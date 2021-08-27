Не секрет, что компаниям гораздо выгоднее работать по гражданско-правовому договору, чем оформлять отношения с работником через трудовой договор. Но просто так подменить один документ другим не получится, закон это запрещает. А инспекторы ФНС обязательно тщательно изучат любой обнаруженный ГПД. Далее подробно обсуждаем, как безопасно экономить налоги, заключая с работниками договоры подряда. Грамотный подход и соблюдение правил оформления помогут отбиться от претензий налоговиков.

Почему оформлять ГПД выгоднее

Экономический эффект для компании достигается благодаря снижению налоговой нагрузки. Для понимания масштабов, нужно обратиться к требованиям законодательства. Требуется сравнить, какие именно выплаты нужно делать в бюджет за штатного сотрудника, и сколько придется отчислять за физлицо, работающее по гражданско-правовому договору.

Пункт 2 статьи 420 и пункт 3 статьи 422 Налогового кодекса РФ указывают, что подписывая договора подряда с физическими лицами, компания должна перечислить страховые взносы, не считая ФСС. Пункт 1 статьи 5 и пункт 1 статьи 20.1 ФЗ № 125 от 24 июл 1998 года говорят, что взносы на «травматизм» вообще не придется делать, если подобного условия нет в договоре.

Если же речь идет про штатного сотрудника, то взносы в ФСС составят 2,9 % от зарплаты. А по «травматизму» тарифы могут колебаться в разных сферах, в пределах 0,2-8,5 %.

Несложный математический расчет показывает, что оформив ГПД можно сэкономить минимум 3,1 % на налогах. Максимум же вообще переваливает за десятую долю и составляет 11,4 %.

Еще один очень важный момент: по сделкам с самозанятыми удерживать НДФЛ и начислять взносы вообще не нужно. Об этом сказано в пунктах 8 и 11 статьи 2 ФЗ № 422 от 27 ноя 2018 года.

Договор с сотрудником, который оформился как ИП, вообще становится интересным. Налоговый кодекс РФ обязывает предпринимателя самостоятельно рассчитывать и перечислять страховые взносы. При этом он может уйти на спецрежимы: платить по «упрощенке» или купить патент.

А оплату по договору с ИП еще можно учесть в расходы, что подтверждается в статьях 254 и 264 Налогового кодекса РФ.

Таблица 1. Замена трудового договора на ГПД: в чем отличия налогообложения

Статус работника / Налоги и взносы Штатный сотрудник Подрядчик -физлицо Подрядчик -самозанятый ИП на упрощенке «доходы» Налог на доходы 13 % 13 % 6 % 6 % ПФР 22 % 22 % взносы отсутствуют Платит сам в фиксированном размере ФФОМС 5,10 % 5,10 % взносы отсутствуют Платит сам в фиксированном размере ФСС 2,90 % взносы отсутствуют взносы отсутствуют взносы отсутствуют «Травматизм» от 0,2 до 8,5 % взносы отсутствуют взносы отсутствуют взносы отсутствуют

Какие могут быть риски

Понятно, что просто так перевести всех сотрудников на гражданско-правовые договора не получится. Этому будут активно препятствовать представители налоговой инспекции.

Если во время проверки компании, контроллеры увидят, что физическое лицо или предприниматель долгое время работает с вашей компанией, выполняет одну и ту же работу, то обязательно попытаются переквалифицировать ГПД с гражданами в трудовой договор (статьи 11 и 19.1 Трудового кодекса РФ).

В своей работе они опираются на письмо УФНС по Москве № 21—11/123985 от 25 дек 2007 года, в котором перечислены признаки, которые позволяют сотрудникам ФНС при налоговой проверке отделить трудовой договор от ГПД.

Признаки подмены договора от налоговиков

Существуют определенные характеристики, которые указывают на трудовые отношения:

работнику присвоена должность, специальность, профессия, а также указана квалификация, которые соответствуют штатному расписанию компании;

за гражданином закреплена конкретная трудовая функция;

компания оплачивает сам процесс труда по определенным тарифным ставкам, окладам, с учетом доплат, компенсаций и льгот;

компания обеспечивает гражданину условия для труда и социалку;

гражданин во время работы должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Предъявив подобные доказательства, налоговая инспекция, скорее всего, выиграет дело в суде. Здесь для ознакомления полезно изучить постановление АС Восточно-Сибирского округа №А58-547/2016 от 27 окт 2016 года.

Решение суда в пользу налогоплательщика

Однако ФНС не всегда удается выйти победителем из подобного спора.

Рассматривая очередное дело по переквалификации ГПД в трудовой договор, Первый ААС объяснил разницу между формами сотрудничества, что отражено в постановлении №А43-12685/2020 от 16 ноя 2020 года.

Таблица 2. Разница между трудовым договором и договором подряда

Показатели Трудовой договор Договор подряда Предмет договора Определенный вид деятельности Определенная работа Цель Исполнение трудовой функции в заданных рамках Получение результата, который может принять заказчик Результат Отдельно не выделяется, важен процесс работы Выделяется отдельно, важен итог работы, а не процесс Субъектность Несамостоятелен Самостоятелен Контроль Подконтролен работодателю Неподконтролен заказчику Риск Принимает на себя работодатель Принимает на себя подрядчик

Инспектируя фонд, контроллеры обнаружили, что граждане оказывали компании услуги по ГПД:

рассылали рекламные объявления;

искали новых арендаторов;

показывали помещения на объекте;

вели реестр;

контролировали территорию и т. д.

Представители налоговой настаивали, что всю работу выполняют обычные сотрудники фирмы, а гражданско-правовые договора использованы для ухода от налогов.

Однако суд не согласился с позицией ФНС. Свое решение мотивировал тем, что в ГПД нет должностей, профессий. Граждане, выполняющие работу, не обязаны и не придерживаются внутреннего распорядка, для них не установлен режим работы.

Оплата производится только за выполненную работу, ее фактический объем. Подрядчики работают так как считают нужным, в удобное время, порядка 2 часов в день. Признаков заключения трудового договора нет.

ГПД с бывшими штатными сотрудниками

Из раздела выше становится ясно, что налоги можно экономить, переведя часть сотрудников на ГПД. Но делать это нужно грамотно, чтобы впоследствии легко отбиться от претензий налоговиков.

Без серьезных последствий можно перевести в ИП сотрудников, которые непосредственно не участвуют в производстве. В эту категорию попадают экономисты, бухгалтеры, программисты, администраторы сайтов, торговые агенты и пр.

Крайне желательно, чтобы у такого ИП был не один заказчик, а несколько. Это докажет суду, что гражданин занимается своим делом, а не просто выведен за штат.

Полезно ознакомиться с постановлениями:

При разработке законодательной базы были введены некоторые ограничения: им запрещено платить НПД с дохода, полученного от бывших работодателей в течение 2 лет с момента увольнения работника. Это отражено в пункте 2 статьи 6 ФЗ № 422 от 27 ноя 2018 года.

Единственный рабочий вариант, это «поменяться» бывшими штатными сотрудниками с другой, дружественной фирмой.