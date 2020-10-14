Ещё раз про нюансы перевода на удаленку 30% сотрудников и предоставления данных по ним

В связи с ростом распространения COVID-2019 в Москве приняты новые ограничения: власти обязали компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 12 октября компании должны еженедельно предоставлять данные этих сотрудников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.

Старший юрист юрфирмы «Гин и партнеры» Александра Тюрина разобралась в нюансах предоставления данных и подготовила ответы на некоторые вопросы. Делимся с вами.

Если мы не предоставим данные по отправленным на удаленку сотрудникам — кто и как это будет отслеживать, проверять? Как будут наказывать?

Согласно п. 2.2. Указа Мэра № 97-УМ от 06.10.20 г. работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к административной ответственности за невыполнение требований о переводе не менее 30 процентов работников, всех лиц старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.

Ответственность установлена ст. 20.6.1. КоАП, согласно которой предусмотрено наложение штрафа в размере для должностных от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Повторное нарушение либо если нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу влечет наложение штрафа на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Право на проведение проверки и привлечение к административной ответственности предоставлено Объединениям административно-технических инспекций города Москвы (п. 1.1. Указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-УМ, п. 1.1. Указ Мэра Москвы от 01.10.20 г. № 96-УМ).

Если мы предоставим только данные мобильных телефонов сотрудников, без номеров транспортных средств и проездных карт — наказуемо ли это?

Полагаем, что такие действия будут толковаться как непредставление информации, в силу отсутствия обязательных сведений, предусмотренных формой Приложения к Указу Мэра № 97-УМ от 06.10.20 г., соответственно, основанием для привлечения к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ. Пока практики по данному вопросу нет, поэтому сказать возможно ли будет оспорить в этом случае постановление о привлечении к ответственности сказать затруднительно.

При этом предоставление данной информации необходимо от работника (т.к. у работодателя данной информации может не быть). В этой связи полагаем, что если работник не предоставит сведения (номер транспортной карты или номер ТС), вследствие чего, работодатель не сможет указать данные сведения в форме Приложения и направить их, то он не подлежит привлечению к ответственности.

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Если сотрудник числящийся на удаленке, приехал в офис — как, кого (работник, работодатель) и в каком случае могут наказать?

В настоящее время запрет на перемещение граждан на данный момент не ограничен, за исключением граждан старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания. В связи с этим, как представляется, первоначально вопросы будут к работодателю по какой причине в рабочее время сотрудник на удаленке находится в офисе.

При этом, если удастся представить доказательства, что работник приехал по собственной инициативе или что визит носит разовый характер, к примеру, передача каких-то документов или совершение действий, требующих обязательного присутствия работника в офисе, полагаем, что привлечение к ответственности и наложение штрафа можно будет оспорить.

Таким образом, четкого алгоритма в данном случае нет, все будет зависеть от конкретной ситуации.

Согласно указу, мы еженедельно должны подавать сведения (номера телефонов, транспортных средств, проездных карт) на тех сотрудников, которые отправлены на удаленку. Означает ли это, что они не могут появляться в зоне локации офиса?

Данная обязанность предусмотрена п. 11.3. Указа Мэра № 97-УМ. При этом, какие-либо ограничения на передвижение граждан, в том числе, сотрудников, осуществляющих работу удаленно, в настоящее время не введены. Из логики Указа следует, что перевод на удаленный режим работы должен ограничивать присутствие сотрудников в офисе в рабочие часы, чтобы сократить одновременное скопление работников на территории (в помещениях самого работодателя), так и использование ими общественного транспорта (т.е. скопление граждан в общественных местах).

При этом, поскольку пока прямого заперта или ограничение на передвижение граждан (за исключением лиц старше 65-ти лет и страдающих хроническими заболеваниями) не установлено, то нет обязательного запрета на посещение ими любых локаций, в том числе, офиса.

Полагаем, что исходя из тех данных, которые организация должна предоставить в отношение работников, переведенных на удаленный режим, по форме, установленной в Приложении № 4 к Указу: номер телефона, номера транспортной карты или транспортного средства, не исключено в дальнейшем введение в отношении них полного или частичного ограничения на перемещение.

К примеру, такие работники не смогут получить рабочий пропуск, который не ограничивает количество поездок в день/неделю, а смогут получать пропуска на передвижение только для личных целей с ограничением количества поездок в неделю, как это было при введении пропускного режима передвижения в пределах Москвы и области весной этого года.

В форме еженедельного отчета, предоставляемого по Указу Мэра, необходимо указать адрес осуществления деятельности. Если все сотрудники осуществляют деятельность в ином месте, а не по юридическому адресу. Какие оптимальные основания должны быть для этого?

Оптимальным в этом случае является вариант заключения договора аренды/субаренды по фактическому адресу осуществления деятельности, а также постановка не учет обособленного подразделения или изменение юридического адреса на фактический.

Предоставлено Объединениям административно-технических инспекций города Москвы (п. 1.1. Указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-УМ, п. 1.1. Указ Мэра Москвы от 01.10.20 г. № 96-УМ).