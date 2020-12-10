Договор с управляющим-ИП: практические рекомендации

На сегодняшний день очевидно, что проблем у бизнеса меньше не становится, особенно с учетом стагнационного состояния экономики в условиях пандемического кризиса, выявившего острую необходимость поиска более оптимальных моделей ведения бизнеса. Одна из таких моделей управления — использование управляющего-ИП.

Правильное оформление договорных отношений с управляющим-ИП — один из важных элементов данной модели управления в ООО и от того, насколько точно и правильно будут оформлены договорные отношения, будет зависит успешность бизнеса (как минимум, в части отсутствия возможных претензий со стороны налоговых органов).

Как известно, «теория без практики мертва, практика без теории слепа» и с учетом вышесказанного возникает резонный вопрос: «А каким же должен быть договор с управляющим-ИП, чтобы успешно возражать на возможные претензии налоговиков?».

С учетом актуальной арбитражной практики, личного профессионального опыта и опираясь на ранее выработанные рекомендации, попробуем ответить на данный вопрос.

Стоит напомнить, что, во-первых, ИП не должен вести себя как «штатный» исполнительный орган, который полностью подчинен внутреннему распорядку управляемого общества, а, во-вторых, он (ИП) прежде всего исполнитель по договору управления. Собственно говоря, это первое базовое условие использования модели «Управляющий-ИП». Простого понимания этого будет уже достаточно, чтобы дать налоговому органу минимальный отпор.

К чему данная рекомендация? А к тому, что если вы не хотите усложнять договор с управляющим-ИП, а просто хотите использовать одну из типовых форм такого договора со стандартными условиями, то данные рекомендации вам вряд ли помогут.

Итак, если вам все-таки нужно не просто на минимальном уровне парировать претензии налоговых органов, но и в целом спокойно работать в рамках данной модели, то необходимо учитывать следующие рекомендации:

I. Предмет договора.

Здесь все просто. Предмет договора — передача полномочий единоличного исполнительного органа и оказание услуг управляющим-ИП.

II. Срок договора и стоимость услуг.

Здесь может показаться, что все просто, но на самом деле это не так.

Срок договора на ваше усмотрение — в пределах трех лет (из личной практики), если вы, конечно, не берете управляющего-ИП со стороны. Имеем ввиду, что договор должен быть срочным и при желании можно установить условие о его автоматической пролонгации. Если со сроком договора проблем нет, то на порядок ценообразования надо обратить пристальное внимание.

Вознаграждение управляющего-ИП должно прежде всего зависеть от экономических показателей деятельности компании (экономических результатов), иначе говоря, в него должна быть заложена премиальная составляющая, то есть определенный KPI. Фиксированная часть — это то, на что управляющий-ИП живет здесь и сейчас, поэтому с тем, чтобы установить ее в пределах среднерыночной стоимости (стоимости специалиста-управленца на рынке труда), проблем не возникнуть не должно.

Формула стоимости услуг Управляющего-ИП выглядит очень просто.

Фиксированная стоимость 10% от превышения выручки за год по отношению к предыдущему году, но не менее 1% (одного процента) от размера выручки за год, по результатам которого выплачивается премиальная часть.

Помним, что KPI выплачивается по итогам года и желательно после утверждения годовой бухгалтерской отчетности общим собранием участников Общества. Кроме того, для более детального экономического обоснования такого порядка ценообразование необходимо иметь бизнес-план на три года вперед. Несмотря на то, что в условиях коронакризисной нестабильности бизнес-планирование — дело неблагодарное, в обозримой перспективе это поможет вам обосновать перед налоговыми органами мотивационную составляющую отношений с управляющим-ИП.

В отношении так называемых «командировочных» (представительских) расходов работать только по принципу: управляющий-ИП включает в состав стоимости своих услуг понесенные представительские расходы, а общество их полностью оплачивает. Слово «командировка», как мы понимаем, звучать ни в коем случае нигде не должно.

III. Права и обязанности сторон.

По поводу обязанностей Общества перед управляющим-ИП вдаваться в подробности не стоит, так как здесь вполне можно использовать готовые типовые решения, а вот на обязанностях управляющего остановимся отдельно.

Как известно, управляющий-ИП выполняет функции единоличного исполнительного органа, а это значит, что на него возлагаются все те же обязанности, что и на обычного генерального директора. Это не так, а если точнее, то не совсем так. В данной связи предполагается, что обязанности управляющего-ИП могут быть схожи с функционалом и обязанностями обычного генерального директора, так как в конечном итоге у них одна цель — достижение положительного экономического результата для компании (или прибыль).

Крайне не рекомендуется слепо копировать обязанности из должностной инструкции генерального директора и включать их в договор с управляющим-ИП, так как налоговый орган может переквалифицировать данный договор в трудовой. Как говорилось выше, управляющий-ИП не должен вести себя как «штатный» исполнительный орган, который полностью подчинен внутреннему распорядку управляемого общества.

