Как налоговики истребуют документы и проводят допросы: секретный документ ФНС

Мы не раз касались вопроса должной осмотрительности, которая при наличии сомнительного контрагента является фактически единственным шансом доказать, что вы не получали необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, вам нужно создать (воссоздать) «легенду» взаимоотношений с контрагентом, а также подготовиться к вопросам налоговиков и знать, какие документы у вас запросят.

И тут встает вопрос, а что с вас и контрагентов будут требовать инспекторы? Для рядового налогоплательщика это тайна за семью печатями, однако добрые друзья помогли нам получить внутренний документ налоговиков об этом. Делимся с вами.

Итак, налоговики провели проверку и заподозрили вас в привлечении сомнительного контрагента. Что дальше?

У проверяемого налогоплательщика подлежат истребованию следующие документы и информация:

1. Информация о привлечении подрядных (субподрядных) организаций на объекты строительства с указанием данных:

об объекте строительства;

о заказчике (генподрядчике);

о договорах, заключенных с Заказчиком;

о документах, оформленных в связи со сдачей Заказчику выполненных работ (реквизиты КС-2, КС-3 и тд.);

о периоде выполнения работ, переданных Заказчику;

о стоимости выполненных работ, переданных Заказчику;

о привлекаемых подрядных (субподрядных) организациях;

о договорах, заключенных с подрядными (субподрядными) организациями;

о документах, оформленных в связи с приемкой работ, выполненных подрядными (субподрядными) организациями (реквизиты КС-2, КС-3 и тд.);

о периоде выполнения работ, выполненных привлеченными подрядными (субподрядными) организациями;

о стоимости работ, выполненных привлеченными подрядными (субподрядными) организациями.

2. Лицензии и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении подрядных (субподрядных) организаций.

3. Документы, содержащие информацию о наличии квалифицированного персонала и необходимой строительной техники у привлекаемых подрядных (субподрядных) организаций.

Если истребование и проверка данных документов проверяемым налогоплательщиком не производилась, необходимо истребовать информацию об источниках сведений о наличии квалифицированного персонала и необходимой строительной техники у привлекаемых подрядных (субподрядных) организаций. Это:

1. Информация о сотрудниках (Ф.И.О., структурное подразделение, занимаемая должность) проверяемого налогоплательщика, которые осуществляли проверку привлекаемых подрядных (субподрядных) организаций, на предмет наличия квалифицированного персонала и строительной техники.

2. Договоры, заключенные с Заказчиками по всем объектам строительства, связанным с выполнением проверяемым налогоплательщиком работ (с приложениями, дополнениями, изменениями, графиками выполнения работ, разделительными ведомостями и иными документами, являющимися неотъемлемой частью договоров).

3. Согласованная структура управления строительством в отношении объектов строительства.

4. Проектная документация в отношении объектов строительства.

5. Исполнительная документация по объектам строительства (в т.ч. Общие журналы работ, Специальные журналы работ, Акты входного контроля, Журналы входного контроля, Акты освидетельствования скрытых работ, Журнал сварочных работ, Журнал погружения (забивки) свай, Журналы антикоррозийных работ, Журналы бурения, Сводные ведомости забитых свай, Журналы по монтажу строительных конструкций и тд.), для выполнения работ на которых привлекались подрядные (субподрядные) организации.

А если нет исполнительной документации?

Тогда необходимо представить информацию об организациях, которым передана исполнительная документация, с приложением:

документов, подтверждающих передачу подрядным (субподрядным) организациям пропускной, текущей, рабочей документации;

договоров, заключенных с Заказчиками по всем объектам строительства;

документов, содержащих информацию об использовании в строительстве материалов поставки Заказчика;

документов, оформленных в связи с вводом в эксплуатацию объектов строительства;

актов приемки оконченного объекта строительства;

документов, связанных с предъявлением штрафных санкций со стороны Заказчика;

документов, связанных с предъявлением штрафных санкций привлекаемым подрядным (субподрядным) организациям;

документов, регламентирующих доступ физических лиц и строительной техники на объекты строительства;

документов, направленных Заказчику, связанных согласованием возможности привлечения подрядных (субподрядных) организаций;

документов, связанных с оформлением допуска сотрудников и строительной техники подрядных (субподрядных) организаций, направленных в адрес Заказчиков и организаций, осуществлявших охрану строительных объектов.

