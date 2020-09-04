Пять способов регистрации ИП

Сохраняйте статью в закладки, делитесь с друзьями —это проще, чем вы думали. Есть несколько вариантов регистрации ИП. Разберём от сложного к простому.⠀
Самый сложный — классика
Порядок тут такой:
- заполняете заявление по форме Р21001 (можно скачать в интернете);
- оплачиваете госпошлину 800 рублей;
- приносите заявление и квитанцию в регистрирующую ИФНС (а таких — одна на регион).
Через пять дней приходите еще раз, забираете документы. И даже если не заберете, поздравляю, вы — индивидуальный предприниматель.
Новая классика
Если регистрирующая налоговая далеко — этот способ вам подойдет. Механизм тут проходит через МФЦ.
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Во всех МФЦ процесс длится по-разному (не знаю, почему). Где-то мне писали, что все просто и за 5 дней, но обычно — 3 недели.
Приносите заявление, иногда просят копию паспорта, иногда даже нотариальную. В некоторых случаях помогают заполнить заявление, страна большая, вариантов много, как оказалось. Иногда есть госпошлина, иногда нет.
Когда придет смс, что готово, можно приходить забирать. Опять же, даже если вы не придете, вы всё равно уже ИП.
Через сервис Налог.ру (хороший способ)
Есть такой сервис — он предназначен только для регистрационных действий:
- зарегистрировать ИП;
- добавить коды;
- закрыть ИП.
Что надо, чтобы зарегистрироваться через него? Порядок такой:
- заполняете заявление (удобный сервис);
- там же, по карте, оплачиваете госпошлину и заявление уходит в ИФНС электронно;
- через пять дней на почту приходит письмо-приглашение в ИФНС.
Приходите (один раз, получается), ставите подпись — и ура, вы стали ИП.
Современный и не самый простой
Здесь действовать нужно через личный кабинет налогоплательщика — нужна электронная подпись физлица. То есть, придется заморочиться.
Но в самом кабинете механизм не сложен, вы всё поймёте. ⠀
Лайфхакерский
А это способ регистрации, который проходит через банк. Вам он одойдет, если нужен расчетный счет.
Порядок действий такой:
- выбираете один из банков, которые регистрируют ИП бесплатно;
- звоните им, некоторые приезжают к вам сами — куда скажете. Или даже собеседуют по скайпу;
- оформляют для вас электронную подпись и сами подают в налоговую.
Далее вам на почту приходят электронные документы ИП. Всё, вы даже в налоговой не были.
ИП регистрируют по месту прописки. Если вы живете далеко от этого адреса, то ваши варианты — банк или ЛК и электронная подпись.