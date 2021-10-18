Полезная шпаргалка: разные виды доходов и налог в 6-НДФЛ

Ловите таблицу, где вы можете сопоставить даты получения дохода, удержания и срок перечисления, по видам доходов. Используйте шпаргалку, чтобы сдать отчетность или составить справку по НДФЛ.
Вид дохода
Дата получения дохода
Поля раздела 2 для отражения доходов
Дата удержания НДФЛ — поля 020, 022 раздела 1, 160 раздела 2
Крайний срок перечисления НДФЛ по НК — поле 021 раздела 1
Зарплата сотрудников по итогам месяца
Последний день месяца, за который была начислена зарплата
Поля 110 и 112
Дата выплаты сотрудникам
День, который следует за днем выплаты
Зарплата сотрудникам по увольнению
Последний рабочий день сотрудника
Поля 110 и 112
Дата выплаты денежных средств
День, который следует за днем выплаты
Зарплата за первую половину месяца
Последний день месяца, за который начисляется
Поля 110 и 112
Дата выплаты заработной платы по итогам месяца
День, который следует за днем выплаты зарплаты по итогам месяца
Премии сотрудникам, которые не входят в оплату труда
Дата выплаты премии
Поля 110 и 112
Дата выплаты
День, который следует за днем выплаты
Отпускные и пособия по нетрудоспособности
День выплаты отпускных/больничных
Поля 110 и 112
День выплат отпускных / пособий по нетрудоспособности
Последний день месяца, в котором происходила выплата сумм, если он выпал на выходной или праздничный день, то переносится на первый рабочий день, следующего месяца
Компенсация за неотгулянный отпуск при увольнении
День выплаты компенсации
Поля 110 и 112
День выплаты компенсации
Рабочий день, следующий за днем выплаты компенсации
Оплата простоя
Последний день месяца, за который начисляется сумма
Поле 110
День, когда происходит выплата
День, который следует за днем выплаты
Ежемесячная премия, которая входит в оплату труда сотруднику
Последний день месяца, за который она начислена
Поля 110 и 112
Дата выплаты
День, который следует за днем выплаты
Ежеквартальная, ежегодная, единовременная премия, входящая в оплату труда
Дата выплаты
Поля 110 и 112
Дата выплаты
День, который следует за днем выплаты
Компенсация за задержку зарплаты
Дата выплаты
Поле 110
Дата выплаты
День, который следует за днем выплаты
Оплата по ГПХ в денежной форме/аванса по ГПХ
Дата выплаты
Поля 110 и 113
Дата выплаты
День, который следует за днем выплаты
Оплата по ГПХ в натуральной форме
Дата получения дохода
Поля 110 и 113
Дата выплаты иного денежного дохода
День, который следует за днем выплаты иного денежного дохода
Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды имущества/ транспорта без экипажа
День выплаты вознаграждения/ аванса
Поле 110
День выплаты вознаграждения/ аванса
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода
Надбавки (доплаты) сотрудникам
последний день месяца, за который они начислены
Поля 110 и 112
дата выплаты по итогам месяца
дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца
Средний заработок за время командировки
Последний день месяца, за который начислен средний заработок
Поля 110 и 112
День выплаты среднего заработка
Рабочий день, следующий за днем выплаты среднего заработка
Сверхнормативные суточные, а также не подтвержденные документами командировочные расходы (при отсутствии документов по найму жилья — сверх 700 руб. в день при командировке по РФ/2500 руб. в день при командировке за границу)
Последний день месяца, в котором руководитель утвердил авансовый отчет
Поля 110 и 112
День выплаты ближайшего дохода (например, зарплаты, среднего заработка), из которого можно удержать НДФЛ
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ
Районные коэффициенты и надбавки к зарплате работников Крайнего Севера
последний день месяца, за который они начислены
Поля 110 и 112
дата выплаты по итогам месяца
дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца
Материальная помощь деньгами
дата выплаты
Поле 110
дата выплаты
дня, следующего за днем выплаты
Материальная помощь в натуральной форме
дата получения
Поле 110
дата выплаты иного денежного дохода
дня, следующего за днем выплаты иного денежного дохода
Подарок деньгами
дата выплаты
Поле 110
дата выплаты
дня, следующего за днем выплаты
Подарок в натуральной форме
дата получения
Поле 110
дата выплаты иного денежного дохода
дня, следующего за днем выплаты иного денежного дохода
Вознаграждение/аванс физлицу по гражданско-правовому договору, предмет которого — выполнение работ или оказание услуг
День выплаты вознаграждения/ аванса
Поля 110 и 113
День выплаты вознаграждения/ аванса
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода
Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды транспорта с экипажем
День выплаты вознаграждения/ аванса
Поле 110 — общая сумма за аренду и услуги по управлению автомобилем, поле 113 — только сумма за услуги по управлению автомобилем
День выплаты вознаграждения/ аванса
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода
Дивиденды участникам
День выплаты дивидендов
Поля 110 и 111
День выплаты дивидендов
Рабочий день, следующий за днем выплаты дивидендов
Стоимость товаров, работ, услуг, оплаченных за физлицо (оплата путевок в санаторий, приобретение для работников абонементов в фитнес-клуб, оплата за работников питания и жилья по инициативе работодателя и др.)
День перечисления денег налоговым агентом сторонней организации/ИП
Поля 110 и 112
День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ
Материальная выгода от экономии на процентах
Последний день каждого месяца, в котором действует договор займа
Поле 110
День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ
Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ
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