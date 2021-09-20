Зачем российским компаниям проверять контрагентов из Азии. Истории про жадность, из-за которых наш бизнес теряет миллионы

Партнерство между нашими бизнесменами и китайскими коллегами развиваются активно. Причин несколько. Но две очевидны: Россия сейчас под санкциями, и многие страны с нашим бизнесом работать не хотят или не могут. Ну, и с Китаем и другими азиатскими странами работать выгодно. Те страны открыты к новым проектами, активно развиваются и готовы держать нормальные цены.

Это уже не 90-е годы с китайским ширпотребом и челноками с красно-белыми клетчатыми сумками, которые на таможне доказывали, что «1000 шлепанцев — это все для себя». Нет, Китай для России — это поставщик современных технологий. К примеру, микроэлектроники для гражданского рынка.

Однако для работы с китайскими контрагентами, кроме времени на поиск партнера, предлагающего самые выгодные условия, придется еще потратить силы на должную осмотрительность и проверку рисков, как репутационных, так и финансовых.

В чем риски: реальные истории компаний

Работа с зарубежными партнерами всегда лотерея — проверить о них информацию сложно и в итоге может оказаться, что отказаться от сделки было выгоднее, чем ее заключить.

История первая — про жадность.

В прошлом пандемийном году одна российская компания решила закупиться у тайской корпорации медицинскими нитриловыми перчатками на 1 миллион долларов.

После проверки корпорации по полицейским базам выяснилось, что незадолго до предполагаемой сделки в ней прошли задержания в связи с выявлением фактов переупаковки уже использованных перчаток, поступающих от медучреждений на утилизацию. Причина, как всегда, жадность и закрытие канала поставки каучука из-за ковидных ограничений.

Не знай компания о том, что потенциальный тайский партнер жульничал, могла бы оказаться на прицеле нашей ФНС, таможенной службы и других ведомств. Еще бы и по санитарной части могла попасть на серьезные штрафы.

Другая история, тоже “ковидная”.

Турецкая компания предлагала по хорошим ценам медицинские комбинезоны. При проверке компании обнаружили факт задержания за торговлю разрешениями на передвижение во время действия пандемийных ограничений.

Стоимость одного разрешения — примерно 10-20 тысяч в переводе на рубли. А сумма сделки — на десятки тысяч долларов. Само собой, диалог с той компанией был остановлен.

Иными словами — проверять нужно не только российских контрагентов. Иностранные тоже могут быть, мягко говоря, разными. А ФНС будет присматриваться к заграничным сделкам ничуть не меньше внутрироссийских.

Но почему так трудно провести проверку восточного контрагента? Казалось бы, интернет у нас есть, он не закрыт от всего мира, бери и проверяй. А если проблемы с языками — есть Google-переводчик. Но не все так просто.

С какими трудностями можно столкнуться при поиске информации об азиатском контрагенте

Во-первых, азиатские языки для европейцев простотой не отличаются. Это звучат они для европейского уха примерно одинаково, где-то помягче, где-то пожестче, но все равно одинаково непонятно. А уж пишутся вообще по-разному.

Тайский: ปลายทางของ

Китайский: 验证交易对手方

Корейский: 거래 상대방의 검증

Японский: 取引相手の確認

И да, китайский от японского отличается ;-)

На секундочку, китайских диалектов больше сотни, и может то, что в северном Китае считается комплиментом, в южном будет воспринято как оскорбление. И наоборот.

И Гугл-переводчик не сильно поможет. Скорее будет как на Алиэкспресс:

А ведь вы вряд ли наконечники для стрел ищете за 500 рублей, а проверяете контрагента, у которого покупать собираетесь тысяч на 500 рублей, а то и на 5 миллионов.

И что будете делать, если эти 5 миллионов переведете, а в ответ только тишина?

А ждет вас 100% разбирательство с отечественным Росфинмониторингом, который данный перевод денег по контракту сочтет незаконным выводом денег за рубеж.

Росфинмониторинг сейчас вообще к таким вещам подозрительно относится. Уж если решения судов стали использовать для вывода денег за рубеж, то что уж говорить об обычной сделке?

Во-вторых, возьмем к примеру Китай. Китайские государственные сайты очень недружелюбны к запросам с российских IP-адресов. И это может пагубно повлиять на попытки самостоятельного поиска информации о контрагенте. Вы или вообще ничего не найдете или придется заморачиваться с различными VPN-сервисами, использование которых, кстати, в России на данный момент запрещено.

В-третьих, в китайской системе, которая является аналогом российского ЕГРЮЛ, названия компаний, как ни странно, пишутся иероглифами. Сами же китайцы при переговорах отправляют названия своих компаний на английском языке, что делает невозможным их поиск в китайском реестре.

И наконец, даже если удалось пробиться во все реестры, найти название компании на китайском языке (и не перепутать иероглифы местами), и наконец, получить ворох информации на китайском языке — в дело вновь вступает пункт первый, о трудностях перевода. Сколько придется сидеть с Гугл-переводчиком, вникать, и делать литературный перевод всей полученной информации? Эксперта-переводчика еще нужно поискать, а его услуги обойдутся недешево.

Так что же теперь, вообще не работать с тем же Китаем?

Нет, работать с Китаем можно. Перечисленные трудности не должны вас отпугнуть. Просто если нет возможности сделать работу по проверке контрагента самому, ее нужно делегировать. Тем, кто успешно занимается этим долгое время и на профессиональном уровне.

Компания CHECK★EAST соберет для вас всю необходимую информацию, сформирует единый отчет и даст оценку рискам. Вы даже получите скидку 30% на первую комплексную проверку китайского контрагента.

В предлагаемом отчете по компании будут собраны данные из открытых источников страны регистрации. Для каких-то стран информации будет больше, для каких-то меньше в силу закрытости информации и особенности законодательства.

Возьмем для примера тот же Китай. Информация по компании будет собрана из следующих источников:

Национальная система публичности корпоративной информации; Китайская база судебных документов; Информационная база по исполнительным производствам; Национальное ведомство интеллектуальной собственности; Бюро регистрации торговых марок; Бюро регистрации авторских прав; Торгово-промышленная палата.

То есть, аналоги российских ЕГРЮЛ, базы судебных актов kad.arbitr.ru, базы судебных приставов, Росреестра и т.д.

В отчете вы найдете:

наименование компании (в том числе и на китайском, иероглифами);

ее местонахождение, адрес;

аналог ИНН (он в Китае длиннее);

сведения об акционерах, руководстве компании, о взаимозависимых лицах;

сведения о конечном бенефициаре, которым считается лицо или компания с долей не менее 25%.

Вообще, весь отчет построен на определенной шкале по оценке. Выглядит она так:

Само собой, чем выше рейтинг, тем лучше. Идеально — от 90 до 100.

Кроме того, есть информация о товарных знаках, патентах, лицензиях, об участии в госзакупках, о недвижимости. И о сертификации продукции с указанием каждого сертификата.

Кстати, российские налоговики в рамках ст. 93.1 НК, для подтверждения реальности сделки запрашивают, в том числе, сертификаты на продукцию.

В отчете сказано даже об авторских правах на произведения, программное обеспечение. Заодно можно увидеть всю историю изменений в компании (по аналогии с изменениями в ЕГРЮЛ), но в отличие от выписки из нашего реестра, информация в китайском выглядит более полной.

Иными словами, раскрывается вся информация, которую можно найти в открытых источниках. Да, это можно попытаться сделать самостоятельно, но все упирается в вопрос времени, затраченных усилий и, само собой, языкового барьера.

CHECK★EAST работает по многим странам Востока — от Японии до Турции, мы начали осваивать страны Африки и надеемся расширить географию проверок.