А также нужны документы, связанные с оформлением допуска сотрудников и строительной техники организаций, привлекаемых подрядными (субподрядными) организациями (контрагентов 2-го и последующего звеньев), направленные в адрес Заказчиков и организаций осуществлявших охрану строительных объектов:

информация о физических лицах, ответственных за исполнение договоров со стороны проверяемого налогоплательщика;

информация о физических лицах, ответственных за исполнение договоров со стороны Заказчика;

информация о физических лицах, присутствовавших при окончательной приемке работ со стороны проверяемого налогоплательщика;

информация о физических лицах, присутствовавших при окончательной приемке работ со стороны Заказчика;

переписка, связанная с устранением недостатков, допущенных в ходе строительства;

информация о проживании/питании сотрудников проверяемого налогоплательщика при выполнении работ на объектах строительства с приложением документов, связанных с оплатой проживания/питания сотрудников третьим лицам (договоры, первичные документы и тд.);

информация о проживании сотрудников подрядных (субподрядных) организаций при выполнении работ на объектах строительства;

документы, подтверждающие передачу подрядным (субподрядным) организациям проектной/рабочей документации;

документы, связанные с реализацией/передачей строительных материалов подрядным (субподрядным) организаций;

список сотрудников проверяемого налогоплательщика, задействованных в выполнении работ на каждом объекте строительства;

информация о сотрудниках проверяемого налогоплательщика, ответственных за оформление исполнительной документации.

Что запросят у заказчика

Налоговики будут запрашивать документы и у Заказчика. Запросят:

лицензии и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении подрядных (субподрядных) организаций.;

согласованную структуру управления строительством в отношении объектов строительства;

проектную документацию в отношении объектов строительства;

исполнительную документацию по объектам строительства (в т.ч. Общие журналы работ, Специальные журналы работ, Акты входного контроля, Журналы входного контроля, Акты освидетельствования скрытых работ, Журнал сварочных работ, Журнал погружения (забивки) свай, Журналы антикоррозийных работ, Журналы бурения, Сводные ведомости забитых свай, Журналы по монтажу строительных конструкций и тд.), для выполнения работ на которых привлекались подрядные (субподрядные) организации.

В случае отсутствия исполнительной документации надо представить:

документы, оформленные в связи с вводом в эксплуатацию объектов строительства;

акты приемки оконченного объекта строительства;

документы, связанные с предъявлением штрафных санкций со стороны Заказчика;

документы, регламентирующие доступ физических лиц и строительной техники на объекты строительства;

документы, полученные от проверяемого налогоплательщика, связанные с согласованием возможности привлечения подрядных (субподрядных) организаций;

документы, связанные с оформлением допуска сотрудников и строительной техники подрядных (субподрядных) организаций, полученные от проверяемого налогоплательщика;

лицензии и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении проверяемого налогоплательщика и привлекаемых налогоплательщиком подрядных (субподрядных) организаций;

информацию о физических лицах, ответственных за исполнение договоров со стороны проверяемого налогоплательщика;

информацию о физических лицах, ответственных за исполнение договоров со стороны Заказчика;

информацию о физических лицах, присутствовавших при окончательной приемке работ со стороны проверяемого налогоплательщика;

информацию о физических лицах, присутствовавших при окончательной приемке работ со стороны Заказчика;

переписку, связанную с устранением недостатков, допущенных в ходе строительства;

информацию о сотрудниках (Ф.И.О., структурное подразделение, занимаемая должность) Заказчика, которые осуществляли проверку привлекаемых подрядных (субподрядных) организаций, на предмет наличия квалифицированного персонала и строительной техники.

Каждое предприятие из строительной отрасли, если решается вопрос о привлечении к подрядным работам технических компаний, должно ответить себе на вопрос: а сможете ли вы обеспечить достаточный уровень доказательств реальности сделок, исходя из положений публикуемого нами документа ФНС?

