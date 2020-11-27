Что лучше: дарственная или купля-продажа между родственниками?

Продажа квартиры близким родственникам может быть более выгодной сделкой, чем продажа недвижимости незнакомым людям. Однако родственники, как правило, не готовы покупать и очень любят напоминать о семейных связях и настаивать на оформлении дарственной.

Отсюда и возникает интересный вопрос, что же все-таки лучше и безопаснее всего для всех: дарственная или оформление договора купли-продажи? На эти вопросы отвечу в моей сегодняшней статье.

Чтобы сделать грамотный выбор в пользу договора дарения или договора купли-продажи, необходимо четко понимать, что из себя представляет каждая из этих сделок, какие есть очевидные преимущества и недостатки для каждой из сторон. Нюансов и «подводных камней» здесь предостаточно. Но давайте разбираться. Начнем с самого популярного варианта, к которому склоняется большинство граждан — дарственная.

Чем так хороша дарственная и чего стоит опасаться дарителю?

Дарение квартиры — достаточно популярная и удобная сделка, основная цель которой заключается в безвозмездной передачи имущества в собственность одаряемому, независимо, является ли тот родственником или нет. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть очень важные моменты, которые стоит знать о последствиях проведения такой сделки каждой из сторон.

Поговорим о плюсах для всех сторон данной сделки:

Дарственная представляется наиболее выгодной сделкой именно для одаряемого

Оспорить дарственную на практике возможно, но это достаточно длительный и непростой процесс. Кроме того, одаренный родственник всегда остается в «чистой прибыли», поскольку он всего лишь принимает подарок и вовсе не обязан дарить что-либо взамен.

Дарственную можно аннулировать в суде

Да, гражданское законодательство предусматривает случаи отмены/аннулирования дарственных. Однако отозвать дарственную возможно лишь только в судебном порядке! Это весомое преимущество для дарителя.

Подаренное имущество в случае развода делиться не будет

Подаренное имущество считается неделимым. Такое имущество является собственностью одного, даже если на момент дарения человек находится в браке. Соответственно, подаренная недвижимость не будет считаться совместно нажитой и не будет поделена в ходе бракоразводного процесса.

Минимизируется риск возникновения в будущем «наследственных войн» между родственниками

Этот пункт актуален и выгоден лишь тем семьям, в которых царит мир и взаимопонимание. Если даритель состоит в крепких семейных взаимоотношениях со всеми родственниками и передает по договору дарения нажитую им недвижимость, он может быть спокоен, что после его смерти в отношении подаренного объекта не возникнет наследственных споров.

И теперь переходим к самому интересному, к обратной стороне медали, минусам дарственной:

На мой взгляд, сильнее всех в данной сделке рискует именно даритель. Оформление дарственной нередко чревато для дарителя потерей всяческих контактов и отношений с одаренными. Ведь высока вероятность того, что новые владельцы имущества могут «забыть» о нем сразу после подписания договора дарения.

Стоит ли заключать договор купли-продажи между родственниками?

Договор купли-продажи является самой распространенной сделкой, основанной на отчуждении собственности в пользу покупателя. Такая сделка, очевидно, выгодна для обеих сторон. Продавец получает деньги за переданное имущество, а покупатель становится собственником купленной недвижимости.

Для продавца сделка купли-продажи выгодна тем, что:

он получает прибыль

передает недвижимость заведомо заинтересованному в покупке лицу

Для покупателя преимущества заключаются вот в чем:

не обязан платить с покупки НДФЛ в размере 13%

может воспользоваться правом получения налогового вычета в размере 13% стоимости недвижимого имущества

Минусы договора купли-продажи с родственниками:

Продавец обязан уплатить НДФЛ в размере 13%, поскольку он получил доход от продажи

Нельзя не отметить и психологический фактор, который может повлиять на исход сделки купли-продажи

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Легче всего продать недвижимость сторонним лицам, а не своим родственникам. Дело тут в цене продаваемой недвижимости. Постороннему человеку всегда проще продать недвижимость подороже. Близкие люди, как правило, будут настаивать либо на существенной скидке в силу родственных связей, либо на оформлении дарственной и последующей безвозмездной передачи недвижимости/имущества.