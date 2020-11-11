Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор нового закона

Итак, Госдума определилась с новыми условиями патентной системы налогообложения — закон с поправками в Налоговый кодекс был принят в третьем чтении 11 ноября.

Как и планировалось, изменения в ПСН очень значительные. Какие новинки ждут предпринимателей в 2021 году?

Виды деятельности

Одно из основных изменений в ПСН — отказ от закрытого списка видов деятельности в НК, по которым можно применять эту систему налогообложения. Перечень видов деятельности будет определять региональный законодатель. В главе 26.5 Налогового кодекса останется перечисление видов деятельности, но они будут чем-то вроде рекомендации для регионов. Вот такой текст будет перед списком видов деятельности:

«В частности, патентная система налогообложения применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:»

Но это не значит, что нет совсем никаких ограничений по установлению ПСН. В новой версии главы 26.5 приведен список деятельности, при которой эта система применяться не может. Вот он:

деятельность, осуществляемая в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

деятельность по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;

оптовая торговля, а также торговля, осуществляемая по договорам поставки;

услуги по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.

Как видим, условия по розничной торговле, общепиту и перевозкам взяты из условий применения ЕНВД, который будет отменен с 2021 года.

Несмотря на то, что регионам дано право выбирать по какой деятельности будет применяться ПСН, список в Налоговом кодекс не то что не убрали, но даже серьезно скорректировали, явно с оглядкой на тот же ЕНВД. Так, добавили много видов деятельности из списка бытовых услуг. Отмечу некоторые изменения:

В ремонт и пошив различных изделий, изготовление головных уборов и пр. добавлено «по индивидуальным заказам населения». Т.е. массовое производство под этот пункт уже не попадает. Похожие изменения и по ремонту бытовой техники, часов, металлоизделий — в этот пункт тоже добавили индивидуальные заказы населения. Существенное изменение в пункте по ремонту жилья и других построек. В новой редакции он выглядит так: «реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений». Добавлена деятельность автостоянок. И в связи с этим добавлены еще и определения для этой деятельности.

Список видов деятельности в главе 25.6 нужен не только для того, чтобы регионы на него ориентировались, но и для закона по применению ККТ (54-ФЗ). Дело в том, что в этом законе, пунктом 2.1 статьи 2 дано право не применять ККТ предпринимателям, применяющим ПСН. При этом там был указан список видов деятельности, к которым такая льгота не относится. В этот пункт внесены поправки и теперь там, наоборот, указан список видов деятельности, по которым льготу можно применять. Отмечу, что по сути ничего не изменилось.

Страховые взносы будут уменьшать стоимость патента

Главное же изменение, которого давно ждали предприниматели — возможность уменьшать стоимость патента за уплаченные страховые взносы за себя и за работников. И не только на взносы, но и на уплаченные за работников пособия по временной нетрудоспособности (в части, которая платится за счет работодателя). Правила по такому уменьшению будут такими же, как и при ЕНВД — ИП без работников смогут уменьшать стоимость патентов вплоть до нуля, а ИП с работниками только на 50%.

Если в календарном году у ИП будет несколько патентов, то уменьшить можно будет не только один из них. Если сумма уплаченных взносов и пособий превысит стоимость одного патента, остаток, который «не влез» в этот патент, можно будет учесть по другому патенту. Но только в рамках того календарного года, в котором уплачены взносы! Т.е. на другой год остаток страховых взносов не перенести.

Чтобы уменьшить стоимость патента, ИП должен будет направить в ИФНС уведомление об этом. Форму и формат будет утверждать ФНС.

Может получиться так, что стоимость патента будет уплачена раньше, чем взносы, на которые ИП будет уменьшать налог. В таком случае переплату по патентному налогу можно будет либо вернуть, либо зачесть в счет следующего патента.

Особые патенты для тех, кто переходит на ПСН с ЕНВД

Власти изобразили заботу о бывших енвдшниках и придумали особые патенты на периоды с 1 января по 31 марта 2021 года для четырех видов деятельности — розничная торговля, общепит, автостоянки и автосервисы. Купить их смогут те ИП, которые применяли ЕНВД по этим видам деятельности в 4 квартале 2020 года.

Дело в том, что закон с изменениями в главу о ПСН принят очень поздно и региональные власти просто могут не успеть учесть в своих законах его новации. И вот в тех регионах, где законодатели не успеют внести поправки, и будут действовать временные правила для указанных выше четырех видов деятельности.

Считать патент будут исходя из потенциального годового дохода, рассчитываемого по такой формуле:

БД х 12 мес. Х ФП х К1×15/6×0.5, где

БД — базовая доходность;

ФП — физический показатель (кв.м, количество работников и т.д.);

К1 — коэффициент-дефлятор для ЕНВД, установленный на 2020 год (2,005);

15/6 — коэффициент пересчета налоговой ставки ЕНВД и ПСН;

0,5 — уменьшающий коэффициент.

Базовая доходность для расчета патента указана в этом же законе. Для розничной торговли 1800 руб. за кв.м., для общепита 1000 руб. за кв.м., для автосноянок 50 руб. за кв.м., для автосервисов 12000 руб. за одного работника (включая ИП).

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Патент по этим временным правилам можно будет получить только до даты принятия регионального закона с поправками, учитывающими новые правила по ПСН для этих четырех видов деятельности. И срок действия таких патентов в любом случае закончится 31 марта 2021 года.

Итак, федеральный закон принят, теперь дело за региональными законодателями.