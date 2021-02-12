История о том, как Газпрому не повезло с НДС

Интересный случай недавно появился в судебной практике с участием небезызвестной компании. Рассказываю, в чем суть.

Из Решения АГСМ от 23.10.2020 по делу А40-267202/19-115-6720 (отменено Постановлением 9ААС от 02.02.2021 г. № 09АП-72591/2020 в связи с заключение мирового соглашения) следует, что между ПАО «Газпром» (инвестор) и предприятием ЗАО «Газпром инвест Юг» (заказчик) заключен договор на реализацию инвестиционных проектов, в рамках которого выставлена сводная счет-фактура, в которую включены данные счет-фактуры, выставленные ООО «Промтехпроект».

Было установлено, что производителем этого оборудования является ООО «Энергофинстрой». При этом цена реализации оборудования для «Газпрома» возросла более, чем в восемь раз.

При анализе товаросопроводительных документов, относящихся к поставке оборудования для нужд ПАО «Газпром», оказалось, что оборудование реализовано и доставлено на объекты строительства ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем ООО «Энергофинстрой».

Учредитель ООО «Промтехпроект» одновременно состоял в трудовых отношениях с ЗАО «Газпром инвест Юг» — являлся советником генерального директора ЗАО «Газпром инвест Юг».

ЗАО «Газпром инвест Юг» и ООО «Промтехпроект» находились по одному адресу.

Генеральный директор ООО «Энергофинстрой» в ходе допроса сообщил, что до работы в ООО «Энергофинстрой» работал в ООО «Газпром комплектация». По вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО «Газпром инвест Юг».

Деньги, полученные «Промтехпроектом» от «Газпром инвест Юг», в течение нескольких дней перечислялись на счета организаций, обладающих признаками фирм-однодневок. Затем деньги перечислялись в адрес следующих звеньев — организаций, обладающих признаками фирм-«однодневок» и уплачивающих налоги в минимальных размерах (не уплачивающих). В судебном акте указано, что эти организации использовались в том числе с целью вывода денежных средств за пределы России, на покупку векселей, для перечисления на счета физлиц.

В тексте судебного акта указано: «...инициатором схемы уклонения от налогообложения является ПАО „Газпром“».

«Газпром» также указывал на необходимость определения действительных налоговых обязательств по НДС — ведь ООО «Энергофинстрой» НДС со своей реализации исчислило, однако суд компании в этом отказал.

Далее смотрим, что происходит в апелляционной инстанции (Постановление 9ААС от 02.02.2021 г. № 09АП-72591/2020).

Утверждается мировое соглашение! Причем «Газпром» отказывается от своей позиции по определению действительных налоговых обязательств по НДС!

Зато появляется следующая фраза: «Стороны признают отсутствие доказанных в данном деле фактических обстоятельств наличия умысла у должностных лиц Общества и (или) его представителей в совершении вменяемого Инспекцией правонарушения».

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Вот такие интересные вещи.

Да, подобного рода споры уже имели место у «Газпрома». Например, в споре с ФНС, проигранном «Газпромом» (дело № А40-137103/17), цена импортного оборудования возрастала в 120 раз, также подобный кейс был в деле А40-152980/18-140-4116.