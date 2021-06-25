Что надо знать про код 36 в больничном и как его оплатить

Код 36 в больничном — это отметка о нарушении работником графика приема у лечащего врача.

Какие коды используются в больничном листе

В документах о болезни для работодателя диагноз из медицинской карты не указывают. Причину освобождения от работы обозначают общими группами: заболевание, травма, уход за ребенком и пр. Каждой группе присвоено цифровое обозначение, которое указывают в бланке.

Их делят на:

1. Основные. Они содержат перечень заболеваний. Основной указывают всегда.

2. Дополнительные — для длительного лечения в санатории, курортном учреждении, дополнительного декрета и заболеваний из-за наркомании и алкоголизма. Дополнительный указывают в дополнение к основному.

3. Иные. Они содержат отметки о нарушении врачебного режима, о продлении больничного листа, об установлении инвалидности и пр. Иные указывают в дополнение к основным и дополнительным.

В зависимости от цифровых обозначений в бланке бухгалтер производит расчет пособий по временной нетрудоспособности и направляет данные в ФСС.

Расшифровка причин нетрудоспособности

Цифровые обозначения закреплены законодательно — гл. IX Приложения к Приказу Минздрава от 01.09.2020 № 925н. Из расшифровки понятно, что означает код 36 в больничном листе и иные показатели. Основные:

Дополнительные:

Иные:

Что означает код 36

Из Приложения к Приказу Минздрава от 01.09.2020 № 925н следует ответ на вопрос, что означает иное 36 в больничном листе: несоблюдение работником графика посещения лечащего врача. Отметку 36 ставят, когда пациент не явился в назначенный день на прием к врачу, а при последующем осмотре признаков заболевания не установлено и пациент признан здоровым.

При указании «36» листок заполняют так:

Как оплатить, если в строке «иное» стоит код 36

Порядок, как оплачивать код 36 в больничном листе, разъяснен ФСС в письме ГУ — МРО ФСС от 01.09.2020 № 14-15/7710-2216л.

Рассмотрим пример оплаты:

1. Сотруднику выдали листок нетрудоспособности на период с 01.06.2021 по 15.06.2021.

2. В нем указана отметка о несоблюдении режима — «24», датированная 11.06.2021. В строке «иное» указано значение «36» (15.06.2021 явился на прием здоровым).

В такой ситуации выплаты выглядят так:

1. За период с 01.06.2021 по 10.06.2021 — по среднему заработку.

2. За 11.06.2021 — в день нарушения режима оплата по региональному МРОТ районный коэффициент (при наличии).

3. За период с 12.06.2021 по 15.06.2021 — без оплаты.

ФСС отметил: пропущенные дни приема ко времени нетрудоспособности не относятся и не подлежат оплате.

Наличие в больничном отметки о нарушении режима не всегда является основанием для снижения или отмены оплаты.

Если прием пропущен по уважительной причине (иная болезнь, чрезвычайное происшествие и пр.), работнику необходимо предоставить работодателю подтверждающие документы.

Работодателю следует направить подтверждающие документы с сопроводительным письмом в ФСС с расчетом размера пособия. В случае, если ФСС признает нарушение режима обоснованным, период болезни оплатят в полном размере.