно проверять, не вышли ли проценты за лимит и не возникла ли мат.выгода у физлица на конец месяца.

НДФЛ не уплачивается, если договор займа целевой — на покупку/строительство жилья, что должно быть четко прописано в договоре.

При выдаче займа наличными также необходимо, чтобы деньги были сняты с расчетного счета в банке. Но при этом нет ограничения по сумме договора. Чек на возвращенные деньги не выбивается, если в договоре не указана цель — покупка товаров, оплата услуг/работ.

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При предоставлении займа физлицом юрлицу или ИП с суммы начисленных процентов к выплате физлицо обязано уплатить НДФЛ. Если это физлицо работник юрлица или ИП, которым предоставлен заём, то работодатель, как налоговый агент, удерживает НДФЛ и перечисляет в бюджет.

Если физлицо не является работником, то отчитывается и платит налог самостоятельно, а заёмщик (юрлицо или ИП) до 1 февраля уведомляет налоговую о невозможности удержать НДФЛ. Чеки не выбивается, если в договоре не указана цель — покупка товаров, оплата услуг/работ.

В жизни бывает всякое, в том числе и ситуации, когда заём не был предоставлен по заключенному договору. Договор займа заключили, а заём предоставлять «передумали». В таком случае, если заём не будет передаваться вообще в рамках заключенного договора, то договор не вступает в силу, т.к. первое условие для начала взаимоотношений по договору займа является фактическая передача денег. А если передача денег всё же состоялась, но не с даты договора, а позднее, то проценты мы начинаем начислять с даты фактической передачи денежных средств, если иное не указано в условиях договора.

В заключении рассмотрим ситуацию, когда заимодавец (будь он юрлицом, ИП или физлицом) не планирует заработать на предоставленных средствах, а просто рад помочь ближнему, но предоставленные деньги всё-таки планирует вернуть.

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Беспроцентные займы между физическим лицом и юридическим, физлицом и ИП, двумя юрлицами или между юрлицом и ИП

Чтобы заём был беспроцентный, необходимо, чтобы не только сам договор носил такое название, но и в условиях договора было четко указано, что проценты не начисляются. Если заём беспроцентный, то с него не уплачиваются налоги.

Подведем итоги:

  • Беспроцентный заём выдается на время и подлежит возврату.
  • При выдаче/получении займа наличными необходимо «провести» его через банк с соблюдением лимита в 100 000 руб., если договор заключен между двумя юрлицами или ИП и юрлицом, ограничений по наличным расчетам с физлицом — нет.

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