У органов, ответственных за предоставление разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию, подлежат истребованию документы, представленные застройщиком (заказчиком). Например:

сопроводительные письма;

документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика (в случае, если заявитель не является застройщиком);

акт приемки объекта капитального строительства;

акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям.

У саморегулируемых организаций в отношении проверяемого налогоплательщика и привлекаемых налогоплательщиком подрядных (субподрядных) организаций подлежат истребованию следующие документы и информация, представленные при вступлении в СРО:

информация о квалифицированном персонале;

документы, содержащие информацию об образовании сотрудников;

документы, содержащие информацию о повышении квалификации работников;

трудовые книжки сотрудников;

должностные инструкции сотрудников;

копии паспортов, СНИЛС сотрудников;

сведения о наличии у заявителя имущества (зданий, сооружений, помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений, средств обеспечения промышленной безопасности);

иные документы, необходимые для вступления в СРО, перечень которых содержатся на официальном сайте СРО.

У организаций, ответственных за пропускной режим на объектах строительства подлежат истребованию следующие документы и информация:

договоры, связанные с охраной имущества и пропускным режимом на объектах строительства;

информация о сотрудниках (Ф.И.О., занимаемая должность, структурное подразделение и тд.), ответственных за пропускной режим на объектах строительства;

информация о документах, которые должны представить подрядные (субподрядные) организации с целью разрешения доступа на объекты строительства;

информация в отношении организаций (наименование, ИНН и тд.), сотрудникам которых выдавались пропуска (разрешения на доступ) на объекты строительства;

документы, связанные с оформлением допуска сотрудников и техники на объекты строительства, полученные от Заказчика, проверяемого налогоплательщика и привлекаемых налогоплательщиком подрядных (субподрядных) организаций;

выданные пропуска (разрешения на доступ) на строительные объекты, а также информацию о периоде нахождения на строительных объектах сотрудников и строительной техники проверяемого налогоплательщика и привлекаемых налогоплательщиком подрядных (субподрядных) организаций.

Проведение допросов

В ходе проверки необходимо проводить допросы в отношении руководителей/учредителей/сотрудников:

сомнительных контрагентов;

проверяемого налогоплательщика;

заказчиков;

третьих лиц, выполняющих работы аналогичные работам, выполняемым сомнительными контрагентами;

организаций ответственных за пропускной режим на объектах строительства.

Допросы должны быть направлены на установление следующих обстоятельств:

заключения договоров с сомнительными контрагентами, в том числе информации об инициаторе заключения договоров, а также необходимости привлечения сомнительных контрагентов в соотношении с информацией об иных подрядчиках проверяемого налогоплательщика;

фактического документооборота с сомнительными контрагентами;

документооборота при оформлении доступа физических лиц и техники на объекты строительства;

документооборота при согласовании возможности привлечения подрядных (субподрядных) организаций на объекты строительства;

наличия/отсутствия квалифицированного персонала и техники у подрядных (субподрядных) организаций;

передачи проектной/рабочей документации подрядным (субподрядным) организациям;

передачи строительных материалов подрядным (субподрядным) организациям;

фактического присутствия на объектах строительства подрядных (субподрядных) организаций;

проживания на объектах строительства сотрудников проверяемого налогоплательщика и подрядных (субподрядных) организаций;

участия подрядных (субподрядных) организаций в процессе сдачи выполненных работ Заказчикам;

необходимости привлечения подрядных (субподрядных) организаций на объекты строительства;

наличия/отсутствия прибыли от операций с сомнительными контрагентами (при реализации работ, для выполнения которых привлекались сомнительные контрагенты).

Заключение

Сейчас налоговая очень серьезно вооружена инструкциями, регламентами и всевозможными методическими рекомендациями, которые позволяют ей всесторонне доказывать получение необоснованной налоговой выгоды при обнаружении в цепочке ваших подрядчиков компаний, которые могут быть отнесены к техническим. И только знание того, что вам будут вменять или как будут собирать доказательства, может помочь избежать ответственности.

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