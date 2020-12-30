Каковы налоговые последствия принятия документов по расходам на такси, ресторан, баню? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, аудитором, членом РСА Анастасией Хрусталевой.

Какие расходы директор может оплачивать корпоративной картой ООО (УСН, объект налогообложения — «доходы»)? Каковы налоговые последствия принятия документов по расходам на такси, ресторан, баню? Если в ресторане проводилась встреча с партнерами и с потенциальными клиентами, чем подтвердить тот факт, что расходы произведены не в целях личного потребления?

Ответ

Корпоративной картой можно оплачивать расходы, связанные с деятельностью юридического лица. Можно принять от подотчетного сотрудника чеки на рестораны (как подтверждение расходов по корпоративной карте), если дополнительно представлены документы, подтверждающие тот факт, что это представительские расходы, а не личное потребление сотрудника.

Чеки на баню принимать нет оснований, т.к. расходы на организацию отдыха и развлечений не относятся к представительским расходам. Если такие расходы будут приняты, есть риск доначисления НДФЛ и взносов.

Есть аргументы принимать от подотчетного лица документы по расходам на такси. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации можно говорить о том, что обеспечение руководителя возможностью передвигаться на такси произведено в целях хозяйственной деятельности организации и направлено на сохранность здоровья. При этом мы не можем исключить риска претензий по доначислению НДФЛ и взносов.

Обоснование позиции

Представительские расходы

Согласно п. 1.5, 1.12 Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (далее — Положение N 266-П) корпоративная карта представляет собой банковскую карту, которая может быть в виде расчетной (дебетовой) или кредитной карты.

С использованием корпоративной карты можно совершать операции, указанные в п. 2.5 Положения N 266-П. По корпоративной карте можно оплачивать расходы, связанные с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя (в том числе можно производить оплату командировочных и представительских расходов).

Корпоративная карта не предназначена для личных нужд подотчетного лица. Это подтверждается, например, постановлением Четвертого ААС от 17.10.2019 N 04АП-5375/19. Суд указал, что налоговый орган пришел к правомерному выводу, что с учетом фактических обстоятельств данного дела не израсходованные на нужды организации и невозвращенные подотчетные средства, оставшиеся в распоряжении подотчетных лиц, при непредставлении документов, подтверждающих расходование физическим лицом полученных денежных средств, являются его доходом и подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ.

Можно принять от подотчетного сотрудника чеки на рестораны (как подтверждение расходов по корпоративной карте), если дополнительно представлены документы, подтверждающие тот факт, что это представительские расходы, а не личное потребление сотрудника.

Как указывалось выше, на основании п. 2.5 Положения N 266-П корпоративной картой можно оплачивать представительские расходы. При этом у организации нет необходимости вести учет расходов при УСН с объектом налогообложения «доходы». Но нужно разграничивать личное потребление и расходы в интересах организации. Поэтому мы делаем вывод, что во избежание претензий по доначислению НДФЛ и взносов представительские расходы должны быть оформлены соответствующим образом, с учетом требований НК РФ. Пунктом 2 ст. 264 НК РФ установлено, что к представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание следующих лиц:

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества;

участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика.

В письмах Минфина России от 05.06.2015 N 03-03-06/2/32859, от 21.10.2014 N 03-03-06/1/53004, от 09.10.2012 N 03-03-06/1/535, от 01.11.2010 N 03-03-06/1/675, от 22.03.2010 N 03-03-06/4/26, в письме УФНС России по г. Москве от 23.12.2005 N 20-12/95338 высказывается мнение, что расходы по проведению встречи в баре (ресторане) можно признать при налогообложении прибыли, если они носят официальный характер и экономически оправданны (например, имеются счета ресторанов, отчеты о проведенной встрече и пр., подтверждающие соответствующие расходы, понесенные во время проведения официальных деловых переговоров, при условии соответствия этих расходов требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ). При этом к представительским расходам не относятся расходы на организацию отдыха и развлечений (п. 2 ст. 264 НК РФ).

В письме Минфина России от 19.03.2019 N 03-03-06/1/17927 разъясняется, что НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивая налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов. Это актуально и в отношении представительских и хозяйственных расходов (смотрите, например, письмо ФНС России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8852@, письмо Минфина России от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288).

Из разъяснений специалистов финансового ведомства и налоговых органов (смотрите, например, письма ФНС России от 08.05.2014 N ГД-4-3/8852@, Минфина России от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288, УФНС России по г. Москве от 22.12.2006 N 21-11/113019@) прослеживается, что для документального подтверждения представительских расходов нужны документы, позволяющие квалифицировать (обосновать) затраты в качестве таковых и подтверждающие факт их осуществления.

В качестве документов первого вида могут выступать любые документы, из содержания которых следует, что те или иные приобретения использованы (будут использованы) организацией при проведении мероприятий, предусмотренных п. 2 ст. 264 НК РФ, например — приказы о проведении представительских мероприятий, сметы расходов на них, служебные записки, отчеты (акты) о представительских расходах, утвержденные руководителем организации. Состав таких документов определяется организацией самостоятельно.

