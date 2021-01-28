ИП закрывается. Как и перед кем отчитаться?

Представим, что по тем или иным причинам вы закрываете ИП. Кому и как об этом нужно сообщить, расскажем в статье.

Какие отчеты подают в налоговую

В ФНС при закрытии ИП подают:

заявление о прекращении деятельности по форме P26001 и ликвидационную декларацию ИП при закрытии в 2021 году в зависимости от применяемой системы налогообложения;

расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ;

расчет по страховым взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ.

Сроки сдачи и особенности заполнения бланков

Для удобства сроки и особенности сдачи отчетности при закрытии ИП на УСН в 2021 году, а также для иных систем налогообложения в налоговую собрали в таблице:

С 2021 года ЕНВД отменен. Если вы прекратили деятельность ИП в прошлом году, проверьте, какие отчеты надо сдать при закрытии ИП на ЕНВД в 2020: перечень аналогичен общему порядку. Декларацию сдавали в общем порядке — до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Коды налогового периода указывали в зависимости от квартала:

Какие отчеты сдавать в ПФР и Фонд соцстрахования

В фонды сдают следующую отчетность:

расчет 4-ФСС в Фонд социального страхования. Составляют за период с начала года по день его подачи (п. п. 1, 15 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ);

в ПФР сдают отчетность по персонифицированному учету.

А вот какую персонифицированную отчетность и расчеты по страховым взносам в ПФР и ФСС надо подготовить перед закрытием ИП в 2021 году:

индивидуальные сведения о каждом работнике по форме АДВ-1 с приложением СНИЛС (пп. 1–8 п. 2 ст. 6 закона о персонифицированном учете);

СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3.

Сроки подачи отчетов

В ФСС отчеты при закрытии ИП в 2021 году сдают после расчета с сотрудниками, до подачи заявления о закрытии (п. 15 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

Документы по персонифицированному учету сдают в течение месяца со дня принятия решения о ликвидации, до дня подачи заявления по форме Р26001 (пп. 1–8 п. 2 ст. 6, п. п. 1, 2 ст. 9, п. п. 1, 2–2.2, 2.4, 3 ст. 11 закона о персонифицированном учете, ч. 4, 6 ст. 9 федерального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008).

При подаче отчетности не имеет значения период завершения деятельности: если ИП закрывается в середине года, отчетность сдается в установленные сроки при наступлении отчетного квартала или отчетной даты.

Следует иметь в виду, какие отчеты сдают при закрытии ИП без работников: все указанные, кроме 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и отчетов в фонды.

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Что еще надо сделать

Сдачи документов в ИФНС и фонды для полного завершения деятельности недостаточно. После подачи деклараций при закрытии ИП завершите процедуру ликвидации.

1. Сообщите о сокращении работников в службу занятости

Не позднее чем за два месяца до увольнения направьте уведомление на биржу труда.

2. Погасите задолженность по налогам и взносам

Если до ликвидации долги не погасить, их взыщут с вас как с обычного физического лица.

3. Снимите с учета кассу (при наличии)

Запрос на снятие с учета ФНС онлайн-кассы подайте через личный кабинет.

4. Уведомите о ликвидации ИП контрагентов

Направьте контрагентам уведомления о завершении деятельности до момента закрытия. Запросите акты сверки для выявления имеющихся задолженностей.

5. Закройте счет

После внесения записи о ликвидации ИП обратитесь в банк для закрытия расчетного счета.