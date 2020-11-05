Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2020 году

Больничный после увольнения как оплачивается в 2020 году? Такой вопрос может заинтересовать как уже не работающего сотрудника, так и его бывшего работодателя. При соблюдении некоторых условий грамотно оформленная нетрудоспособность принесет дополнительную материальную компенсацию гражданину, прекратившему трудовые отношения с организацией. Подробнее о возмещении по листку нетрудоспособности после увольнения расскажем ниже.

Оплачивается ли больничный лист после увольнения?

Вопросы расчета и оплаты листов нетрудоспособности для граждан, связанных c трудовыми отношениями, урегулированы федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.06 № 255-ФЗ. Но как быть трудоспособному человеку, прекратившему рабочие отношения с одним работодателем и заболевшему до заключения другого трудового договора? При выполнении некоторых условий даже уволенный гражданин может получить материальную выплату по своему заболеванию.

После прекращения трудового соглашения с работодателем больничный компенсируется в двух случаях:

Если бывший сотрудник заболел после увольнения и медицинские документы были оформлены в течение 30 дней с момента расчета с прошлым работодателем. Начало болезни пришлось на период трудовых отношений, а документ о заболевании был предъявлен уже после расчета с места работы.

Важно иметь в виду следующее:

Оплата больничного листа после увольнения выполняется только при заболевании непосредственно бывшего сотрудника, но не его родственников. Таким образом, если заболел уволенный работник, то его больничный листок может быть оплачен, а вот если у бывшего сотрудника захворал ребенок, то никаких выплат закон не предусматривает. Больничный лист нужно предоставить в течение полугода с момента его оформления, иначе выплата не будет произведена. Бывшим труженикам коллектива компенсируют больничный лист только в том случае, если на момент болезни они не получили работу у другого нанимателя.

Заболел — оплатят: как рассчитывается пособие по больничному листу

Величина выплаты по болезни после увольнения составляет фиксированный процент от усредненной заработной платы и не связана с общим трудовым стажем работника. Если листок нетрудоспособности предъявлен после завершения трудовых отношений с работодателем, оплата составит 60% от среднего дохода бывшего члена коллектива.

Если сотрудник заболел, еще работая, то расчет выплаты по нетрудоспособности производится по обобщенным правилам:

сотрудникам со стажем 8 лет и больше — 100% средней зарплаты;

при стаже от 5 до 8 лет — 80%;

при наличии стажа меньше 5 лет пособие выплачивается в размере 60% от среднего дохода.

Приведенные ставки распространяются на оплату больничного, открытого в период действия трудового договора, но предъявленного после его расторжения. Если листок нетрудоспособности выдан после увольнения, он будет оплачен в размере 60% от среднего заработка.

Средний доход определяется исходя из заработка работника за прошедшие 2 года. Все полученные сотрудником выплаты суммируются и делятся на 730. Это и будет средний заработок за 1 день. Далее для определения выплаты доход за 1 день умножается на количество дней, указанных в больничном листе. Если сотрудник работал по временному трудовому договору сроком не более полугода, то пособие ему выплачивается за период в 75 дней (кроме заболевания туберкулезом).

Если страховой стаж сотрудника был меньше полугода, то расчет выплаты производится по минимуму, на основании минимального размера оплаты труда — 12 130 руб., начиная с 01.01.2020. Предельный размер пособия по нетрудоспособности в 2020 году составляет 2 301,37 руб. за 1 день.

Если в одном из расчетных годов или в обоих из них бывший работник был в отпуске по уходу за ребенком или в декрете, то можно заменить этот период более ранним, когда у сотрудника был доход, но только по заявлению бывшего члена трудового коллектива. Замена периода расчета производится исключительно тогда, когда это приведет к увеличению размера причитающихся выплат.

Возмещение нетрудоспособности после увольнения по разным основаниям

Если после увольнения бывший работник встал на биржу труда, то пособие по нетрудоспособности может быть оформлено им и оттуда. Размер пособия в этом случае должен быть равен величине выплаты по безработице.

Если в течение 30 дней после увольнения с должности заболел совместитель, то выплата по нетрудоспособности должна быть уплачена ему в полном объеме в соответствии с нормами закона. Никаких особенностей для совместителей в вопросе компенсации по больничному после прекращения трудовых взаимоотношений законодателем не предусмотрено.

Если в 30-дневный период после увольнения и получения всех компенсаций заболел сокращенный работник, то помимо полученных им при расторжении трудового соглашения денег должен быть оплачен больничный после увольнения в размере 60% средней зарплаты.

Если документ о болезни был оформлен в последний день работы сотрудника, то нужно иметь в виду, что расчет пособия производится по общим правилам.

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Как получить выплату по больничному после увольнения

Чтобы получить компенсацию больничного после увольнения, необходимо обратиться к бывшему нанимателю или непосредственно в Фонд социального страхования со следующими документами:

больничным листом;

справкой о заработке за предыдущие 2 года;

трудовой книжкой.

Трудовую книжку предъявляют для того, чтобы работодатель удостоверился, что в новых трудовых отношениях работник не состоит.

Оплату производит работодатель в ближайший день выплаты зарплаты работникам, но не позднее 10 дней после представления всех документов.

Если фирма-работодатель находится в регионе проведения пилотного проекта ФСС, саму выплату осуществляет непосредственно соцстрах, после получения от бывшего работодателя всех бумаг.

Если организация была ликвидирована или на предприятии нет денег для выплаты пособия, нужно обратиться в соцстрах. Фонд возьмет на себя заботы о выплате пособия заболевшему.