К авансовым отчетам прикладываются первичные учетные документы, свидетельствующие о факте осуществления затрат на приобретении товаров (работ, услуг), например, чеки ККТ, товарные накладные, акты оказанных услуг (выполненных работ).

Учесть расходы на баню как представительские, на наш взгляд, нет оснований, т.к. это расходы на организацию отдыха и развлечений. Расходы, связанные с товарами и услугами для личного потребления работников, при налогообложении не учитываются (п. 29 ст. 270 НК РФ). Есть судебный акт, в котором налогоплательщик доказал, что понес представительские расходы. Налогоплательщик доказал, что баня — это комната переговоров со столами и стульями в отеле, а отель организовал официальный прием, поэтому представительские расходы обоснованы (постановление Девятого ААС от 15.05.2015 N 09АП-15172/15).

Расходы на такси

Как следует из ст. 211 НК РФ, факт оплаты организацией-работодателем услуг такси может приводить к возникновению у сотрудников дохода в натуральной форме, если такая оплата производится в интересах сотрудника. Президиумом Верховного Суда РФ в п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ, утвержденного Президиумом ВС РФ от 21.10.2015, указал, что при решении вопроса о возникновении дохода на основании данной нормы НК РФ необходимо учитывать направленность затрат по оплате за гражданина соответствующих товаров (работ, услуг) или имущественных прав на удовлетворение личных потребностей физического лица, либо на достижение целей, преследуемых плательщиком, например, работодателем, для обеспечения необходимых условий труда, повышения эффективности выполнения трудовой функции и т.п.

Одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину оплаченных за него благ в определенной мере удовлетворяются личные потребности физического лица, не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого налогом.

На протяжении ряда лет по вопросу возникновения экономической выгоды при оплате проезда сотрудникам организации Минфин России высказывал следующую позицию. Расходы по оплате работодателем стоимости проезда не являются экономической выгодой (доходом) работника и, соответственно, объектом обложения НДФЛ только в случае, если у работников отсутствует возможность добираться до работы и обратно общественным транспортом (удаленность от маршрутов общественного транспорта или неподходящий график его движения).

Смотрите письма Минфина России:

от 07.09.2015 N 03-04-06/51326;

от 24.12.2007 N 03-04-06-02/226;

от 11.05.2006 N 03-03-04/1/434.

Во всех остальных ситуациях стоимость доставки работников является их доходом в натуральной форме и облагается НДФЛ (письма Минфина России от 23.01.2020 N 03-03-06/1/3758, от 18.01.2019 N 03-03-06/1/2093, от 17.07.2007 N 03-04-06-01/247, от 04.12.2006 N 03-03-05/21, от 01.06.2006 N 03-05-01-04/142, от 11.05.2006 N 03-03-04/1/435).

Вместе с тем приведенные разъяснения финансового ведомства были представлены в доэпидемический период, т.е. для случаев, когда деятельность работодателей и их сотрудников осуществляется в обычном режиме, при полном отсутствии каких-либо факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения.

Между тем в настоящее время в условиях пандемии, при наличии признанной государством угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в РФ введен ряд ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, например, согласно письму Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 работодателями должна быть реализована работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по следующим направлениям:

предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию);

принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в коллективах на предприятиях (в организациях);

другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.

На наш взгляд, обеспечение возможности передвигаться на такси можно рассматривать в качестве мер по профилактике коронавирусной инфекции по всем перечисленным направлениям. Ведь при поездке в такси возможность контакта сотрудника с другими гражданами сводится к минимуму, а следовательно, существенно снижаются риски их заражения, что влечет за собой снижение рисков проникновения инфекции на территорию предприятия.

Полагаем, что в данном случае целесообразно закрепить решение о передвижении сотрудника (руководителя) на такси локальным актом или дополнительным соглашением к трудовому договору. В данном случае передвижение сотрудника с помощью такси не связано с их самостоятельными желаниями, а продиктовано необходимостью, вызванной пандемией коронавируса.

Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков, осуществляющих выплаты в пользу физических лиц, установлен ст. 422 НК РФ и является исчерпывающим. Оплата такси сотруднику в указанном перечне не поименована, на основании этого факта Минфин России приходит к выводу, что суммы такой оплаты облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. Смотрите п. 2 письма Минфина России от 19.04.2019 N 03-04-06/28569, письмо Минфина России от 18.01.2019 N 03-03-06/1/2093.

В то же время в арбитражной практике существует позиция, что сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

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Так, в постановлении от 14.05.2013 N 17744/12 Президиум ВАС РФ сделал следующие выводы:

Сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда. Например, выплаты социального характера, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд). Таким образом, эти выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов. Указанную позицию поддержал ВС РФ в определениях от 04.09.2017 N 303-КГ17-6952 по делу N А51-10641/2016, от 04.06.2018 N 309-КГ18-5970.

Таким образом, есть аргументы не начислять НДФЛ и взносы при оплате такси корпоративной картой. Однако риска претензий мы исключить не можем.