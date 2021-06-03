Увольнение ВКС: что про это надо знать

Увольнение высококвалифицированного специалиста (иностранца) — сложная процедура прекращения трудовых отношений. В ней много нюансов, которые важно учесть, чтобы избежать проблем с законодательством.

Особенности увольнения высококвалифицированного иностранного работника

Процедуру такого увольнения регламентирует ТК РФ, ФЗ № 115 от 25.07.2002, ФЗ № 109 от 18.07.2006.

В соответствии со ст. 13.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», высококвалифицированным иностранным работником признают гражданина, имеющего необходимые навыки и достижения в конкретной области и получающего зарплату в РФ не менее 1 000 000 руб. в год, либо участвующего в реализации проекта «Сколково», независимо от уровня дохода.

ТК РФ предусматривает увольнение высококвалифицированного иностранного специалиста по общим основаниям (гл. 13 ТК РФ) и по специальным для работников-иностранцев (ст. 327.6). Отдельных оснований для увольнения ВКС закон не предусматривает.

Для высококвалифицированного специалиста применимы не все положения ст. 327.6 ТК РФ.

Ко всем высококвалифицированным специалистам не применяют основания ст. 327.6 ТК РФ (пп. 2, 14 ст. 13.2 закона об иностранных работниках): окончание срока действия полиса ДМС; приведение численности иностранцев в соответствие с допустимой долей.

Возможность применения иных специальных оснований и увольнение высококвалифицированного специалиста по ст. 327.6 ТК РФ зависит от статуса иностранца. При окончании разрешительных документов на проживание в РФ и на работу трудовой договор расторгают. При проверке основания для расторжения трудового договора необходимо проверить положения международных договоров РФ: некоторые специальные основания не распространяются на участников ЕАЭС, граждан Беларуси (решение высшего совета сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4) — установлен особый порядок привлечения иностранцев к работе.

Процедура увольнения

По общим основаниям расторжения трудового договора по гл. 13 ТК РФ специальных требований нет. В регламентированных законом случаях для увольнения по ст. 327.6 ТК РФ необходимо выполнить особую процедуру: отстранить сотрудника от работы (в случае окончания разрешения на проживание или работу, вида на жительство) или известить его о предстоящем расторжении договора (за три дня, если работодатель не может осуществить временный перевод или после временного перевода предоставить прежнюю должность по п. 10, 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ).

После соблюдения требований специальной нормы об увольнении иностранцев оформите кадровые документы:

приказ об увольнении иностранного работника;

трудовую книжку;

СЗВ-ТД.

Обязательное уведомление МВД

При расторжении трудового договора с ВКС уведомите региональный орган МВД. Уведомление направляют в тот субъект, где работал иностранец.

Уведомление об увольнении направляют в течение трех дней со дня расторжения договора.

Извещение направляют независимо от статуса иностранца (постановление КС РФ от 04.02.2020 № 7-П).

Документ готовят по форме, утвержденной приказом МВД России от 30.07.2020 № 536. В ней указывают:

наименование регионального МВД;

статус работодателя и ОКВЭД;

наименование работодателя, ОГРН или ОГРНИП;

адрес работодателя, контактный телефон;

Ф.И.О. гражданина, гражданство и место рождения;

дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность;

информацию о разрешении на работу;

дату прекращения договора.

Документ вручают через приемную, Госуслуги или направляют почтой с описью вложения и уведомлением о вручении.

Нужно ли уведомлять налоговую

Закон не предусматривает обязанности по уведомлению ФНС РФ об увольнении иностранного работника. Налоговая получает сведения по межведомственному взаимодействию с МВД.

Что будет, если не уведомить МВД вовремя

За нарушение сроков уведомления работодателя привлекут к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ и назначат наказание в виде штрафа:

должностному лицу — от 35 000 до 70 000 руб.;

организации — от 400 000 до 1 млн руб.

Нужно ли его снимать с миграционного учета

Если организация-работодатель поставила иностранного работника на миграционный учет по месту пребывания (ч. 2 ст. 21 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»), необходимо снять его с учета.

Для снятия с учета подают уведомление в подразделение по вопросам миграции. Документ направляют почтой, через канцелярию или МФЦ.

Сроки извещения различны для категорий работников:

для дипломатических представителей и международных организаций, для вахтовых работников — за 7 дней до убытия работника;

для иных категорий сроков не установлено.

Форма уведомления и порядок заполнения регламентирован приказом МВД России от 14.09.2020 № 641. Бланк уведомления выглядит так:

Если организация не ставила высококвалифицированного специалиста на миграционный учет, подавать уведомление и снимать с учета не требуется.