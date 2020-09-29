И ещё раз про упрощёнку. Что нужно знать о переходе на неё в 2021 году

Вопрос: Организация подала уведомление о переходе с ОСНО на УСН. По итогам 9 месяцев 2020 года все условия для перехода на УСН были соблюдены. В 4 квартале 2020 года доходы с большой вероятностью превысят лимит для применения УСН. Сможет ли организация в 2021 году применять УСН?

Ответ: С 1 января 2021 г. гл. 26.3 НК РФ признается утратившей силу (Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ).

Чтобы применять УСН, остаточная стоимость ОС не должна быть больше 150 млн руб.

Если по итогам какого-либо из отчетных периодов — квартала, полугодия, 9 месяцев или всего года — допустимый лимит будет превышен, организация потеряет право на применение УСН с начала квартала, в котором произошло превышение (пп. 16 п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Это ограничение действует для организаций и для ИП (Письма Минфина России от 30.01.2019 N 03-11-11/5277, ФНС России от 19.10.2018 N СД-3-3/7457@, п. 6 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).

Чтобы перейти на УСН, организация должна соответствовать следующим условиям:

размер дохода за 9 месяцев года, в котором организация подает уведомление о переходе на УСН, не должен превышать 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Это ограничение не распространяется на организации, внесенные в ЕГРЮЛ на основании ст. 19 Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ (п. 2 ст. 346.12 НК РФ);

уведомить своевременно ИФНС.

📌 Реклама

Для перехода на УСН следует проверить, чтобы у организации выполнялись и условия для ее дальнейшего применения, иначе право на применение УСН будет утеряно:

размер доходов за год или любой отчетный период на УСН не должен превышать 150 млн руб. (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ);

остаточная стоимость ОС не должна быть больше 150 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);

средняя численность работников не должна превышать 100 человек за год или любой отчетный период (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);

вид деятельности не должен быть запрещен для УСН (п. 3 ст. 346.12 НК РФ);

доля участия других компаний в вашей организации не должна превышать 25%. Размер участия физлиц или государства значения не имеет (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Некоторым организациям это условие соблюдать не нужно;

у организации не должно быть филиалов (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). При этом другие обособленные подразделения, в том числе представительства, на УСН иметь можно.

В 2021 г. организации, применяющей УСН, нужно следить за соблюдением вышеперечисленных ограничений, но есть некоторые новшества.

При небольшом превышении за год или за любой отчетный период пороговой величины доходов или лимита средней численности работников право на УСН она не утрачивает.

Организация продолжает использовать УСН, даже когда: доходы превышают 150 млн руб., но остаются в пределах 200 млн руб. (указанные лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор);

средняя численность работников превышает 100 человек, но остается в пределах 130 человек.

Тем не менее допускать такие превышения пороговых величин нежелательно. При любом из них налог на УСН придется уплачивать по более высокой ставке. В зависимости от объекта налогообложения ставка составит (пп. «б», «г» п. 4 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 266-ФЗ):