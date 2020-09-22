Анализ маржинальной прибыли: зачем нужен и как проводить

Главное предназначение прибыли любой коммерческой организации — отражение эффективности ее производственно-сбытовой деятельности. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат организации, связанных с производством и реализацией продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия.

Рост прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат организации на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Единая модель формирования прибыли для всех предприятий, независимо от форм собственности представлена на рисунке 1:

Рисунок 1. Модель формирования прибыли предприятия

Маржинальная прибыль представляет собой разницу между показателями выручки и переменными затратами предприятия, иными словами, это предельная прибыль, которую может получить предприятие от производства и продажи каждого вида продукта (работы, услуги).

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Показатель маржинальной прибыли лежит в основе принятия управленческих решений, связанных с изменением ассортимента выпускаемой продукции, пересмотром цен, установлением размера премий, стимулирующих реализацию продукции, проведением рекламной кампании, и других маркетинговых операций.

При многономенклатурном производстве анализ ассортимента по значению маржинальной прибыли дает возможность определить наиболее выгодные с точки зрения потенциальной прибыльности виды товаров, а также выявить продукты, которую предприятию убыточно (или не выгодно) выпускать.

Маржинальная прибыль организации (МП) определяется по следующей формуле:

МП = В — Vпер Где В — выручка; Vпер — переменные затраты.

Формула маржинальной прибыли каждого вида реализованной (произведенной) продукции имеет вид:

МПpi = C — Vперi Где МПpi — маржинальная прибыль от i единицы товара; С — цена i единицы товара; Vперi — переменные затраты i единицы товара.

Маржинальная прибыль на единицу продукции показывает вклад каждой дополнительно произведенной единицы продукции в общую сумму маржинальной прибыли, которая является источником покрытия постоянных расходов и генерирования прибыли.

С помощью показателя «маржинальная прибыль» можно правильнее ранжировать отдельные вид продукции и отдельные сегменты предприятия по уровню рентабельности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования оптимального варианта различного рода управленческих решений.

Сравнение маржинальной прибыли предприятия с суммой постоянных расходов отражает финансовый результат от хозяйственной деятельности организации.

П = МП — А Где, П — прибыль от продаж; А — постоянные издержки. Если МП < А — предприятие терпит убытки; если МП = А — финансовый результат организации равен нулю (безубыточное производство); если МП > А — предприятие рентабельно.

Анализ маржинальной прибыли предприятия требует соблюдения ряда условий:

Необходимо разделить издержки на два вида: переменные и постоянные. Постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного объема реализации (производства) продукции (выполнения работ, оказания услуг, т.е. в диапазоне деловой активности предприятия, который установлен, исходя из производственной мощности предприятия и спроса на продукцию. Соблюдается тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого периода времени, т.е. запасы готовой продукции существенно не изменяются. Эффективность производства, уровень цен на продукцию и потребляемые производственные ресурсы не будут подвергаться существенным колебаниям на протяжении анализируемого периода.

На первом этапе проведения анализа маржинальной прибыли составим таблицу основных показателей анализа (табл. 1).

Таблица 1. Исходные данные анализа