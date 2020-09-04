Пять способов регистрации ИП

Сохраняйте статью в закладки, делитесь с друзьями —это проще, чем вы думали. Есть несколько вариантов регистрации ИП. Разберём от сложного к простому.⠀

Самый сложный — классика

Порядок тут такой:

заполняете заявление по форме Р21001 (можно скачать в интернете);

оплачиваете госпошлину 800 рублей;

приносите заявление и квитанцию в регистрирующую ИФНС (а таких — одна на регион).

Через пять дней приходите еще раз, забираете документы. И даже если не заберете, поздравляю, вы — индивидуальный предприниматель.

Новая классика

Если регистрирующая налоговая далеко — этот способ вам подойдет. Механизм тут проходит через МФЦ.

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Приносите заявление, иногда просят копию паспорта, иногда даже нотариальную. В некоторых случаях помогают заполнить заявление, страна большая, вариантов много, как оказалось. Иногда есть госпошлина, иногда нет.

Во всех МФЦ процесс длится по-разному (не знаю, почему). Где-то мне писали, что все просто и за 5 дней, но обычно3 недели.

Когда придет смс, что готово, можно приходить забирать. Опять же, даже если вы не придете, вы всё равно уже ИП.

Через сервис Налог.ру (хороший способ)

Есть такой сервис — он предназначен только для регистрационных действий:

зарегистрировать ИП;

добавить коды;

закрыть ИП.

Что надо, чтобы зарегистрироваться через него? Порядок такой:

заполняете заявление (удобный сервис); там же, по карте, оплачиваете госпошлину и заявление уходит в ИФНС электронно; через пять дней на почту приходит письмо-приглашение в ИФНС.

Приходите (один раз, получается), ставите подпись — и ура, вы стали ИП.

Современный и не самый простой

Здесь действовать нужно через личный кабинет налогоплательщика — нужна электронная подпись физлица. То есть, придется заморочиться.

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Но в самом кабинете механизм не сложен, вы всё поймёте. ⠀

Лайфхакерский

А это способ регистрации, который проходит через банк. Вам он одойдет, если нужен расчетный счет.

Порядок действий такой:

выбираете один из банков, которые регистрируют ИП бесплатно;

звоните им, некоторые приезжают к вам сами — куда скажете. Или даже собеседуют по скайпу;

куда скажете. Или даже собеседуют по скайпу; оформляют для вас электронную подпись и сами подают в налоговую.

Далее вам на почту приходят электронные документы ИП. Всё, вы даже в налоговой не были.