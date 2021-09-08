Уплата НДФЛ с отпускных и больничных: важные детали

Если компания выдала сотрудникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца необходимо перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный с этих выплат. Если эта дата выпадает на выходной и праздник, то срок переносится на ближайший рабочий день.

Следовательно, перечислить налог с указанных сумм, выданных работникам в сентябре 2021 года, необходимо не позднее 30.09.2021.

Действия по уплате, образец платежки на перечисление налога в бюджет, а также особенности отражения этих выплат в 6-НДФЛ представлены в статье.

Срок уплаты НДФЛ с отпускных и больничных

Налоговые агенты должны перечислять НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Таково требование п. 6 ст. 226 НК РФ.

Однако при выплате отпускных и пособий дата уплаты налога иная. Компании в этом случае обязаны перечислить в бюджет НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Таким образом, если организация оплачивает отпуск или больничный работника в сентябре 2021 года, то перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее 30.09.2021.

А если работодатель доплачивает сотрудникам до оклада по отпускам и больничным? В какие сроки нужно заплатить НДФЛ с таких доплат?

Датой фактического получения дохода в виде доплаты до оклада в данной ситуации является дата выплаты указанного дохода.

Дело в том, что доплата до оклада при оплате отпуска и больничного листа не является ни пособием, ни оплатой отпуска — это отдельный вид дохода. Датой фактического получения дохода в виде пособий по временной нетрудоспособности и оплаты отпуска, в том числе в виде доплаты до оклада по пособиям и отпускным, считается день выплаты дохода (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

При этом, согласно нормам НК РФ и разъяснениям налоговой, сроки перечисления НДФЛ по доходу в виде доплаты и доходу в виде оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности различны. По доходам в виде оплаты отпуска и пособия — это последнее число месяца, в котором производилась выплата, а по доходу в виде доплаты до оклада — день, следующий за днем выплаты дохода сотруднику (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ).

Следовательно, бухгалтер будет оформлять отдельные платежки на перечисление НДФЛ с сумм отпускных и больничных и на уплату налога с доплат к этим выплатам.

Порядок заполнения платежного поручения на перечисление НДФЛ с отпускных и больничных

При перечислении налога на доходы в бюджет следует руководствоваться положениями Приказа Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. Этим документом предусмотрено, что в реквизите «107» платежки указывается конкретная дата уплаты налога (сбора) для каждого срока в случае, если законодательством установлено более одного срока уплаты налогового платежа.

ФНС в письме от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@ разъяснила, как заполнить платежку при перечислении НДФЛ с отпускных и больничных. Если же компания перечисляет налог с указанных выплат, то можно оформить одну платежку. В реквизите «107» следует указать «МС», так как периодичность уплаты налога — месяц (например, если выплата произведена в сентябре — «МС.09.2021»).

При этом ФНС отметила, что если налоговый агент производит выплаты с разными сроками уплаты НДФЛ, то на перечисление НДФЛ нужно оформлять разные платежки.

Таким образом, при перечислении НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных оформляются отдельные платежки, так как сроки уплаты налога с данных выплат разные.

С 1 января 2021 года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.

При заполнении платежного поручения необходимо обращать особое внимание на заполнение реквизита 17 — «Номер счета получателя средств».

Стало обязательным указание номера банковского счета (корреспондентского счета), значение которого будет указываться в реквизите 15 — «Номер счета банка получателя средств» платежного поручения.

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России был установлен переходный период, когда одновременно функционировали оба счета, как старый, так и новый. С 1 мая действуют только вновь открытые казначейские счета.

Образец заполнения платежного поручения на уплату НДФЛ с больничных и отпускных выплат

6-НДФЛ: как отразить отпускные и больничные

Суммы отпускных нужно отражать в форме 6-НДФЛ за тот период, в котором они выплачены работникам. Обратите внимание: начисленные, но не выплаченные отпускные не включаются в расчет по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

В форме 6-НДФЛ отпускные отражаются следующим образом.

Раздел 1:

строка 020 — отпускные выплаты, перечисленные сотрудникам в отчетном периоде, вместе с НДФЛ;

строки 040 и 070 — НДФЛ с выплаченных отпускных.

Раздел 2:

строки 100 и 110 — даты выплаты отпускных, выплаченных в последнем квартале отчетного периода;

строка 120 — последний день месяца, в котором выплачены отпускные. Если этот день выпадает на выходной, нужно указать следующий рабочий день;

строка 130 — отпускные вместе с НДФЛ;

строка 140 — НДФЛ, удержанный с отпускных.

Если организация (налоговый агент) производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, суммы НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом перерасчета (письмо ФНС РФ от 24.05.2016 № БС-4-11/9248).

Пособия по больничным отражаются в форме 6-НДФЛ за период, в котором они выплачены. Начисленные, но не выплаченные пособия в расчет не включаются (письма ФНС РФ от 25.01.2017 № БС-4-11/1249@, от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Доход в виде пособия по временной нетрудоспособности считается полученным в день его выплаты (перечисления на счет налогоплательщика). Следовательно, по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ данный доход отражается в том периоде представления, в котором этот доход считается полученным.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ эта операция отражается следующим образом:

строки 100 и 110 — дата выплаты;

строка 120 — последний день месяца, в котором выплачены пособия.

Если это выходной, указывается первый рабочий день следующего месяца.

строка 130 — пособия вместе с НДФЛ;

строка 140 — удержанный с пособий налог.

Если отпуск сотрудника начался в одном квартале, а закончился в другом, то никаких особенностей в заполнении формы 6-НДФЛ в данном случае нет. Ведь отпускные отражаются в форме за тот период, когда они фактически выданы работнику.

Правда, если последний день квартала выпал на выходной, то нюансы заполнения 6-НДФЛ все же есть. Они описаны в письме ФНС РФ от 05.04.2017 № БС-4-11/6420@.