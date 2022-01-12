Семь самых частых нарушений кассовой дисциплины

Кассовая дисциплина — это свод правил, установленный законодательством. И соблюдать их должны все компании и индивидуальные предприниматели, которые так или иначе соприкасаются с финансами, — в ином случае можно получить штраф за нарушение. Однако знают границы дозволенного далеко не все. Иначе проверки не выявляли бы большое количество одинаковых ошибок. Рассказываем, каких именно и как их избежать.

Отсутствие записи о поступлении наличных

Это может произойти из-за невнимательности или умышленно — например, если «решено» проводить операции мимо кассы. Но это прямое нарушение! Запись о поступлении денег должна делаться в кассовой книге, важно фиксировать каждое поступление наличных. Никаких исключений!

Если финансовую операцию не зарегистрировали, налоговая служба вправе негодовать. Нарушителю грозит штраф: от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для компании, от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для ИП.

Отказ от ведения кассовой книги при переходе на упрощенную систему налогообложения

Компаниям нужно вести кассовую книгу в любом случае, обязательно фиксировать все операции с финансами. Отказ от этого документа могут позволить себе только ИП, если переходят на упрощенное налогообложение.

Штраф за отказ от кассовой книги в этом случае не предусмотрен. А для компаний он составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Превышение лимита кассы

В кассе не может лежать абсолютно любая безотчетная сумма из ниоткуда. ИП имеют право не устанавливать лимит, но если все же это сделали — обязаны соблюдать планку. Поэтому лучше заранее подумать, будете вы ставить границы или нет. Изменить решение по ходу пьесы не выйдет.

Все наличные деньги, превышающие лимит, компании должны сдавать в кредитную организацию. В ином случае фирму оштрафуют на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, ИП — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Трата наличных денег из кассы на аренду рабочего пространства

Нельзя взять вырученные наличные средства из кассы и отдать их за аренду офиса. Для этой цели деньги нужно снять с банковского счета юридического лица и только потом произвести оплату. Касса — это не личный карман руководителя, а учет и отчет перед государством.

Если такая манипуляция с деньгами и арендой все же была произведена, компанию оштрафуют на 40–50 тыс. рублей, а ИП — на 4–5 тыс. рублей.

Выдача наличных сотруднику без документа

Как и в случае с арендой, нельзя взять деньги из кассы и отдать их сотруднику даже на рабочие нужды. Например, чтобы купить картридж в принтер или отправить человека в командировку. Все действия должны быть в отчетах, а для этого необходимо заявление работника или приказ. Только по этим документам компания или ИП имеет право выдавать деньги внутри бизнеса.

В ином случае грозит штраф в уже известную сумму: 40–50 тыс. рублей для компании, 4–5 тыс. рублей для ИП.

Отсутствие чека

Если чек просто не пробили без всяких причин, компании лучше сообщить об инциденте раньше, чем об этом узнает инспекция. В ином случае фирме грозит штраф 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей. Правила есть правила: все обязаны пользоваться онлайн-кассами. И компании, и ИП в ином случае получат штраф в размере 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс. рублей.

Если чек не пробили по объективной причине, например сломался кассовый аппарат, то все равно нужно сообщить об этом в инспекцию самостоятельно. Тогда штрафов не последует. Однако не забудьте сообщить и реквизиты чеков по всем операциям, которые не удалось зафиксировать.

Отказ в выдаче чека

Бывает и другая ситуация: когда продавец отказывается выдавать чек по требованию клиента. Это уже умышленное нарушение, ведь фирма и ИП обязаны это делать, а если возникают проблемы с выдачей бумажного чека, можно сделать это в электронном виде. В случае нарушения компании грозит предупреждение или штраф в размере 10 тыс. рублей, ИП — предупреждение или штраф в 2 тыс. рублей.

Чтобы избежать подобных санкций, следует внимательно относиться к ведению кассы и правилам выдачи чеков. Тогда вы минуете штрафы и сможете работать спокойно!