Полезная шпаргалка: разные виды доходов и налог в 6-НДФЛ

Ловите таблицу, где вы можете сопоставить даты получения дохода, удержания и срок перечисления, по видам доходов. Используйте шпаргалку, чтобы сдать отчетность или составить справку по НДФЛ.

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ

День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ

Последний день каждого месяца, в котором действует договор займа

Материальная выгода от экономии на процентах

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ

День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ

Стоимость товаров, работ, услуг, оплаченных за физлицо (оплата путевок в санаторий, приобретение для работников абонементов в фитнес-клуб, оплата за работников питания и жилья по инициативе работодателя и др.)

Рабочий день, следующий за днем выплаты дивидендов

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода

Поле 110 — общая сумма за аренду и услуги по управлению автомобилем, поле 113 — только сумма за услуги по управлению автомобилем

Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды транспорта с экипажем

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода

Вознаграждение/аванс физлицу по гражданско-правовому договору, предмет которого — выполнение работ или оказание услуг

дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца

последний день месяца, за который они начислены

Районные коэффициенты и надбавки к зарплате работников Крайнего Севера

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ

День выплаты ближайшего дохода (например, зарплаты, среднего заработка), из которого можно удержать НДФЛ

Последний день месяца, в котором руководитель утвердил авансовый отчет

Сверхнормативные суточные, а также не подтвержденные документами командировочные расходы (при отсутствии документов по найму жилья — сверх 700 руб. в день при командировке по РФ/2500 руб. в день при командировке за границу)

Рабочий день, следующий за днем выплаты среднего заработка

Последний день месяца, за который начислен средний заработок

Средний заработок за время командировки

дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца

последний день месяца, за который они начислены

Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода

Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды имущества/ транспорта без экипажа

День, который следует за днем выплаты иного денежного дохода

Оплата по ГПХ в натуральной форме

День, который следует за днем выплаты

Оплата по ГПХ в денежной форме/аванса по ГПХ

День, который следует за днем выплаты

День, который следует за днем выплаты

День, который следует за днем выплаты

Последний день месяца, за который она начислена

Ежемесячная премия, которая входит в оплату труда сотруднику

День, который следует за днем выплаты

День, когда происходит выплата

Последний день месяца, за который начисляется сумма

Рабочий день, следующий за днем выплаты компенсации

Компенсация за неотгулянный отпуск при увольнении

Последний день месяца, в котором происходила выплата сумм, если он выпал на выходной или праздничный день, то переносится на первый рабочий день, следующего месяца

День выплат отпускных / пособий по нетрудоспособности

Отпускные и пособия по нетрудоспособности

День, который следует за днем выплаты

Премии сотрудникам, которые не входят в оплату труда

День, который следует за днем выплаты зарплаты по итогам месяца

Последний день месяца, за который начисляется

День, который следует за днем выплаты

День, который следует за днем выплаты

Последний день месяца, за который была начислена зарплата

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