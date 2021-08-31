Как налоговая проиграла спор на 6 млрд и что из этого вышло

История о том, как налоговики не признали право на применение нулевой ставки налога на прибыль по отчуждению долей дочернего общества и после камеральной проверки доначислили 6 миллиардов.

Первоисточник — дело № А40-78613/21.

Фабула дела

ПАО «НМТП» в 2006-2007 годах приобрело акции в размере 99,9968 % уставного капитала АО «НЗТ» (далее — Дочернее общество).

В 2017 году Дочернее общество было преобразовано из акционерного в общество с ограниченной ответственностью, и налогоплательщик стал владельцем не акций, а долей в уставном капитале в таком же размере 99,9968 %.

В 2019 году налогоплательщик реализовал доли дочернего Общества, а в 2020 представил декларацию по налогу на прибыль, в которой заявил нулевую ставку по отчуждению доли.

По итогам проверки налоговая не согласилась с правом на применения нулевой ставки и предложила уплатить недоимку по налогу на прибыль, пени и штрафы в размере 6 млрд.

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Доводы инспекции

По мнению проверяющих, доли в дочернем Обществе принадлежали налогоплательщику не с момента приобретения акций в 2006-2007 годах, а с 2017 года, когда завершилась реорганизация Дочки в форме преобразования в ООО.

Главным аргументом в пользу позиции инспекции была ссылка на п. 1 ст. 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в силу которого реорганизация в форме преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юрлица, а преобразованное юрлицо считается прекратившим свою деятельность.

Позиция Общества

Доли в ООО и акции в АО или ПАО оформляют одни и те же права участника (акционера) и данные права сохраняются при преобразовании хозяйственного общества.

Норма п. 1 ст. 284.2. Налогового кодекса о применении нулевой налоговой ставки на доходы от отчуждения акций в равной степени применяется к долям участия в капитале российских организаций, при соблюдении условия о сроке владения акциями или долями к моменту реализации — не менее пяти лет.

В 2014 году Гражданский кодекс был дополнен статями 65.1, 66, которыми акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью были отнесены к хозяйственным обществам (корпорациям) и связи с этим участники (акционеры) таких Обществ наделяются корпоративными правами и обязанностями.

При этом, ранее акции признавались вещами и не относились к иному имуществу или имущественным права, что следовало из редакции ст. 128 ГК РФ, действовавшей до 2013 года.

Таким образом, реорганизация в виде преобразования хозяйственного общества за счет изменения организационно-правовой формы не влечет прекращение корпоративных прав, а лишь меняет их обозначение.

Как видно из п. 1 ст. 284.2, условием применения ставки 0% является непрерывность принадлежности долей или акций на праве собственности, и в рассматриваемом кейсе право собственности не прекращалось с момента приобретения акций в 2006-2007 годах, ведь при преобразовании юрлица, согласно пункту 5 ст. 58 ГК РФ, его права и обязанности в отношении других лиц не изменяются.

Позиция суда

Суд поддерживает налогоплательщика и в подтверждение своих выводов ссылается определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по экономическим спорам от 19.07.2016 № 310-КГ16-1802, где коллегия разъяснила, что по смыслу п. 5 ст. 58 ГК РФ «юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу». При изменении организационно-правовой формы новое юридическое лицо не возникает, а меняется только его организационно-правовая форма.

Изложенная правовая позиция нашла свое отражение в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016.

Кроме этого, практика последних лет также подтверждает данный вывод.

Так, в Определении от 16.11.2020 № 310-ЭС20-17304 Верховный Суд РФ поддержал вывод судов нижестоящих инстанций о том, что при преобразовании юрлица новое юридическое лицо не возникает, а меняется только его организационно-правовая форма. Аналогичные выводы сделаны в Определении судьи Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 310-КГ18-1418, Постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2019 по делу № А40-54884/2018, Арбитражного суда Северо-Западного округа 31.08.2017 по делу № А44-9779/2016, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020 по делу № А76-43514/2019.

Выводы

Рассматриваемый спор прошел первую инстанцию, и в случае обжалования возможно рассмотрение в апелляции, кассации и Верховном Суде.

Однако очевидно, что практика по ключевому вопросу в данном споре, а именно о прекращении прав на акции в момент преобразования эмитента в ООО уже сформирована и отмена решения первой инстанции может вызвать резонанс.

Вместе с тем, применение льготных ставок сопряжено с рисками возникновения налоговых споров, как и применение вычетов и учет расходов.

Поэтому перед структурированием значимых сделок рекомендуется проводить оценку налоговых рисков.