Необходимо расширить обязанности управляющего-ИП дополнительными обязанностями, которые должны отличаться от обязанностей обычного генерального директора. Под такими дополнительными обязанностями мы можем понимать дополнительные услуг, которые оказывает управляющий-ИП.

Дополнительные услуги должны быть реальны, тогда у налогового органа возникнет меньше вопросов. Под дополнительными услугами мы понимаем услуги, связанные с продвижением продукции управляемого общества, формированием положительного образа управляемой компании в «глазах» потенциальных клиентов и т.п.

Кроме дополнительных обязанностей, которые представлены как дополнительные услуги, мы также включаем технические обязанности. Например, дополнительные технические обязанности, связанные с осуществлением деятельности управляющего в качестве ИП.

Здесь уместно зафиксировать, что управляющий-ИП обязан самостоятельно отправлять свою личную отчетность с IP и MAC-адреса, которые отличны от соответствующих адресов управляемого им общества.

Ну и в довесок, одной из ключевых технических обязанности управляющего-ИП должная быть обязанность о предоставлении управляемому обществу (его участникам) ежемесячных отчетов о проделанной работе (вместе с актами оказанных услуг), причем такие отчеты не должны носить формальный (поверхностный) характер, а должны отражать реальное экономическое содержание деятельности общества за период оказания услуг.

Как небольшой подытог: чем больше дополнительных реально исполнимых обязанностей вы возложите на управляющего-ИП, тем проще будет возражать налоговому органу.

IV. Ответственность сторон за нарушение условий договора.

Для управляемого общества все просто:

своевременно (в установленный договором срок) не исполнило обязанность по оплате услуг — плати штраф;

своевременно (в установленный договором срок) не передало управляющему-ИП документы — плати штраф;

и т.п.

Для управляющего-ИП следует не ограничиваться стандартным набором штрафных санкций (несвоевременное предоставление/непредоставление отчета) и с учетом дополнительных обязанностей прописать дополнительные штрафные санкции. Например, установить управляющему-ИП штраф за отправку своей личной отчетности с IP и MAC-адреса управляемого общества и т.п.

В целом, можно отметить, что здесь ваши возможности ограничены только разумными рамками делового оборота.

Подводя итог, еще раз обратим внимание, что договор с управляющим-ИП — это прежде всего договор возмездного оказания услуг между ООО и ИП, из которого не должно усматриваться, что по сути, отношения являются трудовыми. В договоре должен быть четко прописан состав услуг и стоимость, которая включает не только обычное вознаграждение, но и зависит от соответствующих экономических показателей.

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На момент подготовки настоящей статьи за основу был взят кейс по делу № А76-10654/2019, который и показал нам, как не надо работать.

18.11.2020г. в арбитражной практике появился не менее интересный кейс (дело № А19-27765/2019), который прямо противоположен ранее названному и говорит, что использование Управляющего-ИП не является чем-то противозаконным. О том как налогоплательщику удалось успешно противостоять налоговому органу в данному споре обязательно будет рассказано позже, а пока несколько интересных позиций суда кассационной инстанции (АС Восточно-Сибирского округа):

«Из буквального содержания условий данного договора и дополнительных соглашений к нему суды установили: вознаграждение управляющего напрямую зависело от результатов его деятельности как управляющего; договором предусмотрена дополнительная ответственность управляющего за причинённые убытки»;

«Управляющий, как предприниматель, с полученных от общества сумм вознаграждений исчислил и уплатил в бюджет за проверяемые периоды предусмотренные УСН суммы налогов значительно превышающие доначисленные и оспариваемые по настоящему делу»;

«Доводы о нарушении судами единообразия судебной практики и приведенные в кассационной жалобе примеры судебной практики кассационным судом не могут быть приняты во внимание, поскольку судебные акты по данным делам основаны на иных, отличных от настоящего дела доказательствах и фактических обстоятельствах (по указанным делам: управляющим отчеты не представлялись; договор заключен единственным участником и директором в одном лице; установлена неуплата иных налогов; неуплата НДФЛ не устанавливалась; управляющая компания зарегистрирована за вознаграждение физическим лицом, фактически такую деятельность не осуществлявшим; установлена нереальность совершения сделок; какая либо ответственность управляющего договором не предусмотрена; вознаграждение перечислялось без привязки к актам оказанных услуг)».

Таким образом, доводы суда по делу № А19-27765/2019 подтверждают, что использование управляющего-ИП в ООО не может заведомо считаться схемой получения необоснованной налоговой выгоды. В практическом смысле мы видим, что использование возможностей такой модели должно подталкивать предпринимателей к поиску новых точек развития и стимулировать их деятельность, а не подавлять их в конечном итоге.

Многим может показаться, что именно очевидность налоговых преимуществ должна быть лейтмотивом использования управляющего-ИП в ООО. Нет, она (прим. авт. — очевидность) свое значение, безусловно, имеет, но только вот главной являться не должна, поэтому будьте аккуратны при использовании данной схемы.