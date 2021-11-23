Немодифицированное заключение аудитора: что это такое и что про него надо знать

Немодифицированное мнение в аудиторском заключении — это положительная оценка по результатам проверки. Означает, что отчетность достоверна и полностью соответствует требованиям.

Мнение аудитора и его типы

Аудитор выражает мнение о достоверности финансовой, бухгалтерской отчетности и о соответствии таких отчетов законодательным требованиям в заключительном документе установленной формы. Эксперт составляет такой отчет по итогам независимой проверки.

К примеру, положительное аудиторское заключение банка с оговоркой означает, что при проверке документации специалистами банка обнаружились разногласия, но они не существенны и не являются основанием для отрицательных выводов.

Если договор заключен до 01.01.2017, то заключительный отчет по таким соглашениям разрешают выдавать по ФСАД — федеральным стандартам деятельности аудитора. Если договор заключен после 01.01.2017, проверка проводится по МСА (ISA) — международным стандартам аудита (Приказ Минфина № 2н от 09.01.2019).

По международным стандартам, заключительный отчет состоит из:

мнения аудитора;

сведений о независимом аудиторе или организации;

информации об аудируемом лице;

вводной части;

описания объемов проверки.

По МСА, есть два вида мнения в аудиторском заключении — немодифицированное и модифицированное.

Немодифицированное — безоговорочно положительное мнение, которое подтверждает достоверность и законодательное соответствие отчетов. В отличие от положительного, отрицательное мнение в аудиторском заключении показывает несоответствие финансовой отчетности установленным требованиям, наличие оговорок и спорных вопросов.

Модифицированное мнение

Модифицированное мнение подразделяется на мнение с оговоркой, отрицательное и отказ от выражения мнения (Международный стандарт 705). Возможные варианты — в таблице:

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Таким образом, мнение с оговоркой в аудиторском заключении подтверждает достоверность отчетности при наличии некоторых спорных моментов, а отрицательное — свидетельствует о недостоверности бухотчетности. Отказ от выражения позиции аудитора говорит о том, что у специалиста недостаточно материалов и доказательств для проведения проверки и подтверждения достоверности и соответствия бухгалтерской отчетности.

Так выглядит образец отказа от выражения мнения в аудиторском заключении в соответствии с международными стандартами аудита:

Немодифицированное аудиторское мнение

В международном стандарте разъясняется, что значит немодифицированное аудиторское заключение, — выражение положительных выводов специалиста по результатам проверки.

Оно означает, что отчетность достоверна, а все ее аспекты оформлены в соответствии с действующим законодательством и применяемой концепцией подготовки финотчетности.

Аудитор формирует безоговорочное положительное мнение, если бухгалтерские и финансовые отчеты достоверно иллюстрируют финансовое положение организации и четко отражают результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. Специалист выдает немодифицированное аудиторское заключение с привлекающей внимание частью, если требуется отразить определенную ситуацию, которая сможет несущественно повлиять на финотчетность компании.