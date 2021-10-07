Как рассчитать строку 290 листа 02 декларации по налогу на прибыль

Строка 290 декларации по налогу на прибыль заполняется не всеми налогоплательщиками. Подробнее об этом будет рассказано в статье. Кроме того, выясним, когда уплачиваются рассчитанные для ежемесячной оплаты авансы.

Как сдают налоговую декларацию

Подача налоговой декларации по прибыли осуществляется в соответствии с нормами ст. 289 Налогового кодекса. Действующая с отчетной кампании за 2020 год ее форма обновлена приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@.

В состав декларации, кроме раздела 1 (и его обязательного подраздела 1.1), входят листы 01 (титульный) и 02, а также приложения (1 и 2) к листу 02.

Компании, которые ежемесячно уплачивают авансы, рассчитанные исходя из фактического дохода по нарастающей с начала года, подают налоговую декларацию в указанном выше составе по итогам каждого квартала (I, II, III) и за год. По результатам промежуточных месяцев (за 1 месяц, за 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцев) предоставляют декларации в таком составе: листы 01 и 02, подраздел 1.1 раздела 1.

Налоговые декларации могут подаваться в бумажной форме всеми налогоплательщиками, за исключением тех, которые признаны крупнейшими. Такие налогоплательщики обязаны сдавать декларацию в электронном формате.

Декларации подаются до 28-го числа месяца, который идет за отчетным периодом (п. 3 ст. 289 НК РФ). При этом компании, ежемесячно уплачивающие авансы, сдают декларацию не позднее крайнего срока уплаты для таких платежей, который также равен 28-му числу месяца, идущего за периодом, по итогам которого и был сделан расчет (п. 1 ст. 287 НК РФ).

По итогам каждого из периодов для отчета суммы уплаченных ежемесячно в течение такого периода авансовых отчислений засчитываются при произведении оплаты следующих авансовых платежей, рассчитанных по результатам отчетного периода. Авансовые отчисления по итогам отчетного периода засчитываются в счет оплаты налога на прибыль по результатам следующего периода (п. 1 ст. 287 НК РФ).

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Налог на прибыль: когда и кем не заполняется строка 290

Лист 02 является подытоживающим, ведь в него заносятся данные на основании значений, указанных в приложениях и других листах налоговой декларации. В листе 02 большинство налогоплательщиков заполняют строку 290 декларации по налогу на прибыль, отведенную для информации о величине авансов, подлежащих оплате в течение следующего отчетного периода.

Но есть и исключения из их числа.

Строка 290 не заполняется:

Компаниями, которые уплачивают авансы только поквартально. К таким, в частности, относятся компании, чей ежеквартальный доход от реализации за последние IV квартала не превысил 25 млн руб., а также бюджетные/автономные/некоммерческие учреждения, иностранные компании, работающие через представительства в РФ, участники соглашений о разделе продукции, простых и инвестиционных товариществ (п. 3 ст. 286 НК РФ).

В 2020 году действует повышенный до 100 млн руб. лимит по доходам за 4 квартала, предшествующих периоду сдачи декларации. Если среднеквартальная величина доходов не превышает 25 млн. руб., вы вправе перейти на уплату ежеквартальных авансов.

Компаниями, которые с начала налогового периода перешли на ежемесячное перечисление авансов, рассчитанных исходя из фактически полученного дохода.

Таким образом, строку 290 декларации по прибыли сформируют только те налогоплательщики, которые вносят ежеквартальные платежи по налогу и еще ежемесячно платят авансы в течение квартала, следующего за отчетным периодом.

Формулы расчета платежей авансом

Порядок расчета платежей авансом, уплачиваемых налогоплательщиками ежемесячно, подробно расписан в п. 2 ст. 286 Налогового кодекса. Так, по результатам каждого отчетного периода налогоплательщики обязаны рассчитать величину платежа авансом в зависимости от налоговой ставки и размера дохода, который подлежит обложению налогом и рассчитан по нарастающей с начала года до завершения отчетного периода. Величина платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно, исчисляется налогоплательщиком на протяжении всего налогового периода.

Размеры месячных платежей авансом зависят от того отчетного периода, в котором они уплачиваются:

1. В I квартале размер платежа авансом, уплачиваемого каждый месяц, равен величине аванса, уплачиваемого в IV квартале предыдущего налогового периода.

АПI = АПIVпр,

где:

АПI — размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно по декларации за I квартал;

АПIVпр — размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно по декларации за IV квартал предыдущего года.

Для проверки: в декларации за 3-й квартал предшествующего года стр. 290 = стр. 320.

2. Во II квартале размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно, равен 3-й части суммы платежа авансом, рассчитанного в строке 180 декларации за I квартал.

АПП = НАПI / 3,

где:

АПII — размер авансового платежа, уплачиваемого ежемесячно в течение II квартала;

НАПI — начисленный в декларации платеж по налогу за I квартал (стр. 180).

3. В III квартале размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно, равен 3-й части разницы между суммами начисленных платежей авансом в декларациях по итогам полугодия и I квартала.

АПIII = (НАПП — НАПI) / 3,

где:

АПIII — размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно в течение III квартала;

НАПП — начисленный в декларации платеж по налогу за полугодие (стр. 180);

НАПI — начисленный в декларации платеж по налогу за I квартал (стр. 180).

Для проверки рассматривается разница между значениями строк 180 за текущий и предшествующий ему отчетные периоды: если она больше 0, то величина этой разницы соответствует сумме, указанной в стр. 290;

если она равна 0 или отрицательная, то стр. 290 = 0.В IV квартале размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно, равен 3-й части разницы между суммами начисленных платежей авансом в декларациях по итогам 9 месяцев и полугодия.

4. В IV квартале размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно, равен 3-й части разницы между суммами начисленных платежей авансом в декларациях по итогам 9 месяцев и полугодия.

АПГ = (НАП9 — НАПП) / 3,

где:

АПГ — размер платежа авансом, уплачиваемого ежемесячно в течение IV квартала;

НАП9 — начисленный в декларации платеж по налогу за 9 месяцев (стр. 180);

НАПП — начисленный в декларации платеж по налогу за полугодие (стр. 180).

Для проверки рассматривается разница между значениями строк 180 за текущий и предшествующий ему отчетные периоды: если она больше 0, то величина этой разницы соответствует сумме, указанной в стр. 290;

если она равна 0 или отрицательная, то стр. 290 = 0.

Сумму авансовых начислений, сделанных в декларации за 9 месяцев на IV квартал (стр. 290), в такой же сумме отражают в этом же документе в начислениях на I квартал следующего за текущим года (стр. 320).

Если в результате таких подсчетов размер уплачиваемого авансом платежа равен 0 либо отрицателен, то в соответствующем квартале платежи не проводятся.

Итоги

Строку 290 нужно заполнять только тем плательщикам налога на прибыль, которые делают ежеквартальные платежи по нему и еще ежемесячно платят авансы в течение квартала, следующего за отчетным периодом. При расчете значения, попадающего в строку 290, следует исходить из конкретного отчетного периода, в котором подается декларация. При этом для большинства расчетных показателей требуются данные из деклараций за предыдущие периоды.

Суть начисления аванса сводится к тому, что его величина оказывается равной налогу на прибыль, приходящемуся на последний квартал отчетного периода.