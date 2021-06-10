Ответственность учредителя и директора ООО по долгам: важные нюансы

Отвечает ли директор ООО своим имуществом за долги ООО — да. Пределы установлены законодательно.

Отвечает ли руководитель личным имуществом по долгам

Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма юридических лиц. По общему правилу ст. 56 ГК РФ имущественная ответственность ООО ограничена: общество не отвечает за долги учредителя.

Ст. 87 ГК РФ ограничивает обязанность отвечать за убытки пределами принадлежащей участникам доли.

Если организация не имеет долгов по налогам, зарплате, перед контрагентами, нельзя возложить обязанность по оплате счетов на контролирующих лиц.

Пока организация действующая, она выступает в гражданском обороте самостоятельно — обязанности руководителей в этом смысле ограничены. Из правила есть исключения: при банкротстве, при наличии вины в образовании задолженности в ООО учредитель-директор отвечает своим имуществом наравне с директором и иными контролирующими лицами.

Если обязанности собственников в ограниченном объеме прямо предусмотрены законом, то ответственность перед кредиторами директора в 2021 году в пределах уставного капитала или имуществом прямо законодателем не оговорена.

Вопрос регулируют положения общей части ГК РФ об убытках и п. 3 ст. 57 ГК РФ: руководитель организации при управлении юридическим лицом действует добросовестно и разумно. При нарушении принципов п. 3 ст. 57 ГК РФ и возникновении убытков руководителя привлекут к обязанности возместить убытки.

Признаки недобросовестного управления юридическим лицом:

совершение убыточных сделок в своих интересах;

сокрытие информации о совершенных сделках от учредителей;

совершение сделки без одобрения;

совершение сделки на заведомо невыгодных для предприятия условиях;

нецелевое использование денежных средств и пр.

Действующий и новый закон, по которому директор ООО отвечает своим имуществом за убытки общества, не устанавливает пределов размера возмещения убытков, их определяет суд.

В случае банкротства организации ст. 3 ФЗ № 14 допускает привлечение к возмещению убытков руководителя при наличии вины в возникновении долгов. Пределы определяет суд по делу о банкротстве.

В соответствии с п. 3.1 ФЗ № 14 директора привлекут к обязанности возместить убытки при наличии вины в случае принудительной ликвидации недействующей организации.

Отвечает ли учредитель

Учредителей относят к категории лиц, имеющих право давать обязательные указания обществу.

Их привлекут к ответственности, поскольку учредитель поручается за организацию своим имуществом в пределах стоимости своей доли, а при наличии вины в долгах — субсидиарно наравне с иными руководителями.

Помимо общих оснований ст. 3 и 3.1 ФЗ «Об ООО», участника привлекут к ответственности:

по обязательствам из учреждения общества до его государственной регистрации (п. 2 ст. 89 ГК РФ, п. 6 ст. 11 закона об ООО);

при неполной оплате доли (п. 1 ст. 2 закона об ООО);

по сделкам дочерних обществ, совершенным по указанию собственника основного общества или с его согласия.

При рассмотрении вопроса, отвечает ли учредитель ООО по долгам предприятия личным имуществом в 2021 году, необходимо выявить признаки недобросовестности при управлении обществом.

Если собственник и директор — одно лицо

Для решения вопроса о привлечении контролирующего лица к ответственности его статус в организации не имеет значения.

Недопустимо привлечение к ответственности одного лица по одному основанию дважды.

Если лицо привлекли к ответственности как директора, недопустимо повторное наказание как собственника организации по тому же основанию.

Как привлечь к ответственности первых лиц ООО

Взыскание долгов происходит в судебном порядке.

При наличии вины директора учредитель подает в суд на директора с требованием о возмещении убытков обществу.

Судебная практика по требованиям об убытках разнообразна.

В постановлении Четвертого ААС по делу № А58-6045/2012 от 28.03.2014 привлекли к ответственности за заключение договора аренды с убыточными условиями. В постановлении по делу № А08-4257/2014 от 31.08.2015 АС ЦО признал руководителя виновным в необоснованном заключении агентского договора. В постановлении по делу № А55-6786/2014 от 10.08.2015 АС ПО привлек руководителя к ответственности за оплату личных расходов средствами общества.

Если должник — учредитель ООО, обратиться в суд имеют право иные участники и кредиторы.

Примеры судебной практики.

Единственный участник одобрил заведомо невыгодную сделку (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017). Единственный участник довел общество до банкротства (постановление Пятнадцатого ААС № 15АП-10782/2019 от 20.07.2019 по делу № А53-34957/2018). Учредитель и директор не принял мер по взысканию дебиторской задолженности (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа №Ф01-7526/2019 от 27.12.2019 по делу № А79-63/2014).