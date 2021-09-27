Как оформить на работу иностранного сотрудника

Чтобы грамотно оформить иностранца на работу, нужно разобраться, на каких основаниях он пребывает в России и понять, какие документы понадобятся, а также какие ведомства важно проинформировать. О нюансах найма иностранного сотрудника — в нашем материале.

Правовой статус иностранца

Порядок и условия оформления на работу в России зависят от происхождения иностранца и его правового статуса.

На территории нашей страны могут находиться три категории иностранцев (статья 2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002):

1. Временно пребывающие: те, кто приезжает в Россию на работу, учебу, с целью туризма, с визитом к друзьям или родственникам и т. д. Срок пребывания таких гостей страны будет варьироваться в зависимости от срока действия выданной визы. Для тех, кто не нуждается в визе, он составляет суммарно 90 дней в течение каждых 180 суток;

2. Временно проживающие: получают разрешение на временное проживание сроком на три года;

3. Постоянно проживающие — обладатели вида на жительство. Таких иностранцев проще всего нанять.

Правовой статус иностранцев предусматривает возможность их трудоустройства.

Граждане других стран делятся на группы в соответствии с порядком въезда.

Въезд по визе

Иностранцы из таких стран, как Туркменистан, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Германия, Китай и т.д. получают приглашение, визу и разрешение на работу.

Безвизовый въезд

1. Граждане государств-членов ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия), нуждаются в трудовом договоре для работы в РФ.

2. Граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии и Украины могут работать в России, если они получили патент и подписали трудовой договор.

Краткосрочный безвизовый въезд

Осуществляется на основе международных соглашений с рядом стран, например с Сербией и Израилем, и на короткий промежуток времени. Главное, чтобы целью посещения не была работа или учеба.

Для работы в России в этом случае придется собрать те же документы, что и при визовом въезде.

Допустимая доля иностранцев

Прежде чем нанимать иностранца, убедитесь, что у вас есть это право. Ежегодно правительство РФ публикует данные о допустимой доле иностранных работников для каждой отрасли. Проверьте, что запрета на привлечение иностранцев в вашей сфере деятельности нет — и вы можете подавать документы.

В дополнение к допустимой доле существует квота, применимая к иностранным работникам, прибывающим в Российскую Федерацию по визе. Каждый год наше правительство определяет необходимость привлечения визовых иностранцев.

Иностранцы из ЕАЭС

Граждан Евразийского экономического союза устраивают на работу в России в упрощенном режиме. Работодатель подписывает с таким работником трудовой договор или договор гражданского права и направляет уведомление о трудоустройстве в Министерство внутренних дел.

Если иностранец намерен жить в квартире, предоставленной ему работодателем, его должны поставить на миграционный учет.

Еще больше о приеме на работу иностранцев — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка» о приеме и увольнении работников.

Сотрудники из безвизовых стран

Азербайджанцы, узбеки, таджики, молдаване и украинцы старше 18 лет имеют право работать на основании патента. Документ будет действовать в течение одного года в регионе, в котором он был выдан.

Иностранец должен подать заявку на патент в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию.

Сотрудники из визовых стран

Чтобы нанять иностранца из визовой страны, выполните следующие шаги.

1. Подайте заявку на migrakvota.gov.ru.

2. Получите разрешение на привлечение и использование иностранных работников

3. Каждому иностранному сотруднику оформите разрешение на работу, приглашение и визу.

Сначала работнику будет выдана рабочая виза на 90 дней. Если работодатель и работник удовлетворены всем в течение этого испытательного срока, заключается трудовой договор и подается ходатайство в Министерство внутренних дел о продлении визы. Затем работнику выдают многократную годовую визу для въезда.

Документы при найме

Иностранец предоставляет следующие документы в процессе трудоустройства (статьи 65 и 327.3 Трудового кодекса РФ):

1. Документ, удостоверяющий личность, выданный иностранным государством, разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

2. Патент или разрешение на работу.

3. Трудовая книжка российского образца. Если такого документа у иностранца нет, его заводит работодатель. В книжке не указывается стаж на территории другой страны.

4. СНИЛС. Страховое свидетельство выдается всем иностранцам, за исключением тех, которые не подлежат обязательному пенсионному страхованию.

5. Диплом об образовании. Если он является одним из главных условий для трудоустройства (например, для врачей), он должен быть легализован на российской территории.

6. Полис ДМС. Его предоставляют временно пребывающие иностранные граждане.

7. Виза для приезжающих из визовых стран с целью приезда «работа по найму».

8. Миграционная карта с подчеркнутой целью «работа». Гражданам Беларуси, постоянно и временно проживающим иностранцам миграционные карты не требуются.

Особенности заключения трудового договора

Есть несколько важных деталей.

Должность, указанная в трудовом договоре, должна соответствовать должности в разрешительной документации.

Дата начала работы в трудовом договоре не может быть раньше даты выдачи работнику разрешительной документации.

И наконец, фамилию и имя иностранных физлиц допускается указывать с использованием букв латинского алфавита.

Что должно быть прописано в трудовом договоре с иностранным работником

Основные пункты следующие: