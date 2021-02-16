Как в 2021 году законно выводить денежные средства с расчетного счета ООО?

Прибыль юридического лица кардинально отличается от прибыли ИП. Учредители компании не могут распоряжаться ее финансами как личными средствами — сначала их нужно вывести из ООО. Разберем, какие существуют полностью легальные способы получения наличных средств без использования схем с фиктивными предприятиями.

Выплата дивидендов

После уплаты всех налогов в конце периода (полгода, год или квартал) предприятие имеет право распределить чистую прибыль между участниками ООО. Если у компании только один учредитель, то он получает всю прибыль единолично.

Такой способ вывода денег абсолютно легален, но не очень выгоден — с перечисленных дивидендов нужно будет выплатить НДФЛ 13%, несмотря на то что предприятие уже уплатило налог на прибыль в соответствии со своей системой налогообложения. К тому же, если ООО было убыточным в прошедший период, то и распределение прибыли становится невозможным.

Пример Компания на ОСНО получила прибыль в размере 500 000 рублей. Из этой суммы был уплачен налог на прибыль 20%, после чего осталось 400 000 рублей. После перечисления этих средств учредителю был удержан НДФЛ 13%, в итоге из 500 000 рублей собственник бизнеса получил всего 348 000 рублей, а 152 000 рублей ушли в бюджет.

Заключение трудового договора с учредителем

Для применения этого способа учредитель должен официально работать в своей компании, наравне с другими сотрудниками получать заработную плату и другие выплаты. С одной стороны, это не слишком выгодно — с зарплаты необходимо удерживать НДФЛ, перечислять страховые взносы. С другой — компания на ОСНО или УСН «Доходы минус расходы» может включать зарплату и страховые взносы в расходы и таким образом уменьшать налоги.

Однако стоит учитывать, что фиктивное трудоустройство учредителя только для вывода средств со счета компании — опасное дело. Предприятие обязано иметь доказательства, что человек в самом деле работает и имеет соответствующие должностные обязанности.

Оплата услуг ИП за управление компанией

Еще один способ вывести деньги на личный счет учредителя — получить их в качестве оплаты услуг по управлению своей же компанией. По закону, ООО может нанять для управленческих функций физлицо, ИП или другую компанию. Самый выгодный вариант — заключить договор на оказание услуг с ИП на УСН «Доходы», тогда можно не только избежать переплат по налогам (6% с дохода вместо НДФЛ 13%), но и хорошо сэкономить. Очень важно, чтобы ИП не был аффилирован с собственниками бизнеса (примечание редакции).

Пример Организация на ОСНО оплатила ИП-управляющему на УСН «Доходы» 200 000 рублей за его услуги согласно договору. Из этой суммы управляющий оплатил налог 200 000 рублей х 6% = 12 000 рублей. «Чистыми» осталось 188 000 рублей. Далее эти 200 000 организация включила в расходы и таким образом уменьшила налогооблагаемую базу на 200 000 рублей х 20% = 40 000 рублей. При других комбинациях налоговых систем предпринимателя-управляющего и компании этот способ также очень выгоден.

В законе нет запрета на применение данного вывода средств, но по причине часто фиктивных услуг учредителя ФНС внимательно следит за такими договорными отношениями. Чтобы сотрудничество ООО с ИП налоговиками не было признано обычными трудовыми отношениями, а компания не попала под штрафные санкции, следует:

указывать в договоре с ИП конкретные функции управляющего — количество проведенных совещаний, участие в переговорах, отстаивание интересов ООО в государственных структурах, обязанности управления персоналом и т. д. Также нужно проверить, чтобы в трудовом договоре у других руководящих сотрудников не было дублирующих функций;

прописывать в соглашении цель привлечения управляющего-ИП, указывать его квалификацию и опыт — почему именно эта кандидатура подходит для организации.

детально описывать вознаграждение и способы его расчета. К каждой оплате услуг управляющего должен быть приложен отчет о выполненной работе с суммами за каждый пункт.

не выводить всю полученную прибыль организации на оплату услуг ИП.

Договор с ИП можно заключить не только на управленческие функции, но и на передачу интеллектуальных прав, аренду имущества и др. Важно чтобы любой вывод средств был документально обоснован, а у организации наблюдался рост финансовых показателей. Тогда ФНС не заподозрит руководство ООО в уклонении от уплаты налогов.

Выдача возвратного займа

Организация может выдавать займы своим сотрудникам, в том числе и учредителю. При этом стороны сами должны утвердить процентную ставку, срок возврата и сумму.

После получения процентов по займу компания должна будет выплатить с них налог, так как это считается доходами предприятия. Чтобы заемщику не нужно было отдавать заем, ООО может простить долг, заключив соответствующий договор. В этом случае должник обязан будет уплатить налог в размере 13% от невозвращенной суммы как с дохода физического лица.

Выдача средств под отчет

Это не универсальный способ получения наличных средств, а скорее возможность покрыть небольшие расходы учредителя средствами компании. Все траты обязательно нужно подкреплять документами — чеками, актами, накладными, др.

Использование подотчетных средств и представительские расходы возможны в таких случаях:

приобретение оборудования для обстановки офиса;

покупка техники, компьютеров, смартфонов для руководства компании;

оплата расходов на проезд и проживание в РФ или в другой стране, направленных на налаживание бизнес-связей организации;

оплата обедов в ресторане, развлекательных мероприятий, совершенных для привлечения инвесторов и улучшения имиджа компании, др.

Все документы, доказывающие направленность этих трат на повышение прибыльности бизнеса, нужно собирать и хранить. Поскольку такие затраты уменьшают налогооблагаемую базу, то ФНС пристально следит за целесообразностью подобных расходов.

Способы снятия наличности со счета ООО

Существует всего два таких способа: чек и банковская бизнес-карточка. Чтобы обналичивать средства со счета организации с помощью чека, нужно:

Заполнить чек из чековой книжки и обязательно указать цель снятия денег. В кассе банка предъявить данный документ для получения наличных средств. Если сумма будет большой, нужно предупредить о своем визите заранее, чтобы сотрудники банка успели подготовить деньги. Оприходовать деньги в кассе организации после того, как они будут получены в банке. При этом к концу рабочего дня в кассе не должно оставаться излишков.

Чек имеют право подписывать и обращаться с ним за обналичиванием только те сотрудники, данные которых прописаны в этом документе. Кассир банка должен будет сверить подпись на чеке с образцами, предоставленными руководством компании при открытии счета.

Получение средств с корпоративной карты будет гораздо проще — нужно воспользоваться банкоматом для снятия и терминалом для пополнения.

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Правила снятия денег со счета ООО

Чтобы избежать проблем с ФНС и не привлечь к себе внимания контролирующих органов, нужно:

не выводить средства сразу же, как они поступили на счет;

не снимать за один раз суммы от 400 000 рублей — лучше разделить вывод наличности на несколько итераций;

сохранять всю документацию, связанную с расходами наличности;

никогда не обращаться к услугам компаний, предлагающих услуги обналички.

Все перечисленные выше способы вывода денег со счета ООО — абсолютно рабочие и проверены на практике, а их использование не противоречит действующему законодательству. Разумеется, применение «теневых» схем обналичивания будет гораздо выгоднее, но повлечет за собой серьезные обвинения по различным «тяжелым» статьям — так как по факту, это уклонение от уплаты налогов.