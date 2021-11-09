Что такое принцип свободы договора

Свобода договора в гражданском праве — это основополагающий принцип, который заключается в возможности сторон самостоятельно и без принуждений принимать на себя права и обязанности и вступать в договорные правоотношения. Имеются исключения, когда вступление в правоотношения для субъекта обязательно.

Что означает свобода договора

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ граждане и организации вступают в гражданские отношения по своей воле, они вправе определять условия отношений самостоятельно — вот в чем заключается принцип свободы договора в частном праве. В публичном праве (в административном) такое положение отсутствует, оно характерно только для частных правоотношений — между субъектами.

В публичном праве преобладают не частные правоотношения, а по схеме «субъект — общество» или «субъект — государство» и т.п. В этом случае отсутствие ограничений в рамках взаимных правоотношений недопустимо.

Подробно про свободу договорных отношений изложено в ст. 421 ГК РФ, в соответствии с которой принцип выражается в следующих формах.

Отсутствие принуждения ко вступлению в правоотношения — стороны свободны в заключении договора, по ГК РФ понуждение к заключению контракта недопустимо: «хочу — заключаю, не хочу — не заключаю». Имеется исключение из принципа свободы договора: если заключение сделки обязательно в силу закона (ст. 935 ГК РФ) или субъект самостоятельно принял на себя обязательство по вступлению в правоотношения (ст. 429 ГК РФ). Обязательное заключение контракта предусматривает страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — ОСАГО. Самостоятельное принятие обязательств предполагает заключение предварительного контракта. Контрагенты вправе заключить любую сделку: указанную или не указанную в законе, смешанную. В этом случае свобода договора выражается в том, что участники гражданских правоотношений не ограничены контрактами, поименованными в ГК РФ. Они вправе заключить любой контракт, не противоречащий действующему законодательству. Третья форма — свобода при определении условий договора, т.е. участники гражданских правоотношений самостоятельно согласуют условия сделки, взаимные права и обязанности.

Правила заключения сделок установлены ГК РФ. Подробнее принцип рассмотрен в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16.

Распространено обсуждение данного принципа и в современной доктрине (теории) — в трудах Р.С. Бевзенко, одного из разработчиков ГК РФ.

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Как на практике выражается принцип свободы

Закон определяет на практике: это возможность заключить контракт добровольно и в любой форме. Например, при займе стороны вправе оформить документ письменно в виде контракта или написать расписку (ст. 807, ч. 2 ст. 808 ГК РФ). Оба документа являются документальным выражением существования взаимных прав и обязанностей сторон.

Обратите внимание на значение свободы договора при заключении предпринимательских договоров: законом могут быть установлены особые формы документов. Например, если одна из сторон сделки по займу — организация, то обязательна письменная форма.

Особая форма предусмотрена для сделок по банковскому вкладу, недвижимости и пр.

Законодательство в ГК РФ закрепляет этот принцип в установлении императивных и диспозитивных норм. Императивную норму нельзя изменить сделкой, её соблюдение обязательно. Например, правила отказа от сделки по возмездному оказанию услуг предусмотрены ст. 782 ГК РФ, их нельзя изменить по согласованию сторон. Диспозитивную норму допустимо изменить. Яркий пример такой нормы — указание закона: «если иное не предусмотрено соглашением сторон». В таком случае стороны вправе оставить редакцию закона или изменить условие. Пример диспозитивной нормы — п. 2 ст. 456 ГК РФ. В публичном праве принцип диспозитивных норм присутствует в части выбора наказания за проступки в зависимости от тяжести последствий. Диспозитивности по смыслу права выбора поведения публичное право не допускает.

Практическое выражение условия о недопустимости принуждения к заключению договора ГК РФ предполагает запрет на применение воздействующих норм: нельзя заставить гражданина продать или купить квартиру, нельзя заставить организацию заключить контракт на уборку и пр.