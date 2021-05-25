Как ИП обналичить свою прибыль

Индивидуальный предприниматель, в отличие от ООО, может свободно распоряжаться своими средствами, в том числе и выводить полученную прибыль. Однако есть некоторые тонкости, которые стоит учитывать при снятии денег со счета.

Как ИП может распоряжаться прибылью

Весь полученный доход от предпринимательской деятельности, за исключением уплаченных налогов, является собственностью индивидуального предпринимателя. Поэтому средствами можно распоряжаться как угодно — тратить с карты на свои нужды, снять наличными в банке, рассчитаться за покупки и даже проиграть в казино.

Вносить траты со счета предпринимателя в книгу учета доходов и расходов тоже не нужно, исключение — рабочие цели (покупка оборудования, материалов, оплата аренды и т. д.). В этом случае оплата будет учитываться как расходы предпринимательской деятельности и необходимо будет хранить подтверждающие документы.

Облагается ли прибыль ИП налогом

В отличие от ООО, где прибыль в виде дивидендов облагается налогом, с прибыли ИП не нужно делать отчисления в бюджет. С доходов предпринимателя удерживается налог только в рамках выбранной системы налогообложения — УСН, ЕСХН, ПСН или НДФЛ (на ОСНО).

Можно ли ИП брать деньги из кассы

Индивидуальный предприниматель имеет право брать из кассы любую сумму, которая ему нужна без оформления каких-либо документов (ордеров, записей в кассовой книге, др.).

Как ИП вывести деньги со счета

Основные способы, которыми может воспользоваться индивидуальный предприниматель:

получение наличности в кассе банка по платежному поручению или по чеку. Немного устаревший, но вполне рабочий метод для снятия наличных денег. ИП должен заполнить чек и указать нужную сумму, а в строке назначение платежа вписать «Выдача денежных средств на личные нужды»;

перечисление денег на депозитный счет физического лица. ИП может иметь не только расчетный, но и накопительный счет, где средства будут длительное время храниться до закрытия депозита;

перевод нужной суммы с расчетного счета ИП на личный текущий счет физического лица. Далее обычным способом можно снимать деньги в банкомате. Это самый популярный вариант вывода наличности, к тому же деньги не напрямую снимаются с расчетного счета ИП, поэтому у банка меньше вопросов к таким операциям. Основное требование — чтобы оба счета были оформлены на одно и то же лицо. Если банковская карта-получатель средств будет принадлежать, например, супругу ИП, то с каждого перевода денег нужно будет удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ;

привязка к расчетному счету банковской карты. Снять деньги можно будет в любом банкомате, хотя за такие операции обычно взимается несколько повышенная комиссия.

Таким образом, самый удобный и безопасный способ снятия денег с расчетного счета — это перечисление средств на личную карточку ИП.

Как не попасть под обвинение в «обналичке» средств

Поскольку ИП могут свободно распоряжаться полученными средствами, а организации — нет, то возникают различные схемы по «отмыванию» денег ООО. Чтобы это пресечь, был принят закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому работают и банки, выдающие ИП наличность.

Все сомнительные операции и снятие крупных сумм наличных тщательно проверяется служащими банка, в некоторых ситуациях предпринимателю могут заблокировать счет. К сомнительным операциям могут отнести любые переводы средств и снятие наличности, не связанные с выплатой заработных плат работникам, арендой помещения, хозяйственными тратами. Также могут потребовать подтверждающие документы или другую информацию о расходах.

Чтобы финансовые операции в глазах банка не выглядели подозрительно, нужно придерживаться таких правил:

Не обналичивать сразу всю поступившую сумму — если клиент перечислил, к примеру, 100 000 рублей, то не стоит их снимать сразу. Лучше подождать 2-3 дня и затем начать обналичивать средства по частям, например, по 20 000 рублей. Снимать как можно меньше наличности — при любой возможности лучше рассчитываться с контрагентами безналичным способом. Чем меньше снимается наличных средств со счета ИП, тем меньше вопросов у банка. Перечислять зарплаты сотрудникам на карточку — банк с недоверием относится к регулярным выплатам наличностью, в том числе и на зарплаты работникам ИП. Как можно дольше хранить средства на расчетном счете — банк будет больше доверять клиенту, который имеет у него определенный депозит. К тому же на эти средства будут регулярно нарастать проценты. Никогда не участвовать в сомнительных схемах и сделках с непроверенными контрагентами — банки имеют собственные списки неблагонадежных компаний и ИП. Если регулярно совершать с ними сделки, можно тоже попасть в этот перечень.

Банк имеет полное право запросить подтверждающие документы для какой-либо операции, показавшейся ему подозрительной. Это могут быть счета, акты, накладные, договоры, которые нужно будет предъявить максимум в течение нескольких дней. Если проигнорировать требование банка, то счет будет заморожен, а средства с него можно будет вывести только через другой банк с огромной комиссией — до 20%.