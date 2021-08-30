Регламент проверки контрагентов: образец от аудиторов

Сохраните себе документ, который 1) структурирует в вашей компании проверку контрагентов; 2) покажет налоговикам, что вы проявляете должную осмотрительность.

Раздел 4. Проверка контрагентов 3 категории (контрагенты высокого риска)

4.1. По контрагентам 3 категории необходимо выполнить проверку, предусмотренную для контрагентов 1 и 2 категории риска.

4.2. Дополнительно по контрагентам 3 категории проводятся проверки, обозначенные ниже.

4.2.1. документальное подтверждение о месте нахождения офиса контрагента (его фактического адреса), адреса склада, производства, торговых объектов (при необходимости);

4.2.2. запрос копий правоустанавливающих документов (свидетельство о праве собственности, договор аренды) на принадлежащие компании объекты недвижимого имущества вовлеченного в сделку (офис, складские помещения, производственные площадки) — во всех случаях, и движимого имущества (свидетельство о собственности, договор аренды, лизинга, договор купли — продажи) в случае, если исполнение сделки обусловлено наличием у контрагента такового имущества;

4.2.3. получение из Федресурса данных о наличии договоров залога или лизинга, которые могут повлиять на финансовую устойчивость компании;

4.2.4. запрос рекомендаций или отзывов от других компаний, которые уже сотрудничали с проверяемым контрагентом;

4.2.5. получение информации о проводимых у контрагента проверках по информации Генеральной прокуратуры и об их результатах;

4.2.6. получение информация об отсутствии контрагента и аффилированных с ним лиц в санкционных списках США, ЕС и других государств в том случае, если это может повлиять на исполнение ими сделки.

4.3. После получения от контрагента указанных документов, проводится проверка соответствия сведений реальным обстоятельствам — проверка свидетельств на право собственности или договоров лизинга по официальным источникам, осуществляется выезд в офис, посещение складов, производственных площадок.